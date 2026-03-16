Писарев о стычке Талалаева и Челестини: «Мир устроен так, что людей интересуют скандалы. Не забывайте про ответственность – дети могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем?»

Николай Писарев оценил конфликт Талалаева и Челестини.

Тренер сборной России Николай Писарев прокомментировал стычку между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму матча Мир РПЛ , в котором «Балтика » обыграла ЦСКА (1:0).

«Здесь две стороны медали. Талалаев всегда был эпатажным. Мир устроен так, что людей больше интересуют драки и скандалы.

Успех в чем? Сколько просмотров и лайков. Так сейчас живет современный мир. Журналисты должны быть довольны, но нам, специалистам, хотелось бы больше про футбол говорить.

И не нужно забывать про ответственность. Социальная значимость футбола и ответственность перед молодым поколением. Много детей могли увидеть массовую драку. Какой пример мы подаем? Безобидная ситуация могла спровоцировать приличный махач.

Ты должен бояться наказания за такие ситуации. Как тренер или игрок. Есть несовершенство регламента», – сказал Николай Писарев.