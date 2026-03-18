Александр Кержаков о бунте Денисова: «Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря, заменил в перерыве и отправил в дубль. Это сломало отлаженную игру, которая давала результат»

Кержаков о бунте Денисова: Спаллетти посчитал, что я не играл в поддержку Игоря.

Бывший форвард «Зенита » Александр Кержаков рассказал о переменах в команде после прихода Халка и Акселя Витцеля и конфликте Игоря Денисова с Лучано Спаллетти .

Итальянский тренер перевел Кержакова и Денисова в дубль в сентябре 2012 года.

«Я не играл в «Зените», который брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Но для меня «Зенит» 2010-2011 годов – это самый сильный «Зенит», в котором я играл. Каждый знал, что от него требуется, чтобы достигнуть результата. У всех были качества, все были в хорошем футбольном возрасте. Все эти 2,5 года были точечные приобретения именно в эту модель и стратегию игры.

Руководство посчитало, что нужен новый шаг – что-то большее на европейской арене. Поэтому было принято решение приобрести сильных дорогих футболистов. Это произошло, но, как мне кажется, что-то поменялось в хорошо отлаженном организме командном. 2,5 года Спаллетти отлаживал к тому моменту, когда пришли Халк и Витцель. И когда приходят новые футболисты, которые должны играть, они должны встроится очень быстро в это. Но они были игроки немножко другого плана.

Лучано всегда говорил нам каждой перед игрой: «Если кто-то не готов сыграть на 100% – скажите лучше мне сейчас сразу, чтобы не было проблем на футбольном поле». Денисов прямо сказал об этом Спаллетти. Лучано посчитал, что я специально не играл в поддержку Игоря. Заменил меня в перерыве и отправил в дубль по приезде. Никто же не думал, что к этому все придет. Это сломало ту отлаженную игру, которая приносила результат», – рассказал Кержаков в документальном фильме «Зенит навсегда».

