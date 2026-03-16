  • Анчелотти о «Реале»: «Приход Мбаппе совпал с уходом Крооса, Начо, ушло старое поколение, атмосфера в команде изменилась. Не всегда перемены проходят гладко, нужно время»
Анчелотти о проблемах «Реала»: в футболе все меняют детали.

Карло Анчелотти предположил, с чем связаны текущие проблемы «Реала».

– Вы понимаете, почему некогда идеальный «Реал» впоследствии так сильно изменился?

– В футболе все меняют детали, и вместе с этим меняется атмосфера. Дело не только в атмосфере, не только в приходе Мбаппе вместо Крооса. В том же году ушел Начо, Карвахаль получил травму, а Модрич стал играть меньше. Ушло старое поколение, которое создавало фантастическую атмосферу в раздевалке, и на смену пришло новое поколение игроков, которые привнесли в игру характер, индивидуальность и подавали пример. Все не происходит в одночасье, необходимо время.

Приход Мбаппе совпал с уходом двух важных игроков, Крооса и Начо, что изменило атмосферу. Мбаппе проявил себя фантастически, забив около 50 голов, и команда боролась за титулы, потому что футбол основан на мелких деталях, и, когда вы что-то меняете, не всегда все проходит гладко, – сказал Анчелотти, возглавляющий сборную Бразилии.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Короче намекнул что черепашка чутка испортил атмосферу и это повлияло на результаты не смотря на его хорошую игру
Ответ Maxa90
Намекнул что опытные ветераны ушли просто) и что очень важный игрок (Тони) тоже
Глыбы ушли. Кроос это вообще... У Мбаппе и ранее не замечены лидерские качества. Да, игрок офигенный, мощный, суперзабивной и выносливый как буйвол, но лидерские качества с той же мощью не проявляются. Каждый раз скорее какое-то с минусцой влияние на коллектив. ПСЖ вон как то полегче стало с его уходом.
Рамоса на них нет!
Еще раз напиши
Это не мой косяк )) Спортс глючит ))
Рекомендуем
Главные новости
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, с какого-то перепугу выпустили Зобнина – он лет 5 назад должен был закончить»
8 минут назад
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
20 минут назадФото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
31 минуту назад
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
39 минут назад
Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
42 минуты назад
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
сегодня, 16:33
Первая лига. «Торпедо» играет с «Нефтехимиком»
сегодня, 16:30Live
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
сегодня, 16:30
Канчельскис о праздновании Соболева в маске для снорклинга: «Что за клоунада?! Если он хочет в цирке выступать, то пусть туда идет. Откуда поведение такое у молодежи берется»
сегодня, 16:21
Обвиненный в убийстве игрок «Урала-2» Секач отправлен в СИЗО до 15 мая
сегодня, 16:21
Ко всем новостям
Последние новости
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
через 2 минуты
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
10 минут назад
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
28 минут назад
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
53 минуты назад
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
58 минут назад
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
сегодня, 16:08
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
сегодня, 15:57
Анчелотти о хет-трике Вальверде «Ман Сити»: «Я написал ему: «Жаль, что у тебя нет бразильского паспорта». Его игра меня не удивила – не зря у меня еще есть тренерская лицензия»
сегодня, 15:35
Артета о матче с «Байером»: «У них хороший тренер, четкая структура. Множество факторов говорит в пользу «Арсенала» – нужно, чтобы все сложилось в нашу пользу»
сегодня, 15:00
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
сегодня, 14:40
Рекомендуем