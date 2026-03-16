Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го

Джеймс из «Челси» снова получил травму задней поверхности бедра.

Капитан «Челси » Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель, сообщил The Athletic

26-летний защитник пропустил тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Отмечается, что это десятое подобное повреждение, которое Джеймс получил, с декабря 2020 года.

В нынешнем сезоне Джеймс провел 27 матчей АПЛ , забив 2 гола и сделав 4 передачи.