Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
Николас Джексон пропустит два матча Бундеслиги из-за дисквалификации.
Нападающий «Баварии» получил красную карточку в матче против «Байера» в 26-м туре Бундеслиги (1:1) – на 41-й минуте он ударил шипами в лодыжку Мартену Террье.
Контрольный комитет Немецкого футбольного союза (DFB) сообщил о решении дисквалифицировать сенегальца на два матча за грубую игру.
Таким образом, Джексон пропустит встречи с «Унионом» и «Фрайбургом» в чемпионате Германии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
Ждём в Челси, чтоб устраивать новые движухи. 🥰
Ну фол смотрелся устрашающе. Джексон реально какой-то убийца, уже не первый такой серьезный фол в его исполнении. Не у каждого защитника столько красных за такие фолы насобирается за карьеру, сколько у Джексона за пару сезонов.
