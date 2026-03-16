Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая

Секач из «Урала-2» отправлен под арест до 15 мая.

Тушинский суд Москвы до 15 мая отправил в СИЗО футболиста «Урала-2» Даниила Секача, обвиняемого в разбое и убийстве.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Секачу Даниилу Дмитриевичу меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», – говорится в решении судьи.

Уточняется что, срок ареста футболисту избран до 15 мая 2026 года.