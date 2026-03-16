  • Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»
29

Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»

Николай Писарев оценил конфликт Талалаева и Челестини.

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал стычку между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму матча Мир РПЛ, в котором «Балтика» обыграла ЦСКА (1:0).

«Здесь две стороны медали. Талалаев всегда был эпатажным. Мир устроен так, что людей больше интересуют драки и скандалы.

Успех в чем? Сколько просмотров и лайков. Так сейчас живет современный мир. Журналисты должны быть довольны, но нам, специалистам, хотелось бы больше про футбол говорить.

И не нужно забывать про ответственность. Социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Много детей могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем? Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач.

Ты должен бояться наказания за такие ситуации. Как тренер или игрок. Есть несовершенство регламента», – сказал Николай Писарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
29 комментариев
Для этого существует КДК. Они ж не только для того, чтобы деньги за кричалки болельщиков собирать.
Для этого существует КДК. Они ж не только для того, чтобы деньги за кричалки болельщиков собирать.
Они только для сбора денег и существуют, реализацию иных функций не припомню.
На удивление, товарищ Писарев, на удивление...
Эпатажным?
Ню-ню.
Пошла отмазка гопника из всех утюгов.
Эпатажным? Ню-ню. Пошла отмазка гопника из всех утюгов.
Таких ещё называют горячими или эмоциональными))) вместо правильных эпитетов невоспитанный и агрессивный.
А эпатажный - это если Талалаев стринги поверх штанов бы надел, например.
Таких ещё называют горячими или эмоциональными))) вместо правильных эпитетов невоспитанный и агрессивный. А эпатажный - это если Талалаев стринги поверх штанов бы надел, например.
Я бы не удивился, кстати идея хорошая. Я про стринги.
А если бы любой иностранный тренер рпл взял бы и выбил мяч на трибуны, а потом начал бы так себя вести, как Талалаев? Просто интересно, чтобы с ним сделали эти эксперты, которые так осторожны в формулировках про Талалава)) эпатажный он😂😂😂
А если бы любой иностранный тренер рпл взял бы и выбил мяч на трибуны, а потом начал бы так себя вести, как Талалаев? Просто интересно, чтобы с ним сделали эти эксперты, которые так осторожны в формулировках про Талалава)) эпатажный он😂😂😂
Ну вон Станковича мочили все эти эксперты, логично, что и других иностранцев они бы мочили, даже если бы их команды драли в очко и на бильярде своих противников и лидировали в таблице))
А если бы любой иностранный тренер рпл взял бы и выбил мяч на трибуны, а потом начал бы так себя вести, как Талалаев? Просто интересно, чтобы с ним сделали эти эксперты, которые так осторожны в формулировках про Талалава)) эпатажный он😂😂😂
Сказали бы. что иностранный тренер подает плохой пример нашим детям и его надо отменить. В принципе приплести детей всегда можно.
Вроде для тренеров, игроков врачей и т.д тоже вводили Fi. По закону Талалаева должны лишить этого паспорта.
Интересная логика. А дети медиа лигу не смотрят? Моралисты, Ёлки, в интернете такое можно найти, что драка стенка на стенку, покажется высокоинтеллектуальным занятием.
Дети ММА не смотрят?
не наигрались ещё "дети на это смотрят"? что у вас дети - обезьяны?
Адекватное правильное мнение.
Что бы драк не было,ввели же фан айди
