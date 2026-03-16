Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал празднование Александром Соболевым гола в ворота «Спартака».
«Зенит» обыграл московскую команду со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ. Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике.
«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали.
Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но тут дело в другом
Этим жестом он как бы оправдывает ныряние. Типа "ой смотрите, можно нырять и самоиронично над собой смеяться. Никакого позора. Я ведь весь такой самоироничный"
Тем самым он прививает молодежи мысль, что можно нырять, и тебе ничего не будет