Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у игроков ЦСКА нет взаимопонимания с тренерским штабом Фабио Челестини.
– Я знаю точно, что внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.
– И людьми Челестини?
– И его людьми. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.
Атмосфера изменилась не в лучшую сторону, – сказал Радимов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Челестини теперь новый Станкович у них