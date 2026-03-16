  • «Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
51

«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси» 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год.

По информации журналиста Бена Джейкобса, независимая комиссия оштрафовала «Челси» на 10,75 млн фунтов за нарушения правил АПЛ, касающихся «финансовой отчетности, инвестиций третьих лиц и развития молодежи» при Романе Абрамовиче.

Премьер-лига запретила клубу подписывать новых игроков в академию в течение 9 месяцев, а также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на 2 года.

Как уточняет Низар Кинселла, это самый крупный штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой. Двухлетний запрет на трансферы был бы наложен на клуб, если бы «Челси» и его новое руководство сами не сообщили о нарушениях при прежнем владельце.

Запрет на трансферы академии распространяется на игроков всех возрастных групп старше начального уровня (до 9 лет), но касается только игроков других клубов АПЛ или EFL. Он не распространяется на продление контрактов или на иностранных игроков.

При этом расследование FA продолжается. Из известных трансферов упоминаются переходы Эдена Азара, Давида Луиза, Андре Шюррле, Рамиреса, Немани Матича, Виллиана и Самюэля Это′О.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Ахха :)) и выясняется все это ровно в тот момент, когда нужно намекнуть Абрамовичу на его перспективы. Много лет все было четко, никто ничего не видел и не замечал, а тут вдруг всплыло :)) Все, кто мне еще хоть раз скажут про законность западных судов и инстанций - будут прямым текстом посланы :)))
Ты скозал.
А за махинации Боули никто наказать Челси не хочет? За время его владения клубом слили на трансферы столько же, сколько ПСЖ и МС вместе взятые, при этом не играя даже в ЛЧ!
Оу, поверь, никаких дополнительных наказаний не требуется, потому что смотреть на Мудрика, Гарначу, Гитенса и ко и есть худшее наказание
По традиции Динамо Загреб накажут, не переживай
Интересно увидим ли мы когда-нибудь штрафы для голубого манчестерского
А про дело Манчестер Сити уже забыли или там всё порешали?
Решение еще не вынесено. Там на кону сумасшедшие деньги. Там потери для лиги могут обернуться до 3 млрд., поэтому решение никак не выносится.
Думается, что решение уже вынесли, не знают, как по мягче его общественности "скормить".
Ну если за 74 нарушения - год условно + 11 лямов.
То за 115 ждём - полтора года условно + 17 лямов
Жёстко вы с Эвертоном, конечно
Беспощадная математика )))
Срочно снять очки с Эвертона
Мне кажется, что Челси после Абрамовича как-будто бы обречен на то, что бы их преследовали подобные ситуации
Роберт Санчес: "Я буду вечно стоять на этих воротах"
а Эвертон наказывать будем? или чё?
Так и до Эвребе доберутся.
