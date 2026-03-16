Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го
Джеймс из «Челси» снова получил травму задней поверхности бедра.
Капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель, сообщил The Athletic
26-летний защитник пропустил тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Отмечается, что это десятое подобное повреждение, которое Джеймс получил, с декабря 2020 года.
В нынешнем сезоне Джеймс провел 27 матчей АПЛ, забив 2 гола и сделав 4 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Поэтому, что удивляться.
Или не нужно было продлевать?
Даже неубиваемый Кукурелья недавно мышечную травму получил. В таком графике это нормально. У нас Палмер пол года лечился. Сейчас Эстевао уже месяц лечится.
У игроков отпуска не было уже 2 года почти.
У него длинный контракт, огромная трансферная стоимость.
В современном футболе такие трансферы почти неосуществимы.
Ну кто готов выложить 150-180 миллионов за 1 игрока сейчас? Топ клубы отходят от покупок суперзвезд. Им проще купить 2-3 игроков на вырост за 50-60 миллионов. Или 1 за 100.
Но Энцо будет дороже 100 стоить.