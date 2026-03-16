«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче

«Челси» получил трансферный бан за нарушения правил при Абрамовиче.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно , что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича . Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О . Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси » 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год.

По информации журналиста Бена Джейкобса, независимая комиссия оштрафовала «Челси» на 10,75 млн фунтов за нарушения правил АПЛ , касающихся «финансовой отчетности, инвестиций третьих лиц и развития молодежи» при Романе Абрамовиче.

Премьер-лига запретила клубу подписывать новых игроков в академию в течение 9 месяцев, а также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на 2 года.

Как уточняет Низар Кинселла, это самый крупный штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой. Двухлетний запрет на трансферы был бы наложен на клуб, если бы «Челси» и его новое руководство сами не сообщили о нарушениях при прежнем владельце.

Запрет на трансферы академии распространяется на игроков всех возрастных групп старше начального уровня (до 9 лет), но касается только игроков других клубов АПЛ или EFL. Он не распространяется на продление контрактов или на иностранных игроков.

При этом расследование FA продолжается. Из известных трансферов упоминаются переходы Эдена Азара , Давида Луиза , Андре Шюррле, Рамиреса, Немани Матича, Виллиана и Самюэля Это′О.