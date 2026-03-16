89

«Балтика» подала апелляцию на удаление Талалаева после стычки в матче с ЦСКА

«Балтика» хочет обжаловать удаление Андрея Талалаева в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

В пресс-службе «Балтики» сообщили, что клуб подал апелляцию на удаление тренера в КДК и ЭСК РФС. 

Калининградцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
дисквалификации
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
ЭСК РФС
КДК РФС
89 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ведь Талалаев на основе текущих, бесспорно вызывающих уважение результатов, мог построить себе отличный образ, будь он чуть дальновиднее.
Но нет - дно пробито окончательно.
Ответ Beermaker_5
Так может таких результатов без этого образа не было бы?
Ответ Beermaker_5
Ну испытание медными трубами не каждый проходит.
Вот и тут Талалаев поверил в себя слишком.
Балтика подала апелляцию на удаление, т.к. считает Талалаева психически неуравновешен и не способным отвечать за свои действия
Ответ Aleksey Yashin
По ходу Балтика сливается. После перерыва 4 игры с КР и только 1 победа при разнице мячей 2-3.
Ответ мы есть чемпионы
Да клуб в глубоком кризисе! 4-е место! Отрыв от первого уже 7 очков! шансы на чемпионство всё призрачней!
А какие аргументы?
Ответ loginov8ynwa
копия российского паспорта Талалаева А.В.
Ответ loginov8ynwa
Скажут тем жестом Талалаев просто показывал, что готов сыграть с Челестини в камень ножницы бумага в подтрибунке)
Будет смешно, если в итоге это приведёт к ещё более длительной дисквалификации
Ответ Влад Безруков
Это было бы правильно
А чего они не написали, какие основания? То, что написано в протоколе, полностью соответствует тому, что в правилах футбола п. 4.2.3 и тому, что все видели. Удержание или откидка мяча тем, кто находится в технической зоне с целью затяжки времени введения мяча в игру соперником наказывается удалением.
Или подали в стиле - "ну простите, отмените, пожалуйста"?
Ответ Танович
"Чисто по-братски отмените, а. Он так больше не будет. " )
Ответ Танович
Во первых ты методичку перепутал. Пункт 4.2.3 правил РФС это о другом. Во -вторых, препятствие возобновлению игры наказывается предупреждением ЖК, или удаление, в зависимости от степени умысла и влияния на игру.
В третьих, я лично ни разу не видел, чтобы тренера или игрока сходу удалили за откидку мяча.
Видимо, предлагают наградить Талалаева за организацию заварушки?
Ответ Ебздрогыч
Заслуженный тренер
Ответ Ебздрогыч
Ну да смотрел это матч жостко играли обе команды
Поразительная наглость от талалаевских мучеников! Мчать навстречу поезду и орать: "Задавлю!"
Ответ Romulian
Талалаевские мученики - в мемориз. :)))
Ответ JILYN
цирк
- Какие ваши доказательства?
- Кокаинум! 🤣
Его надо, при всем уважении, туров на 10 отправить за трибуны и обязательные приемы у психоаналитика и психиатра. Неадекват полный. Все всё понимают, но ты тренер, а не бол бой и не боксер.
Ответ kanikita
ну и какие к нему претензии как к тернеру?) он обыграл цска и идет щас на 4-м месте.
Ответ Dillon
Поведение не адекватное)
Господа, у вас точно с головой порядок? Какая "апелляция"?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
сегодня, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
сегодня, 21:49
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
сегодня, 20:53
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
сегодня, 20:32
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
сегодня, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
сегодня, 20:01
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
сегодня, 19:48
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
сегодня, 19:47
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
сегодня, 19:33
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
сегодня, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
сегодня, 21:56
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
сегодня, 21:38
«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
сегодня, 21:21Фото
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
сегодня, 21:08
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
сегодня, 20:58
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
сегодня, 20:41
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
сегодня, 20:38
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 20:25
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
сегодня, 20:20
Рекомендуем