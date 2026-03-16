Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»

Сперцян о словах Кисляка про «Краснодар»: не надо этого, пусть просто играет.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян отреагировал на слова хавбека ЦСКА Матвея Кисляка о «быках».

Ранее футболист армейцев заявил : «Когда они проигрывают, то начинается хаос. Они начинают давить на судью, давить на соперника. Как‑то останавливать ход матча».

«Не хочу ничего говорить на эту тему.

Пусть играет в футбол и все, а вот этого не надо тут», – заявил Сперцян.