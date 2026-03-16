  • Мостовой про Талалаева: «Я бы посильнее Челестини взорвался. Андрея надо дисквалифицировать на 2-3 матча. Зачинщиком потасовки был именно тренер «Балтики»
Александр Мостовой: я бы посильнее Челестини взорвался от поведения Талалаева.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал стычку между Андреем Талалаевым и Фабио Челестини в компенсированное время ко второму тайму матча Мир РПЛ, в котором «Балтика» обыграла ЦСКА (1:0).

«Прежде чем кого-то судить, поставь себя его место. Мне кажется, что я бы посильнее Челестини взорвался от поведения Талалаева.

Фабио в принципе ничего не сделал, а просто пошел и как любой нормальный человек, спросил: «Ты чего делаешь?»

Андрея сразу на два-три матча надо дисквалифицировать за эту провокацию, которая могла легко в большую драку перерасти, если бы кто-нибудь кого-то ударил.

Ну летит мяч – можно пропустить его или остановить, но не выбивать же на трибуну. То есть зачинщиком потасовки был именно главный тренер «Балтики», а не ЦСКА.

Некоторые говорят, что Талалаев знает итальянский, но сколько слов? Три (смеется). В любом случае Челестини ничего не сделал.

Да, другой тренер мог просто что-то крикнуть в сторону тренерской скамейки соперника, и все. Но нужно понимать, что шли последние секунды матча, ЦСКА проигрывал, и нервы были на пределе», – оценил ситуацию Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Царь всё по царски разложил
Талалаеву снесло крышу от короны главного тренера. Теперь присядет на трибуну матчей на 5. Максимально мерзкий персонаж конечно.
Царь на фоне Воффки в соседней теме прямо как Аристотель на фоне гопника.
Учитывая, что Талалаев далеко не первый раз создаёт конфликтные ситуации, надеюсь ЭСК и КДК максимально жестко накажут . А по хорошему, его надо отправить к психиатру, человеку реально снесло крышу .Корона придавила.
Ответ Жердин Александр
Воображаемая корона, надо сказать.
Воображаемая корона, надо сказать.
Согласен с царем!!! 💪💪💪
Редкая адекватность от Мостового.
Ну наконец-то. Я уже начал волноваться, почему Мостовой молчит по данному эпизоду
Ответ borodatuy
Не, он вчера вроде тоже высказывался. Я точно помню, что он что-то говорил. Но сейчас решил подробнее разложить.
Не, он вчера вроде тоже высказывался. Я точно помню, что он что-то говорил. Но сейчас решил подробнее разложить.
Неужели втащил бы Талалаеву??!! ))
Эксклюзивное Царское разъяснение от самого Царя!
Ура, товарищи!
Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. Примерно также и с высказываниями Мостового
