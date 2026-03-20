  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»
56

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу клуба.

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту.

И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените», были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».

Смотрите документальный фильм «Зенит навсегда» на платформах PREMIER и RUTUBE

Кто выиграет ЛЧ?24476 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoАлексей Миллер
logoRUTUBE
logoГазпром
logoпремьер-лига Россия
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Место в составе должно быть бразильским
Ответ madaev
Бразилы разные бывают.если Халк,Малком или Вендел мотивированный,то всяко лучше любого паспортиста
Ответ nikolai 75
Халк вообще украшением Рпл был. Даже сейчас в свои 40 он был бы поинтереснее любого россиянина
И ни слова 🤐 о зенитовских судьях...
Ответ xa-xa
"Многие судьи были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники, игроки и тренеры"
Ответ xa-xa
Это мечта, которая сбылась. А тут про несбывшуюся
Я так понимаю, на нас надвигается волна новостей-нарезок из этого незаслуженно обделенного Оскаром фильма?
Ответ U
Прочитал: незаслуженно "обделанного" фильма, сорян.
Ответ Ю. Евгеньевич
прощаем, но в последний раз
Без конкуренции свои так и не научатся побеждать .
Руководители РФС, комментаторы и эксперты МатчТВ и судьи были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники (с) Отлить в бронзе - ибо база !!!!
Я, конечно, понимаю, что его здесь принято хейтить, и абсолютно по делу, но конкретно эта мысль выглядит абсолютно логичной и справедливой
Ответ Stepashkin Nickita
Это выглядят логично и справедливой - пока газпром дает огромные бабки.
Подчеркну - что именно дает , а не зенит зарабатывает.
Как только их не станет , сразу начнутся разговоры про воспитанников и так далее.
Ответ Всё знаю
Зенит был до газпрома, есть во время газпрома и будет после газпрома
Тогда Ямаль, Мбапе, Холланд и подобные больше заслуживают играть в Зените, чем Дуглас, Мантуан, Луис Энрике. Не по спортивному принципу поступаешь г-н Миллер!
О, началось в колхозе утро!
Ща эту хитяру-бомбу-шедевр мирового кинематографа нарежут заголовков, как минимум, на неделю вперёд
В «Зените» воспитанник — это не путь, а мечта. Красиво сказано, конечно.
по духу больше зенитовские были в прошлом - Зырянов, Тимощук, Ширл ... а сейчас кто ? Соболев ? Дуран ?
Ответ pelevin78
Ерохин
Ответ SMART789
разве что
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мойзес тренировался отдельно от ЦСКА после отстранения из-за конфликта с Челестини («СЭ»)
14 минут назад
В России появится ГОСТ на футбольные ворота для детских площадок: «Разработка связана с трагическими случаями. Мы насчитали не менее 5 смертей детей за 12 месяцев»
38 минут назад
На CAF не давили в вопросе присуждения Марокко победы в Кубке Африки: «Иначе зачем искать юристов по всей Африке – чтобы просто навязать им свой выбор?»
сегодня, 08:53
Карпин о составе сборной: «Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основе. Мелкадзе заслужил вызов своей игрой, весенний отрезок проводит очень хорошо»
сегодня, 08:50
Юрист Чичеров об удалении Талалаева: «С удивлением узнал, что препятствие возобновлению игры официальным лицом – основание для красной. Можно подтаскивать дополнительный состав»
сегодня, 08:25Видео
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
сегодня, 08:16
Шаронов о любимой музыке: «Оззи, Metallica, на третьем месте – Slipknot с Кори Тейлором. Раньше там была Nirvana. Глубина слов, смысл для меня важны»
сегодня, 08:14
Жезус предпочел бы выиграть ЛЧ, а не АПЛ: «Болельщики «Арсенала», вероятно, сказали бы, что главная цель – это АПЛ. Но клуб и ЛЧ никогда не брал»
сегодня, 07:55
Зеедорф о расизме в адрес Винисиуса: «Моуринью допустил ошибку. Когда человек такого уровня делает подобное заявление… Если кто-то делает что-то не так, мы должны его поправить»
сегодня, 07:40
Ко всем новостям
Последние новости
Клубы АПЛ еще на два сезона ограничили цену выездных билетов 30 фунтами
25 минут назад
Шервуд о круге игроков «Челси» перед матчами: «Абсолютный позор, даже судья влезает туда. На месте Росеньора я бы спросил: почему вы начали делать это, когда я пришел?»
37 минут назад
Кэррик о недовольстве Бруну партнерами на поле: «Не вижу проблем, если это исходит из лучших побуждений. Подталкивать друг друга полезно, это не что-то личное»
57 минут назад
Капелло о записке Росеньора Гарначо при 0:3 с «ПСЖ»: «Он сошел с ума. Игрокам смешно, Алехандро будто спрашивал: «О чем вы мне говорите?»
сегодня, 08:35
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
сегодня, 08:33
«Кальяри» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 08:24
Первая лига. «Ротор» примет «Факел», КАМАЗ сыграет с «Черноморцем» в субботу
сегодня, 07:25
Сергей Ташуев: «Спартак» еще мучается по инерции. Много пропускают, нет организации в игре в обороне. Проблемки есть»
сегодня, 06:48
Чемпионат Испании. «Вильярреал» сыграет с «Реал Сосьедад», «Барселона» примет «Райо Вальекано» в воскресенье, «Реал» встретится с «Атлетико»
сегодня, 06:20
Брайан Хиль: «Талалаев не всегда говорит лестные слова – это не личное, а чтобы затронуть в каждом из нас частичку души. У «Балтики» отличная физическая форма – в этом мы сильнее всех в РПЛ»
сегодня, 05:59
Рекомендуем