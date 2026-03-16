Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
Жоан Лапорта заявил, что готов к возможному возвращению Лионеля Месси в «Барселону».
Вчера Лапорта был переизбран на пост президента каталонского клуба с результатом в 68% голосов. Функционер проведет четвертый срок во главе «Барселоны».
«Лео будет связан с «Барселоной» так, как он захочет. Двери «Барсы» для него открыты, если он захочет продолжать укреплять и приумножать величие такой институции, как «Барселона», – сказал Лапорта в интервью TV3 после переизбрания.
Месси – воспитанник «Барселоны». В 2021 году он бесплатно перешел в «ПСЖ», а с 2023-го выступает за «Интер Майами» в МЛС.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Хотя он говорил что собирается жить в Барселоне после окончания карьеры. Надеюсь, к тому времени Лапорта уже свалит, или в тюрягу сядет.
Хотя скажи он что-то в преддверии выборов нелицеприятное о Лапорте и той ситуации, и выборы могли закончиться по другому. Лапорта должен благодарить Месси за его молчание.