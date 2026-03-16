  Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк прокомментировал стычку в матче «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«У «Балтики» хорошие шансы на медали. Посмотрите, какие результаты они показывают. Калининградцы хорошо играли оба матча с «Зенитом». Если бы не потеряли очки с «Ростовом»… Они и дома, и на выезде забирают свое. Реакция Талалаева понятна, когда он выбил мяч на трибуну. Это была долгожданная и боевая победа. Его эмоции показывают характер этого региона.

Драка Талалаева и Челестини? РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги нашей лиге. Это интересно, прикольно. Такие эпизоды происходят везде. Два человека говорят на одном языке, думаю, они друг друга поняли. Посмотрим, о чем они договорились», – сказал Погребняк.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
Что в головах этих «приколистов»,- быстровых и погребняков? Кроме соломы?
Набор несвязного текста. Они говорят на разных языках. О чем они могут договориться? Что они поняли? Что ему прикольно?
Они говорили сразу на нескольких языках. Один из них язык глухонемых - язык жестов. Ну и знание итальянского тоже способствовало диалогу.
В качестве фаталити у Талалаева — выбивание мяча на трибуну и хлопание ладошкой по кулаку!
А у Челестини нет фаталити
Стремительный атакующий бросок на штаб соперников во главе своих боевых товарищей. Как лохов соперников врасплох застали.
