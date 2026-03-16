  • Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»
Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»

Бернарду от ответном матче с «Реалом»: «Ман Сити» будет бороться до конца.

Капитан «Манчестер Сити» Бернарду Силва верит, что «горожане» смогут отыграться в ответном матче с «Реалом».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник в Манчестере. В первой игре «Реал» дома победил со счетом 3:0.

«Этот спорт научил нас, что случиться может всякое. Несмотря на то, что результат в Мадриде был очень плохим, мы будем бороться до конца.

Соперник очень хорош. Дома может произойти многое. Мы постараемся создать для этого подходящую атмосферу.

Конечно, я бы предпочел, чтобы Эрлинг [Холанд] был на поле. Когда он на поле, вы забиваете, а завтра нам нужны голы», – сказал Бернарду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Вам не этот спорт в целом, а в частности сам Реал в 2022 продемонстрировал что может произойти всякое
Ответ Иванов Иван_1116926432
Вам не этот спорт в целом, а в частности сам Реал в 2022 продемонстрировал что может произойти всякое
ну и барса и ливер)))😄
Блин, ребята, мы уже поняли что вы все верите, но одной веры мало, надо выйти и не тянуть резину мелкодрочным пасом, а как-то поострее что ли...Всю эту тягомотину с поптыками запасоваться аж в самые ворота Реал сожрет не поморщившись.
90 минут на Этихаде всё же короче, чем на Бернабеу.
Не а, вообще сходу не вспомню как команды Гвардиолы отыгрывали 3 мяча.
Если выйдут заряженные может и забьют 2-3 гола
