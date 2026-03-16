Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»

Нападающий «Баварии» дисквалифицирован на два матча.

Николас Джексон пропустит два матча Бундеслиги из-за дисквалификации.

Нападающий «Баварии» получил красную карточку в матче против «Байера » в 26-м туре Бундеслиги (1:1) – на 41-й минуте он ударил шипами в лодыжку Мартену Террье.

Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) сообщил о решении дисквалифицировать сенегальца на два матча за грубую игру.

Таким образом, Джексон пропустит встречи с «Унионом » и «Фрайбургом » в чемпионате Германии.