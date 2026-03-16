  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
19

Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»

Телеведущий Владимир Познер рассказал, почему перестал смотреть чемпионат России. 

«Российский футбол я не смотрю, причем давно. Наблюдаю за матчами Лиги чемпионов и могу просмотреть решающие матчи чемпионата Испании и Англии.

Наш футбол меня давно разочаровал, не привлекает. Почему? Потому что плохо играют. Не тянет», – сказал Познер. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Познер
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoСпорт-Экспресс
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хм, а Познер вообще собственно Россией когда-нибудь интересовался?
Ответ Андрей Иванов
Только денежками)
А этот то тут зачем
Ответ сергей петров
Спросили - ответил. Спортс разместил, так как личность медийная и вопрос про футбол. Да и ответил по делу. Российский футбол интересен только болельщикам команд, но не нейтральному зрителю
Ответ 2gt8zywh7g
Мне интересен потому что всю жизнь болею за Зенит напротив не смотрю теперь не ЛЧ ни другие ЕК
Ох ты ферзь какой? Не тянет его?
Передачи с Познером никто не смотрит, при чём очень давно)
Я ждал от Познера хоть какую-то реакцию по другим вопросам. Непонятно, что может бояться человек в таком возрасте и с таким количеством сильных паспортов. Но он молчит, а раньше постоянно раздовал умные интервью и читал лекции отвечая на вопросы студентов в институтах. Прощание с иллюзиями...
Ответ Алексей Фирстов
Ему это не выгодно, он приспособленец по жизни
Горечь в голосе Познера
«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».
                    Ф.М.Достоевский
Я вот тоже, последний раз прям смотрел РПЛ в 2017 году, эх, крутое было время
Читайте новости футбола в любимой соцсети
