  Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»
Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»

Тарпищев о Соболеве: он должен решить, нормальный ли он, надо уважать «Спартак».

Президент Федерации тенниса РФ и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев прокомментировал празднование гола форвардом «Зенита» Александром Соболевым в ворота красно-белых.

Форвард реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ (2:0), после чего надел маску для снорклинга. Ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Мне Соболев не интересен как человеческий портрет. Он должен сам для себя определиться, нормальный он или нет.

Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет. Любой человек должен уважать то, что было для него сделано. А сейчас этого нет», – сказал Тарпищев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Это ч.м.о. уже определилось.
Ему нравится переодеваться!
Ролевые игры .
Пусть резвиться )))
Он и.д.и.о.т.
Причём клинический 😁
Спартак в ролике стебанул Соболева. Соболев забил и стебанул Спартак в ответ. В чем здесь неуважение?
он стебанул без уважения
Соболев не остроумный человек. Ничего с этим не поделаешь. Все его "шутки" тупые и невпопад.
А как он обидел Спартак ?
«Как обижали Спартак.»
😁😁😁
Не так уж и долго он играл в "Спартаке" ,да и не был воспитанником этого клуба.Ушёл и ушёл...
Пусть празднует он теперь легенда зенита
Они первые начали))
Так, он вроде, определился давно. Ещё в Спартаке. Просто вы его покрывали, потому что свой с..н сын. А в Зените он не изменился. Тот же противный дурачок.
А по мне, так очень круто ответил троллингом на троллинг. Всё в тему, без оскорблений.
