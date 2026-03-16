Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель. Это 10-е такое повреждение для капитана «Челси» с 2020-го

Джеймс из «Челси» снова получил травму задней поверхности бедра.

Капитан «Челси» Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра и пропустит несколько недель, сообщил The Athletic

26-летний защитник пропустил тренировку в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Отмечается, что это десятое подобное повреждение, которое Джеймс получил, с декабря 2020 года.

В нынешнем сезоне Джеймс провел 27 матчей АПЛ, забив 2 гола и сделав 4 передачи. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
Лол когда я написал, что он сразу же после продления контракта получит травму, меня заминусовали, но это же было максимально ожидаемо. 🤣
Ответ Акер
Ты ещё писал, что Джексон Дрогба исполнял, а через 2 месяца удивлялся, что из сенегальца делали Дрогба, ведь было ясно, что Жоао раз в 5 лучше Нико.
Поэтому, что удивляться.
Ответ Акер
А что смешного? Что наш лучший игрок и капитан травму получил?
Или не нужно было продлевать?

Даже неубиваемый Кукурелья недавно мышечную травму получил. В таком графике это нормально. У нас Палмер пол года лечился. Сейчас Эстевао уже месяц лечится.

У игроков отпуска не было уже 2 года почти.
К полуфиналу ЛЧ должен поправиться.
Ответ serginn
С дивана по-любому
да пофиг уже. никаких задач в этом сезоне у челси уже нет. может чилить до следующего
Ответ bogdan fedyuk
Есть Кубок Англии, это престижный турнир в Британии и за него команда точно захочет побороться
Ответ bogdan fedyuk
Только там ЧМ ещё, а он однозначно лучший правый защ Англии, который ещё в центре поля может сыграть
нагрел синюю по-йку на новый контракт, можно и в лазарете теперь полгода почиллить
Ответ Prokuror Prokurorov
Сестра тоже в доле. Видать, скоро сломается. Семейный подряд гы.
Ответ Noken
Лол, уже появилась новость, мол окружение Джеймса планирует возвращение к ЧМ. То есть к матчам Челси он особого интереса не питает сразу после 5-2 от ПСЖ, а вот в сборной готов будет. Как все события удачно и очевидно случайно совпали: 5-2 от ПСЖ, продление контракта + сразу после этого новая травма. Ну очень удачно 🤣
Ну а что ожидалось когда после двух полных матчей и с учетом его истории из мед книжки, я не понимаю зачем он играл против Ньюкасла в опорной зоне ,когда есть достаточно других игроков на эту позицию.
Только передподписался обидно
Может специально чтобы в сборные не поехать
Ответ sqynpcmf7w
Так игра завтра будет в лч)
Никогда такого не было и вот опять
интересно когда опубликуют новость, что энцо планирует валить если не будет лч в следующем сезоне (а ее не будет)
Ответ bogdan fedyuk
Это все полная ерунда, можешь даже не читать такие новости.
У него длинный контракт, огромная трансферная стоимость.
В современном футболе такие трансферы почти неосуществимы.
Ну кто готов выложить 150-180 миллионов за 1 игрока сейчас? Топ клубы отходят от покупок суперзвезд. Им проще купить 2-3 игроков на вырост за 50-60 миллионов. Или 1 за 100.
Но Энцо будет дороже 100 стоить.
Ответ bogdan fedyuk
Энцо может планировать что угодно, но не свой уход. Потому что у него контракт до 2032 года. Поэтому он уйдёт только тогда, когда этого захочет руководство Челси
Долго держался в этот раз.
