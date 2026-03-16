Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, выпустили Зобнина, который лет 5 назад должен был закончить»
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал решения главного тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо относительно состава команды на матч против «Зенита» в 21-м туре Мир РПЛ (0:2).
– Карседо – тренер низкой квалификации. Если вы двух своих ключевых игроков на матч с «Зенитом» оставляете на лавке, то вам грош цена.
Двух ключевых игроков в плане имиджа, цены и их футбольных качеств: Жедсона и Угальде. Все, для меня этого тренера больше не существует. Самое убогое, что я вчера услышал от спартаковских болельщиков нового поколения – они счастливы тремя моментами в матче. Было три момента, дальше они зацикливаются, что Карасев сломал им игру. Хотя признают, что пенальти были. Вы можете открыть любой пост и посмотреть тысячи комментариев.
«Зенит» болеет, это худший «Зенит» за последние 20 лет. По игре, по тому, как у них горят глаза – самая слабая команда. У Карседо команда более-менее на ходу, есть атакующая мощь. Нужно выходить и ломать «Зенит» – вы должны в первом тайме забить им два. Но что вы делаете? Вы обосрались, выпускаете Зобнина с какого-то перепугу, футболист лет пять назад должен был закончить с футболом. Мы с Радимовым можем разместить на поле Жедсона и Барко, а главный тренер «Спартака» не может.
– На ваш взгляд, Мартинс не должен был выходить в старте?
– Конечно, нет. Не надо играть от обороны с «Зенитом», который играет на скорости пять километров в час, и это показывает вам в прошлом туре «Оренбург». «Спартак» должен был делать то же самое. Даже проиграть 3:4, но все болельщики бы сказали: «Мы сыграли в футбол».
Что делал «Спартак» в первом тайме – это загадка. Потому что «Зенит» допустил эти три момента в первом тайме, но то, что «Спартак» выиграет эту игру, никаким образом не читалось, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Насытив центр поля, Карседо просто сковал весь «Зенит», в первом тайме играла только одна команда, и грош цена этому эксперту. Удары Маркиньоса, Литвинова (головой), Умярова, Барко (перекладина) напрягали оборонцев «Зенита», который не создал НИЧЕГО... И тут появился Солари.
1 тайм — лучший тренерский тайм в «Спартаке»!!!
Почему на лавке Жедсон и Угальде?
Да потому что они НИКАКИЕ, и второй тайм это показал.
После выходки Солари «Спартаку» надо отыгрываться, вот и выпустил их Карседо, и всё окончательно сломалось...
Гурцкая, вы в футболе не волокёте от слова совсем, одни понты!!!
А если они никакие после сборов, то кто в этом виноват, разве не тренерский штаб?
Солари сломал всё!!!
Во втором уже «Спартаку» надо лезть вперёд, отыгрываться, а вышедшие на замену 5 легионеров не усилили игру, скорее наоборот. Середину стали проигрывать, пошла нагрузка на защиту.
5 лавочников в сумме стоят под 60 лямов, отдачи никакой, вот кого летом надо менять.
Партии латиносов всё чаще сменяют друг друга в Зените в силу удручающей мотивации, успехи Краснодара с грязным Кордобой и лояльным судейством больше не вызывают симпатий, а остальные "топ-клубы" просто топчутся на месте.