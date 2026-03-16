«Челси» получил штраф 10,75 млн фунтов и условный запрет на трансферы за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях при Абрамовиче
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.
В сентябре 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) официально предъявила «Челси» 74 обвинения в нарушении правил в период с 2009 по 2022 год.
По информации журналиста Бена Джейкобса, независимая комиссия оштрафовала «Челси» на 10,75 млн фунтов за нарушения правил АПЛ, касающихся «финансовой отчетности, инвестиций третьих лиц и развития молодежи» при Романе Абрамовиче.
Премьер-лига запретила клубу подписывать новых игроков в академию в течение 9 месяцев, а также наложила условный годовой запрет на трансферы в основную команду с испытательным сроком на 2 года.
Как уточняет Низар Кинселла, это самый крупный штраф, когда-либо наложенный Премьер-лигой. Двухлетний запрет на трансферы был бы наложен на клуб, если бы «Челси» и его новое руководство сами не сообщили о нарушениях при прежнем владельце.
Запрет на трансферы академии распространяется на игроков всех возрастных групп старше начального уровня (до 9 лет), но касается только игроков других клубов АПЛ или EFL. Он не распространяется на продление контрактов или на иностранных игроков.
При этом расследование FA продолжается. Из известных трансферов упоминаются переходы Эдена Азара, Давида Луиза, Андре Шюррле, Рамиреса, Немани Матича, Виллиана и Самюэля Это′О.
То за 115 ждём - полтора года условно + 17 лямов