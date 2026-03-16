  • Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»

Гвардиола о неудачах: нет команд, которые всегда побеждают, «Реал» в том числе.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил, как справляться с неудачами на фоне поражения от «Реала» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет завтра в Манчестере.

– Как справляться с неудачами в спорте?

– Важно не считать это неудачей. В спорте можно делать что-то хорошо, стараться стать лучше и стараться снова в следующем сезоне. Дело в упорном труде, преданности делу, любви к своему виду спорта.

В мире нет команды, которая всегда побеждает. Бывают моменты, когда удается потрясающе проявить себя. У нас были отличные матчи против этого соперника. В спорте проигрываешь чаще, чем выигрываешь, сколько времени вы тратите на размышления об этом? В мире происходит гораздо больше важных вещей, чтобы думать об этом.

«Реал» выиграл 15 раз [в Лиге чемпионов], но сыграл 100 раз, это неудача? Они проиграли больше, чем выиграли. Возможно, вы спрашиваете меня об этом, потому что я из «Барселоны», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Manchester Evening News
Это трудности перевода? О каких матчах идет речь? Возможно он имеет ввиду кубки и турниры?
Ответ Аврал
Это трудности перевода? О каких матчах идет речь? Возможно он имеет ввиду кубки и турниры?
Реал выиграл 15 ЛЧ, а проиграл около 100. Или сколько там существует этот турнир.
Слушал конференцию и он именно об этом и говорил.
Ответ sqynpcmf7w
Реал выиграл 15 ЛЧ, а проиграл около 100. Или сколько там существует этот турнир. Слушал конференцию и он именно об этом и говорил.
Да, тоже зашел на источник и посмотрел. Речь в целом о турнире). Кто пишет матчи- не понятно) Уже исправили)
‘в спорте проигрываешь чаще, чем выигрываешь, сколько времени вы тратите на размышления об этом?’

в спортсе мы только об этом и размышляем, пеп…
