Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»

Канчельскис о праздновании Соболева: что за клоунада? Пусть идет в цирк.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал празднование Александром Соболевым гола в ворота «Спартака ».

«Зенит » обыграл московскую команду со счетом 2:0 в 21-м туре Мир РПЛ . Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол в маске для снорклинга – ранее московский клуб использовал плавательную маску с изображением Александра на коробке в своем предматчевом ролике .

«Надел там маску какую-то. Может, ему в плавание перейти? Что за клоунада?! Хоть желтую ему дали.

Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется», – сказал Канчельскис.