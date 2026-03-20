Миллер о воспитанниках в «Зените»: «Это мечта, но место в составе должно быть заслуженным, а не по паспорту. Многие игроки и тренеры были больше зенитовские, чем некоторые воспитанники»

Миллер о воспитанниках: место в составе должно быть заслуженным, не по паспорту.

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер высказался о привлечении воспитанников к основному составу клуба.

«Это мечта, которая может быть когда-нибудь сбудется, но все-таки мы реалисты и понимаем, что место в основном составе должно быть заслуженным, а не по паспорту.

И я хотел бы заметить, что многие игроки и тренеры, которые работали в «Зените », были по своей сути больше петербуржские и больше зенитовские, чем некоторые из наших воспитанников», – сказал Миллер в документальном фильме «Зенит навсегда».

Смотрите документальный фильм «Зенит навсегда» на платформах PREMIER и RUTUBE