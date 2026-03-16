ЦСКА попросил КДК отменить красную Челестини в матче с «Балтикой». Вопрос рассмотрят 20 марта
ЦСКА обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку главного тренера команды Фабио Челестини в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Балтики» (0:1).
Швейцарец получил красную карточку по итогам массовой потасовки, произошедшей в концовке встречи. Челестини на повышенных тонах выяснял отношения с Андреем Талалаевым, также заработавшим удаление. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини. Тренеры ушли в подтрибунное помещение, где продолжили ругаться. Их неоднократно пришлось разводить в разные стороны.
«ЦСКА направил обращение об отмене красной карточки Челестини. Вопрос будет рассмотрен 20 марта», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Как следует из протокола матча, опубликованного на сайте РПЛ, главный тренер «Балтики» был удален за препятствование возобновлению игры командой соперника, а его коллега – за вход в техническую зону команды соперника «в конфликтной манере».
За что вы собрались Челестини на 2-3 матча отстранять?
Можно сколько угодно орать о том, что Талалаев псих и его нужно расстрелять.
Но именно Челестини прибежал в чужую зону.
А это дисква. Как и Талалаеву.
