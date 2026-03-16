Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал стычку между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму матча Мир РПЛ, в котором «Балтика» обыграла ЦСКА (1:0).
«Прежде чем кого-то судить, поставь себя его место. Мне кажется, что я бы посильнее Челестини взорвался от поведения Талалаева.
Фабио в принципе ничего не сделал, а просто пошел и как любой нормальный человек, спросил: «Ты чего делаешь?»
Андрея сразу на два-три матча надо дисквалифицировать за эту провокацию, которая могла легко в большую драку перерасти, если бы кто-нибудь кого-то ударил.
Ну летит мяч – можно пропустить его или остановить, но не выбивать же на трибуну. То есть зачинщиком потасовки был именно главный тренер «Балтики», а не ЦСКА.
Некоторые говорят, что Талалаев знает итальянский, но сколько слов? Три (смеется). В любом случае Челестини ничего не сделал.
Да, другой тренер мог просто что-то крикнуть в сторону тренерской скамейки соперника, и все. Но нужно понимать, что шли последние секунды матча, ЦСКА проигрывал, и нервы были на пределе», – оценил ситуацию Мостовой.
