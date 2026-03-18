  Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»
Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»

Кержаков о бунте Денисова: Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря.

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о переменах в команде после прихода Халка и Акселя Витцеля и конфликте Игоря Денисова с Лучано Спаллетти.

Итальянский тренер перевел Кержакова и Денисова в дубль в сентябре 2012 года.

«Я не играл в «Зените», который брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Но для меня «Зенит» 2010-2011 годов – это самый сильный «Зенит», в котором я играл. Каждый знал, что от  него требуется, чтобы достигнуть результата. У всех были качества, все были в хорошем футбольном возрасте. Все эти 2,5 года были точечные приобретения именно в эту модель и стратегию игры.

Руководство посчитало, что нужен новый шаг – что-то большее на европейской арене. Поэтому было принято решение приобрести сильных дорогих футболистов. Это произошло, но, как мне кажется, что-то поменялось в хорошо отлаженном организме командном. 2,5 года Спаллетти отлаживал к тому моменту, когда пришли Халк и Витцель. И когда приходят новые футболисты, которые должны играть, они должны встроится очень быстро в это. Но они были игроки немножко другого плана.

Лучано всегда говорил нам каждой перед игрой: «Если кто-то не готов сыграть на 100% – скажите лучше мне сейчас сразу, чтобы не было проблем на футбольном поле». Денисов прямо сказал об этом Спаллетти. Лучано посчитал, что я специально не играл в поддержку Игоря. Заменил меня в перерыве и отправил в дубль по приезде. Никто же не думал, что к этому все придет. Это сломало ту отлаженную игру, которая приносила результат», – рассказал Кержаков в документальном фильме «Зенит навсегда».

Смотрите документальный фильм «Зенит навсегда» на платформах PREMIER и RUTUBE

Смешно было думать, что Саша будет бунтовать в чью-то поддержку. Женился на дочери второго человека в Питере, а через год после его внезапной смерти отправил ее в психушку. Бил себя в грудь, что против слова из пяти букв, а как деньги закончились, не только приехал, но и стал советником самого мерзкого губернатора Питера в истории. Саша не бунтует, когда это невыгодно.
Ответ Pavel_1116911801
Смешно было думать, что Саша будет бунтовать в чью-то поддержку. Женился на дочери второго человека в Питере, а через год после его внезапной смерти отправил ее в психушку. Бил себя в грудь, что против слова из пяти букв, а как деньги закончились, не только приехал, но и стал советником самого мерзкого губернатора Питера в истории. Саша не бунтует, когда это невыгодно.
Видео или хотя бы скрины с ударами Кержаковым себя в грудь будут? (шутники скажут - он бил себя в грудь, но промахнулся)
Или там было не более чем "страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое"?
Ответ Pavel_1116911801
Смешно было думать, что Саша будет бунтовать в чью-то поддержку. Женился на дочери второго человека в Питере, а через год после его внезапной смерти отправил ее в психушку. Бил себя в грудь, что против слова из пяти букв, а как деньги закончились, не только приехал, но и стал советником самого мерзкого губернатора Питера в истории. Саша не бунтует, когда это невыгодно.
может у него там храбрость появилась и больше не страшно стало вот и приехал )
С кем конфликтовал Денисов: Спаллетти, Карпин, Черчесов...
Ответ Н.Ф.
С кем конфликтовал Денисов: Спаллетти, Карпин, Черчесов...
все 4 фамилии сомнительные, если честно
Ответ Н.Ф.
С кем конфликтовал Денисов: Спаллетти, Карпин, Черчесов...
Хиддинк же ещё. Звонили ему перед ЧЕ-2008 чтобы позвать, но не так, не то, не те, в итоге не поехал и сам себя наказал.
Бред какой-то
Не знаю, кто там бунтовал, кто не бунтовал. Ну точнее с Денисовым всё понятно, с остальными не очень. Но команду похерили хорошую. Да и тренера такого, как Спаллетти, в итоге потеряли. Жаль. Также жаль потом было команду, которую строил Боаш, но случился лимит. Кто знает, может это была последняя возможность реально пошуметь в еврокубках.
Лучше бы он молчал, такую ахинею наговорил...
Ну сейчас под руководством Беглова. Всё с тобой понятно, Саша.
Я холостяк.. А сегодня день холостика)
а потому что не фиг парадную подъездом называть!
