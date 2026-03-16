Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил стычку между футболистами и тренерами «Балтики» и ЦСКА (1:0) после того, как главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны в компенсированное время ко второму тайму.
«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой.
Я полностью на его стороне, а так, как повел себя Энрике Кармо, толкая тренера, – это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров.
Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру – что он хотел доказать? Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться!
Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», – сказал Владимир Быстров.
ЦСКА надо было отыгрываться они спешили и тут Талалаев перед носом у этого Кармо ни с того ни с сего выбивает мяч на трибуну, тут толчок был уже как машинальная реакция на эту провокацию. Талалаев здесь однозначно не прав в первую очередь.
Алло, это ксенофобоволодька
Кармо,а не Мойзес)))
За нарушение правил и спортивной дисциплины. За провокацию, за которой последовала большая потасовка. Этот тренер постоянно это делает, он провокатор и рецидивист.
"Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой"
По этой логике Кармо поступил как и любой другой игрок - хотел победить любой ценой.
"Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров"
Какая примитивная ксенофобская логика. Достойна человека с плохим образованием.
"Побежал к нашему тренеру – что он хотел доказать?"
К какому нашему? Тренер Балтики и тренер ЦСКА. При чем тут паспорта?
Или у тренеров с паспортом РФ больше прав?
что касается Талалаева, Евсеева и прочих гопников, то удивительно, почему ещё не нашёлся никто, кто просто пропишет им промеж глаз? С такими - только таким образом.
В целом конечно довольно взвешенное и объективное мнение от Володьки.