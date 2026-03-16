ЦСКА попросил КДК отменить красную Челестини в матче с «Балтикой». Вопрос рассмотрят 20 марта

ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).

Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки, произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым, также заработавшим удаление. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.

«ЦСКА направил обращение об отмене красной карточки Челестини. Вопрос будет рассмотрен 20 марта», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер «Балтики» был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега – за вход в техническую зону команды соперника «в конфликтной манере».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
А какие аргументы отмены КК есть кроме “Он первый начал”?
Эм, а как же "простите его, он больше так не будет" или "пускай Талалаева дома получит от Челестини, чем в подворотне от не пойми кого"
А какие аргументы у Балтики? Они быдло, с них спроса нет? А с культурных и адекватных спрашивай за все?
По желтой Кармо и Талалаеву было бы вполне достаточно за этот эпизод
Комментарий скрыт
По совокупности это Талалаев - 6, Челестини - 0?
За что вы собрались Челестини на 2-3 матча отстранять?
По мне они должны руки Левникову целовать за то, что он ещё и Кармо не удалил и такие безобидные формулировки удалений в протокол вписал
Левников кстати как по мне проявил завидную чуйку и вместо подробного разбора с раздачей карточек попытался максимально быстро лавочку закрыть, чтобы не допустить побоища. Поэтому некоторый рандом объясним. В идеале там по карточкам должно было так выглядеть - желтая Талалаеву, красная Кармо и вторая желтая крашеному из Балтики (которому красную отменили по ходу игры) за то что выскочил на поле с лавки и Облякова уронил. Затем желто-красная Ногайцеву, вторая желтая (можно сразу красную) Талалаеву и красная Челестини. Так-то и Балтике есть за что руки целовать, если уж использовать такую терминологию.
Жёлтая Талалаеву? Так и запишем, хочешь потянуть время - не отдавай мяч и пинац его за поле. Ну вы вот адекватные?
На основании чего отменить?
Неглубоко в зону вошёл...
Тоже не вижу смысла отменять в этой ситуации оба тренера виноваты
Очень сильно удивлюсь, если Челестини отменят дискву.
Можно сколько угодно орать о том, что Талалаев псих и его нужно расстрелять.
Но именно Челестини прибежал в чужую зону.
А это дисква. Как и Талалаеву.
Комментарий удален модератором
Теперь нет, спасибо))
Отмены не будет, только за то, что Челестини зашел в тех. зону Балтики и вслед за ним ринулись все запасные игроки и тех. состав ЦСКА.
Отмены точно не будет. Помнится Семаку впаяли дискву вот за это ; После финального свистка Семак вышел на поле и обратился к главному арбитру встречи Евгению Кукуляка, за что тут же получил от него красную карточку. В протоколе игры указано, что тренер был удален за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча».
Теперь дозвольте пару слов без протокола.
Чему нас учит, так сказать, семья и школа?
Что жизнь сама таких накажет строго.
Тут мы согласны... Скажи, Серега!
Вот он проснется утром, протрезвеет, скажет:
"Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!".
А вы отпустите - вам же легче будет.
Ну чего возиться, раз жизнь осудит
