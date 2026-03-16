  • Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, выпустили Зобнина, который лет 5 назад должен был закончить»
38

Гурцкая: Карседо – тренер низкой квалификации, его для меня больше не существует.

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал решения главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо относительно состава команды на матч против «Зенита» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).

– Карседо – тренер низкой квалификации. Если вы двух своих ключевых игроков на матч с «Зенитом» оставляете на лавке, то вам грош цена.

Двух ключевых игроков в плане имиджа, цены и их футбольных качеств: Жедсона и Угальде. Все, для меня этого тренера больше не существует. Самое убогое, что я вчера услышал от спартаковских болельщиков нового поколения – они счастливы тремя моментами в матче. Было три момента, дальше они зацикливаются, что Карасев сломал им игру. Хотя признают, что пенальти были. Вы можете открыть любой пост и посмотреть тысячи комментариев.

«Зенит» болеет, это худший «Зенит» за последние 20 лет. По игре, по тому, как у них горят глаза – самая слабая команда. У Карседо команда более-менее на ходу, есть атакующая мощь. Нужно выходить и ломать «Зенит» – вы должны в первом тайме забить им два. Но что вы делаете? Вы обосрались, выпускаете Зобнина с какого-то перепугу, футболист лет пять назад должен был закончить с футболом. Мы с Радимовым можем разместить на поле Жедсона и Барко, а главный тренер «Спартака» не может.

– На ваш взгляд, Мартинс не должен был выходить в старте?

– Конечно, нет. Не надо играть от обороны с «Зенитом», который играет на скорости пять километров в час, и это показывает вам в прошлом туре «Оренбург». «Спартак» должен был делать то же самое. Даже проиграть 3:4, но все болельщики бы сказали: «Мы сыграли в футбол».

Что делал «Спартак» в первом тайме – это загадка. Потому что «Зенит» допустил эти три момента в первом тайме, но то, что «Спартак» выиграет эту игру, никаким образом не читалось, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Расскажите кто-нибудь Диане, что Зобнин провел отличный матч. А то сами понимаете...
Ответ А я ясные дни оставляю себе
Комментарий скрыт
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
ты чего так в юбилейный год суетишься? случилось что?
Гурцкая развеял все сомнения, думал, он хоть немного разбирается в футболе, а он просто шоумен.
Насытив центр поля, Карседо просто сковал весь «Зенит», в первом тайме играла только одна команда, и грош цена этому эксперту. Удары Маркиньоса, Литвинова (головой), Умярова, Барко (перекладина) напрягали оборонцев «Зенита», который не создал НИЧЕГО... И тут появился Солари.
1 тайм — лучший тренерский тайм в «Спартаке»!!!
Почему на лавке Жедсон и Угальде?
Да потому что они НИКАКИЕ, и второй тайм это показал.
После выходки Солари «Спартаку» надо отыгрываться, вот и выпустил их Карседо, и всё окончательно сломалось...
Гурцкая, вы в футболе не волокёте от слова совсем, одни понты!!!
Ответ Алексей З.
Ни один из этих ударов не был опасен. А реальный шанс был только во втором тайме, бил Жедсон, совпадение?
А если они никакие после сборов, то кто в этом виноват, разве не тренерский штаб?
Ответ Ariesgoth
Пусть будет по-вашему, удары «Спартака» неопасны, но они контролировали игру, и у «Зенита» не было НИЧЕГО.
Солари сломал всё!!!
Во втором уже «Спартаку» надо лезть вперёд, отыгрываться, а вышедшие на замену 5 легионеров не усилили игру, скорее наоборот. Середину стали проигрывать, пошла нагрузка на защиту.
5 лавочников в сумме стоят под 60 лямов, отдачи никакой, вот кого летом надо менять.
Зобнин сейчас в отличной форме, чем он мог не понравиться в игре с Зенитом?
Карседо показал свой высокий уровень подготовки к матчу и еще, что у него есть яйца. Все говорили, что Кахигао подписал ручного тренера, а он и Гарсию оставляет на банке и не боится никакущего ( в данный момент) Жедсона не ставить в старт.
Из Дианы эксперт
Как из Соболева футболист
Провидец)))
Кстати, именно наши все провели отличный матч. Жедсон никакой. От Угальде нет пользы. В чем его аналитика? Пендали тупые привезли два господина. Били в лицо и ребра - Зобнина и Умярова. Он не прав…
Он первый тайм не смотрел. Хотя нет, счёт на сайте узнал. Он же из-за живота не видит.
Гурцкая и Селюк - люди, которые я даже не знаю, как выглядят 🤪
Все эти клоунские ютуб-каналы, Быстровы, Гурцкие, Талалайкины качественно работают над превращением РПЛ в медиа-лигу. Что, впрочем, вполне естественный тренд в режиме окукливания и полном отсутствии коммерческих стратегий у клубов.
Партии латиносов всё чаще сменяют друг друга в Зените в силу удручающей мотивации, успехи Краснодара с грязным Кордобой и лояльным судейством больше не вызывают симпатий, а остальные "топ-клубы" просто топчутся на месте.
Рекомендуем
Главные новости
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
10 минут назад
Футбол – самый популярный спорт по числу занимающихся, «Балтика» просит отменить красную Талалаева, а ЦСКА – Челестини, «Сибирь» в плей-офф, «Спартак» пошел в ЭСК, штраф «Челси» и другие новости
59 минут назад
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Говорим о деньгах в ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
Гурцкая о «Рубине»: «Не будет седьмым. Они все равно завалятся. «Ахмат» их съест»
сегодня, 03:08
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
вчера, 20:32
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
вчера, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Если ЦСКА не займет призовое место, руководству надо решать по Челестини». Валерий Новиков об армейцах
22 минуты назад
Радимов о Педро: «Стал лидером «Зенита». Не затерялся бы в сборной Бразилии»
37 минут назад
У Гонсало Гарсии дискомфорт в колене около месяца. Форвард «Реала» лишь дважды выходил в старте на этом отрезке
53 минуты назад
Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»
сегодня, 03:54
Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
сегодня, 03:41
Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
сегодня, 03:28
Карседо посетил матч КХЛ «Спартак» – «Динамо»
сегодня, 02:51
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
вчера, 21:38
Рекомендуем