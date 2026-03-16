Бернарду о матче с «Реалом» после 0:3: «Ман Сити» будет бороться до конца. Футбол научил нас, что может произойти всякое»

Бернарду от ответном матче с «Реалом»: «Ман Сити» будет бороться до конца.

Капитан «Манчестер Сити » Бернарду Силва верит, что «горожане» смогут отыграться в ответном матче с «Реалом ».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник в Манчестере. В первой игре «Реал» дома победил со счетом 3:0.

«Этот спорт научил нас, что случиться может всякое. Несмотря на то, что результат в Мадриде был очень плохим, мы будем бороться до конца.

Соперник очень хорош. Дома может произойти многое. Мы постараемся создать для этого подходящую атмосферу.

Конечно, я бы предпочел, чтобы Эрлинг [Холанд ] был на поле. Когда он на поле, вы забиваете, а завтра нам нужны голы», – сказал Бернарду.