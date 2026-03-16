Тарпищев о праздновании Соболевым гола «Спартаку»: «Он должен определиться, нормальный он или нет. Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет»

Тарпищев о Соболеве: он должен решить, нормальный ли он, надо уважать «Спартак».

Президент Федерации тенниса РФ и болельщик «Спартака » Шамиль Тарпищев прокомментировал празднование гола форвардом «Зенита » Александром Соболевым в ворота красно-белых.

Форвард реализовал пенальти в матче 21-го тура РПЛ (2:0), после чего надел маску для снорклинга . Ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Мне Соболев не интересен как человеческий портрет. Он должен сам для себя определиться, нормальный он или нет.

Нужно уважать команду, в которой ты провел столько лет. Любой человек должен уважать то, что было для него сделано. А сейчас этого нет», – сказал Тарпищев.

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год.