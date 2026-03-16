  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
3

Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»

Нападающий «Баварии» дисквалифицирован на два матча.

Николас Джексон пропустит два матча Бундеслиги из-за дисквалификации. 

Нападающий «Баварии» получил красную карточку в матче против «Байера» в 26-м туре Бундеслиги (1:1) – на 41-й минуте он ударил шипами в лодыжку Мартену Террье. 

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) сообщил о решении дисквалифицировать сенегальца на два матча за грубую игру. 

Таким образом, Джексон пропустит встречи с «Унионом» и «Фрайбургом» в чемпионате Германии. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
logoБайер
дисквалификации
logoБавария
logoНиколас Джексон
logoФрайбург
logoУнион Берлин
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Ждём в Челси, чтоб устраивать новые движухи. 🥰
Ну фол смотрелся устрашающе. Джексон реально какой-то убийца, уже не первый такой серьезный фол в его исполнении. Не у каждого защитника столько красных за такие фолы насобирается за карьеру, сколько у Джексона за пару сезонов.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
