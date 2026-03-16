  • Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал празднование Александром Соболевым гола в ворота «Спартака». 

«Зенит» обыграл московскую команду со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.

«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали.

Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется», – сказал Канчельскис.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ладно бы у молодёжи. Этому под тридцатник.
У него биологический возраст сильно опережает развитие.
Загадочная история бенджамина соболя
Так он в цирке и выступает. Газпромовский департамент футбола почти каждый момент существования умудряется в цирк превратить.
Ну хоть не в всенародном шапито.
Это "шапито", как ты тут пишешь, на решения судей в ключевых ситуациях не влияет, в отличие от Газпромовского ЦИРКА
Так он и есть цирковой артист, то дельфином подрабатывает, то клоуном. ничего нового.
Я тоже хочу смотреть классику, а это медиалига, как бы и похер, но неприятно
Всё молодой да перспективный
И чего набросились на парня? "Спартак" его подколол, Соболев ответил. Не такое уж и плохое получилось шоу. Тоже часть футбола.
Судя по сгоревшим пердакам все правильно сделал.
лучше бы зубы лечил, а не маски покупал
Цирк-то ладно. Можно подурачиться
Но тут дело в другом
Этим жестом он как бы оправдывает ныряние. Типа "ой смотрите, можно нырять и самоиронично над собой смеяться. Никакого позора. Я ведь весь такой самоироничный"
Тем самым он прививает молодежи мысль, что можно нырять, и тебе ничего не будет
Ну будем честны, в маске он кажется чуточку умнее
