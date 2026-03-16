Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»

Радимов: в ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини.

Экс-полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов заявил, что у игроков ЦСКА нет взаимопонимания с тренерским штабом Фабио Челестини .

– Я знаю точно, что внутри ЦСКА недовольны тем, что тренерский штаб увеличился.

– И людьми Челестини?

– И его людьми. Нет взаимопонимания между новыми людьми тренерского штаба и игроками.

Атмосфера изменилась не в лучшую сторону, – сказал Радимов в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»