ЦСКА попросил КДК отменить красную Челестини в матче с «Балтикой». Вопрос рассмотрят 20 марта

ЦСКА попросил КДК отменить красную Челестини в матче с «Балтикой».

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).

Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки , произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым , также заработавшим удаление. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

«ЦСКА направил обращение об отмене красной карточки Челестини. Вопрос будет рассмотрен 20 марта», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ , главный тренер «Балтики» был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега – за вход в техническую зону команды соперника «в конфликтной манере».