Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор поздравил актера Майкла Б. Джордана с получением премии «Оскар».
39-летний актер получил премию в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Грешники», где он сыграл братьев-близнецов Мур – Элиаса и Элайджу.
Бразильский футболист выложил в сторис инстаграма фотографию Джордана с наградой и написал: «На вершине!!! 🖤🤞🏿».
Фото: инстаграм Винисиуса
Майкл Б. Джордан – первый актер-владелец клуба АПЛ, получивший «Оскар». Ему принадлежит доля акций «Борнмута»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Винисиуса Жуниора
Ну порадовался он за этого актера, поддерживал он его
Что такого то?
Потому что определённого цвета кожи?