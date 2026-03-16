  • Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»

Владимир Быстров: в ринге Талалаев победил бы Челестини.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил стычку между футболистами и тренерами «Балтики» и ЦСКА (1:0) после того, как главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны в компенсированное время ко второму тайму.

«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой.

Я полностью на его стороне, а так, как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, – это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров.

Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру – что он хотел доказать? Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться!

Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», – сказал Владимир Быстров.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Полностью на стороне Кармо и Челестини.
Быстров так говорит будто Талалаева сначала толкнули а он в ответ на это выбил мяч)
ЦСКА надо было отыгрываться они спешили и тут Талалаев перед носом у этого Кармо ни с того ни с сего выбивает мяч на трибуну, тут толчок был уже как машинальная реакция на эту провокацию. Талалаев здесь однозначно не прав в первую очередь.
Комментарий скрыт
"Пусть валит в свою страну"

Алло, это ксенофобоволодька
Странно, что в конце Кармо ####### не назвал (как книга, только немного другое)
Алло, это володька, вы че там, ксенофобию практикуете?)
Вот так почитают всяких неадекватов типо Володьки и последние адекватные иностранцы не захотят ехать. Что вообще значит - пусть валит в свою страну? Это что вообще за быдлячество? Это Володьке решать что ли? Какой еще ринг, цивилизованными быть хотим или что?
Комментарий скрыт
Володька и раньше интеллектом не блистал, а сейчас вообще дно пробивает.
Володька как пьяный дед, успокоится не может.
повезло,что толкнул
Кармо,а не Мойзес)))
Я 50 лет смотрю футбол и ни разу ничего подобного не видел. Как у нас в стране так и за рубежом! Талалаев это быдло в квадрате 😕
Комментарий скрыт
на южную америку посмотрите
"За что Талалаева наказывать?"

За нарушение правил и спортивной дисциплины. За провокацию, за которой последовала большая потасовка. Этот тренер постоянно это делает, он провокатор и рецидивист.

"Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой"

По этой логике Кармо поступил как и любой другой игрок - хотел победить любой ценой.

"Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров"

Какая примитивная ксенофобская логика. Достойна человека с плохим образованием.

"Побежал к нашему тренеру – что он хотел доказать?"

К какому нашему? Тренер Балтики и тренер ЦСКА. При чем тут паспорта?
Или у тренеров с паспортом РФ больше прав?
Володька просто жирный тролль, 100% у него абсолютно противоположное мнение :))

что касается Талалаева, Евсеева и прочих гопников, то удивительно, почему ещё не нашёлся никто, кто просто пропишет им промеж глаз? С такими - только таким образом.
Глядя на его речи из влогов из Сербии, он явно не далекого ума и вряд ли способен на такой троллинг.
А потом что?!.. Вы не знакомы с "самым честным судом"?
быдляныч защищает быдляныча
Такое ощущение, что главная мысль, которую уже два дня пытаются донести до нас Володька и "спортс" - русских обижать нельзя, а все иностранцы не должны забывать, что они в чужом монастыре....
Комментарий скрыт
А россиянам все можно? Можно дичь творить, оскорблять, кулаками махать? Как избирательно
За что наказывать Кармо? Он поступил как нормальный игрок - хотел победить любой ценой.

В целом конечно довольно взвешенное и объективное мнение от Володьки.
Ну так и Талалев хотел выйграть любой ценой. Вы уж определитесь. Выбивать мяч плохо а бросаться на тренера хорошо ?
Точнее даже как настоящий мужик,не стал балаболить за кадром и писать в статьях,что не 53 летнему ребенку Талалаеву,не Володьке не знакомо.
Талалаев выбил мяч на трибуну и спровоцировал массовую стычку в конце игры «Балтика» – ЦСКА. Тренер «Балтики» поругался с Челестини – они даже после удаления спорили в подтрибунке
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
