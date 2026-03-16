Быстров про Талалаева: «Я полностью на его стороне, а Кармо пусть валит в свою страну, где можно толкать тренеров. Челестини должен быть наказан! В ринге победа будет за Андреем»

Владимир Быстров: в ринге Талалаев победил бы Челестини.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил стычку между футболистами и тренерами «Балтики» и ЦСКА (1:0) после того, как главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны в компенсированное время ко второму тайму.

«За что Талалаева наказывать? Он поступил как нормальный тренер – хотел победить любой ценой.

Я полностью на его стороне, а так, как повел себя Энрике Кармо , толкая тренера, – это непозволительно! Пусть валит в свою страну и играет там по таким правилам, где можно толкать чужих тренеров.

Да, Талалаев будет наказан по регламенту, он знал, на что шел. Челестини тоже должен быть наказан! Это что вообще такое? Побежал к нашему тренеру – что он хотел доказать? Талалаев и так будет наказан. Зачем бежать к нему? Наверное, хотел подраться!

Лучше бы после матча позвал его в ринг. Причем в ринге, я думаю, победа будет явно за Талалаевым», – сказал Владимир Быстров.