  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Радимов о трансфере в «Зенит»: «Просидели с Мутко часа три, он рассказал, что будет современный стадион, мы выиграем еврокубки, станем чемпионами. Я сказал: «Мам, все, перехожу»
26

Радимов о трансфере в «Зенит»: «Просидели с Мутко часа три, он рассказал, что будет современный стадион, мы выиграем еврокубки, станем чемпионами. Я сказал: «Мам, все, перехожу»

Радимов о «Зените»: Мутко сказал, что мы выиграем еврокубки, станем чемпионами.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, как перешел в петербургский клуб в 2003 году из «Крыльев Советов».

Радимов – воспитанник спортивной школы «Смена», позднее преобразованной в академию «Зенита».

«90-е – такое время… В «Зенит» меня не брали, но в тот же момент меня вызвали в сборную, там посмотрели и пригласили в ЦСКА. Когда тебя приглашает команда чемпион и не берет команда, которая находится не на самых лучших ролях, – у меня и выбора-то не было.

2002 год. «Зенит» за второй круг выиграл, по-моему, один матч всего или даже ни одного. В то время я уже был состоявшимся игроком и в Испании поиграл. Естественно, я не хотел переходить в команду, которая на 12-14-м месте находится и в которую, по слухам, должен был прийти сумасшедший чех с четырехразовыми тренировками.

Приехал домой, у меня состоялась встреча с тогдашним президентом клуба, Виталием Леонтьевичем Мутко. Где-то мы просидели часа три, наверное. Он мне рассказывал, что у нас будет современный стадион, что мы выиграем еврокубки, что мы станем чемпионами. Я не могу сейчас вспомнить и объяснить, может, какое-то зомбирование произошло. Я вышел оттуда и сказал: «Мам, все, я перехожу в «Зенит», – рассказал Радимов в документальном фильме «Зенит навсегда».

И что делать с Челестини?14083 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoВладислав Радимов
logoЛа Лига
logoRUTUBE
logoВиталий Мутко
logoВластимил Петржела
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ит вил би грейт стэдиум, ви вин зе уефа кап, ви вил би зэ чемпионз оф Россия :)
Ну 2 Еврокубка взяли 🍺🍺
Ответ Зенит-моя судьба!
Ну 2 Еврокубка взяли 🍺🍺
За сколько?
Ответ Зенит-моя судьба!
Ну 2 Еврокубка взяли 🍺🍺
Но уже без Влада 🤷🏻‍♂️
не обманул получается
Наконец-то узнали о начале ограбления народного достояния.
Отличная судьба у тебя Вячеслав Радимов. Был женат на очень пристойной певички, на мой взгляд. Всё у тебя хорошо))
Ответ Капсаицин
Отличная судьба у тебя Вячеслав Радимов. Был женат на очень пристойной певички, на мой взгляд. Всё у тебя хорошо))
Почему «Вячеслав»?
Ответ Тимофей Щепкин
Почему «Вячеслав»?
А кто? Славик и есть.
Насчёт сначала сборной и потом в ЦСКА он попутал что-то. Он в ЦСКА дебютировал в 16 лет в 1992. За национальную сборную в 1994 в 18. А за молодёжку и юниорскую уже после первой сборной, вундеркинд 😃
Какие в 2002м новый стадион и победы в еврокубках??? Газпром стал владельцем только через 3 года.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
