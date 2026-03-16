Пеп перед «Реалом»: «Ман Сити» нужно провести идеальный матч, но мы не собираемся их удивлять. Было бы прекрасно забить 3 гола за 20 минут, но не все так просто»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
В первой игре «горожане» уступили в Испании со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 17 марта.
«Да, нам нужно провести идеальный матч. Но при этом мы не собираемся удивлять «Мадрид». Иногда, когда играешь двумя ложными девятками, забиваешь четыре или пять голов. В любом случае мы подойдем к матчу с намерением забивать.
Во многих аспектах нужно сыграть идеально. Мы должны стараться и всегда создавать голевые моменты. Нужно сыграть успешно в реализации и хорошо защищаться.
Мы могли забить больше голов, если взять матчи с «Тоттенхэмом» или с тем же «Реалом». Поэтому мы способны на это, и мы можем создавать моменты. Забить три мяча в первые 20 минут матча было бы прекрасно. Но в реальности все не так просто. Результат первого матча был не самым лучшим.
Мы должны больше рисковать, но если у нас не будет получаться достичь результата, то мы все равно должны продолжать стараться», – сказал Пеп Гвардиола.