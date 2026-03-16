«Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева после стычки в матче с ЦСКА
«Балтика» хочет обжаловать удаление Андрея Талалаева в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).
В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.
Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
В пресс-службе «Балтики» сообщили, что клуб подал апелляцию на удаление тренера в КДК и ЭСК РФС.
Калининградцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков.
