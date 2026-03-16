Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса, Начо, ушло старое поколение, атмосфера в команде изменилась. Не всегда перемены проходят гладко, нужно время»

Анчелотти о проблемах «Реала»: в футболе все меняют детали.

Карло Анчелотти предположил, с чем связаны текущие проблемы «Реала ».

– Вы понимаете, почему некогда идеальный «Реал» впоследствии так сильно изменился?

– В футболе все меняют детали, и вместе с этим меняется атмосфера. Дело не только в атмосфере, не только в приходе Мбаппе вместо Крооса. В том же году ушел Начо, Карвахаль получил травму, а Модрич стал играть меньше. Ушло старое поколение, которое создавало фантастическую атмосферу в раздевалке, и на смену пришло новое поколение игроков, которые привнесли в игру характер, индивидуальность и подавали пример. Все не происходит в одночасье, необходимо время.

Приход Мбаппе совпал с уходом двух важных игроков, Крооса и Начо, что изменило атмосферу. Мбаппе проявил себя фантастически, забив около 50 голов, и команда боролась за титулы, потому что футбол основан на мелких деталях, и, когда вы что-то меняете, не всегда все проходит гладко, – сказал Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии.