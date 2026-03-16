Пеп о выходном перед матчем с «Реалом»: «Я уже делал так 2-3 раза в сезоне – мы хорошо знаем друг друга. Тренировки сейчас не дают существенных улучшений»

Гвардиола о выходном перед матчем с «Реалом»: я уже делал так пару раз в сезоне.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола объяснил решение дать игрокам выходной перед ответным матчем с «Реалом ».

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Манчестере во вторник. В первой игре «Реал» победил со счетом 3:0.

«Мы потренируемся завтра перед матчем. В Мадриде мы поздно приехали в отель, вернулись домой утром, и тренировки не было, вчера мы вернулись в 2 или 3 часа ночи [после матча с «Вест Хэмом»]. В наши дни тренировки не дают существенных улучшений.

Я уже делал так два или три раза в этом сезоне. Перед «Боруссией» Дортмунд и «Фулхэмом». Иногда мы тренируемся, иногда остаемся дома. Мы хорошо знаем друг друга, отрабатываем много всего.

Я не знаю, [насколько это было полезно]. Я выясню это завтра и потом проведу тренировку, все очень просто. Разница в три дня – это как долгий путь на поезде или самолете. Игроки будут со своими семьями. Я уверен, они будут переписываться в вотсапе», – сказал Гвардиола.