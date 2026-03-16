  Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева вредит специалисту с точки зрения будущей карьеры.

В концовке матча РПЛ с ЦСКА (1:0) главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Кто прав и кто виноват в потасовке в концовке матча?

– Я не судья и не собираюсь это разбирать, это дело КДК. Но такие вещи недопустимы ни при каких обстоятельствах, неважно кто куда пошел. Это полнейшее безобразие и не красит никого, кто в этом всем принимал участие. Санкции будут самые строгие в обе стороны, и это правильно. Подобному в футболе не место. Потом мы удивляемся, откуда берется вся вакханалия в детско‑юношеском футболе. Я на это насмотрелся, когда мой сын занимался футболом, у меня волосы встали дыбом, когда я увидел, как ведут себя родители, тренеры, дети. А потом они смотрят на подобное в матчах на центральном ТВ и думают: значит, так можно. Конечно, это должно пресекаться.

Можно сколько угодно говорить, что Талалаев выбил мяч ради победы, я не буду разбирать детально. Но мне кажется, что здесь есть репутационный момент. Андрей Викторович проводит шикарный сезон, «Балтика» выиграла абсолютно по делу. С тренерской точки зрения к Талалаеву вопросов никаких нет, это одна из лучших команд сезона. Не сомневаюсь, что «Балтика» и останется ей до конца сезона.

Но есть репутационный момент. Тренерский статус Талалаева в этом сезоне значительно вырос в сознании общественности, в сознании потенциальных работодателей. Эти моменты складываются из его характера, я давно знаю Андрея Викторовича и не думаю, что он это все делает специально. Он так устроен, такой какой есть. Он не провокатор и ничего не делает исподтишка. Все у всех на виду. И с точки зрения дальнейшей карьеры это идет во вред. Ему нужно двигаться дальше и развиваться в сторону топ‑клуба, при всем уважении к «Балтике». Но такие моменты…

Это не первый случай, он уже отбыл дисквалификацию. Станкович в этом случае не лучший пример для подражания. Это может плохо повлиять на дальнейшую карьеру, потому что какой‑то руководитель в будущем вспомнит этот эпизод и подумает про себя, тренер, который так себя ведет и постоянно ходит под дисквалификацией… Стоит ли связываться? – сказал Черданцев.

Ранее Талалаев отбыл трехматчевую дисквалификацию после удаления в матче 17‑го тура РПЛ со «Спартаком» в конце ноября.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Я вообще считаю челестине одним из самых спокойных тренеров пример лиги, но если он завелся тож то только потому что талалаша что-то серьезное ему сказал
Комментарий скрыт
Да-да-да.... Осенний матч с Краснодаром- тому подтверждение.
у него звёздочка нарисовалась, и поплыл.
Не провокатор? последние стычки с тренерами с его участием. все плохие, судьи, комментаторы, только не он и его Балтика.
"Помешать"?🤔 Да ни один себя уважающий ТОП его не возьмет. Разве что, если им нужен ещё один болельщик на трибуне с его поведением и дисквалификациями
Поступок Талалаева откровенно хамский. Полное неуважение к сопернику, арбитрам, болельщикам другой команды.

Демонстративно выбивает мяч на трибуну. Конечно, он знал, что будет ответная реакция. И был к ней готов - орал на всех и вся, как с цепи сорвался.

Свою быдло-натуру Андрей Викторович далеко не первый раз демонстрирует. Надо как-то до него достучаться, что он выбрал неверный путь. Пока он не понимает. Значит, надо наказать так, чтобы понял.

Он и адрес Спартака выделывался, и в адрес Зенита, и с Акроном чуть не поднялся. Кто ему сказал, что он великий? Слишком рано тренер в себя поверил.

Пусть вспомнит, как после первых поражений в Волге НН слов на интервью подобрать не мог, голос дрожал. Журналисты аж не знали, как его поддержать. А теперь прямо болт на все приличия положил - звезда недоделанная
Ответ korablev
Демонстративно выбил мяч..
Согласен. Дурацкий поступок. Судья с ним должен был разобраться.
Но вся твоя остальная твоя простынь к конкретному моменту - никакого отношения не имеет.
"Он не правокатор "(С) Интересно, а кто он тогда в данном случае?
Вот Черданцев начал его оправдывать. Вот они, беспристрасные футбольные журналисты
говорили что Станкович не одекват.
а этот вообще психопат.
Он сам себя закопал. Общественность такого быдлячества не простит. Хочешь карабкаться на вершину горы - изволь вести себя прилично.
Могут помешать??? Да кто его возьмет такого неуравновешенного?!
А я хотел бы посмотреть Талалаева в Спартаке веселуха бы была такая что футбол на второй план бы отошел
