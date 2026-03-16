  Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»

Сперцян о словах Кисляка про «Краснодар»: не надо этого, пусть просто играет.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на слова хавбека ЦСКА Матвея Кисляка о «быках».

Ранее футболист армейцев заявил: «Когда они проигрывают, то начинается хаос. Они начинают давить на судью, давить на соперника. Как‑то останавливать ход матча».

«Не хочу ничего говорить на эту тему.

Пусть играет в футбол и все, а вот этого не надо тут», – заявил Сперцян.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
В общем, крыть Сперцяну нечем
Надо было просто сказать, что ЦСКА не умеет играть.
Куда Сперцяну до Акинфеева,- у того всегда есть, чем "крыть"....)))

А так-то Сперцян нашел самые правильные слова в этой ситуации.
А ЦСКА, судя по 3 турам, не умеет выигрывать.
При это, «не умеющий выигрывать» ЦСКА вынес Краснодар в Кубке в одну калитку )
завтра ответный матч, который расставит все точки
Да, зато ЦСКА умеет. Аж в последних 6 турах 5 поражений.
Не в 6 а в 5 и не 5 , а 4 поражения
Спартак-гостевое поражение 1:0. Оренбург-домашняя победа 2:0. Краснодар-гостевое поражение 3:2. Ахмат-гостевое поражение 1:0. Динамо-домашнее поражение 1:4. Балтика-гостевое поражение 0:1. 5 в 6 турах.
Так Судьедар и выигрывать без судей не умеет. Обидчивый местечковый звездун заныл.
А ЦСКАлеки не такие? В матче с Краснодаром удалили игрока, они выиграли. В остальных не удалили - не выиграли.
Не, было же в первом круге. У Краснодара удалили игрока - цска не выиграл.
Надо ,Эдя ,надо
Кисляк уже разговаривать научился?! Кто такой этот салага? Рано что-то рот открывать начал. "Краснодар" не умеет проигрывать. Ну да. А ЦСКА умеет, проигрывают матч за матчем. )
Кисляк о поведении «Краснодара»: «Это больше похоже не на футбол. Они не умеют проигрывать, начинают давить на судью – выглядит очень смешно. А ЦСКА спокойно играет в футбол»
4 марта, 20:43
Матвей Кисляк: «Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар» и в 1-м тайме, и во 2-м. ЦСКА играл в свой футбол, получал удовольствие»
4 марта, 20:14
