  • Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»
3

Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»

Гвардиола о выходном перед матчем с «Реалом»: я уже делал так пару раз в сезоне.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола объяснил решение дать игрокам выходной перед ответным матчем с «Реалом».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере во вторник. В первой игре «Реал» победил со счетом 3:0.

«Мы потренируемся завтра перед матчем. В Мадриде мы поздно приехали в отель, вернулись домой утром, и тренировки не было, вчера мы вернулись в 2 или 3 часа ночи [после матча с «Вест Хэмом»]. В наши дни тренировки не дают существенных улучшений.

Я уже делал так два или три раза в этом сезоне. Перед «Боруссией» Дортмунд и «Фулхэмом». Иногда мы тренируемся, иногда остаемся дома. Мы хорошо знаем друг друга, отрабатываем много всего.

Я не знаю, [насколько это было полезно]. Я выясню это завтра и потом проведу тренировку, все очень просто. Разница в три дня – это как долгий путь на поезде или самолете. Игроки будут со своими семьями. Я уверен, они будут переписываться в вотсапе», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Пускай тренируется тот, кто играть не умеет, мы футбольные люди, нам это не надо, пускай это делают всякие Абаскали, которые мяч только по телевизору видели!!!»
Честно, сколько лет смотрю плей-офф ЛЧ, вот не помню, чтобы Реал упустил преимущество в 3 мяча. Барса - да, а вот Реал - нет.
P. S. Только Ювентус почти сделал камбэк, но все мы знаем тот эпизод Буффона с Оливером
Ответ bat90
Честно, сколько лет смотрю плей-офф ЛЧ, вот не помню, чтобы Реал упустил преимущество в 3 мяча. Барса - да, а вот Реал - нет. P. S. Только Ювентус почти сделал камбэк, но все мы знаем тот эпизод Буффона с Оливером
Реал не может, судья поможет
