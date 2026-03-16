Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая

Секач из «Урала-2» отправлен под арест до 15 мая.

Тушинский суд Москвы до 15 мая отправил в СИЗО футболиста «Урала-2» Даниила Секача, обвиняемого в разбое и убийстве.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Ходатайство следствия об избрании обвиняемому Секачу Даниилу Дмитриевичу меры пресечения в виде заключения под стражу подлежит удовлетворению», – говорится в решении судьи.

Уточняется что, срок ареста футболисту избран до 15 мая 2026 года.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ТАСС
20-летнего лба по телефону отправили на спецоперацию по взлому сейфа, насколько пусто должно быть в голове, чтобы на такое повестись?
меня больше пугает, кто эти мега злодеи? как это получается у них без конца? Те этого мразиша они убедили пойти туда-то, там его будет ждать ребенок, который даст доступ в квартиру к сейфу тогда-то, а параллельно они эту девчонку убедили, чтобы его пустила, те ее тоже обработали, КАК это возможно? Не понимаю, просто не понимаю, что они им такого пишут, просто безумие какое-то
В СИЗО должны сидеть только люди за насильственные преступления. Так что правильно.
У нас сидят все, хоть ты чист тебя могут арестовать и держать там, пытать, и тд. Особенно когда план горит😂
Еще раз - признал, что ударил ножом действуя под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб, типо все спецслужбы так делают, если что, сразу ножом, если код от сейфа не говорят ?
Он косит похоже, под невменяемого, ну или реально без мозгов. Не, а какие еще варианты ?
Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
сегодня, 12:22
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач перестанет получат зарплату, заявил Иванов: «Сейчас его нет на работе, поставим ему «минусы»
сегодня, 11:37
Игроку «Урала-2» Секачу предъявили обвинение в убийстве, он признал вину. Футболист был уверен, что участвует в операции спецслужб
вчера, 10:37
