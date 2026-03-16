Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»

Жоан Лапорта заявил, что готов к возможному возвращению Лионеля Месси в «Барселону».

Вчера Лапорта был переизбран на пост президента каталонского клуба с результатом в 68% голосов. Функционер проведет четвертый срок во главе «Барселоны».

«Лео будет связан с «Барселоной» так, как он захочет. Двери «Барсы» для него открыты, если он захочет продолжать укреплять и приумножать величие такой институции, как «Барселона», – сказал Лапорта в интервью TV3 после переизбрания.

Месси – воспитанник «Барселоны». В 2021 году он бесплатно перешел в «ПСЖ», а с 2023-го выступает за «Интер Майами» в МЛС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Пойдет администратором в клуб после завершения карьеры)
На ресепшн
Комментарий скрыт
Месси вернётся в Барсу только президентом клуба. Вместо тебя, Лапорта.
Месси точно сейчас об этом не думает. Впереди ЧМ. Это важнее. Других задач нет..
Мне кажется, грамотно будет "преумножать".
После карьеры Месси вообще можно ничего не делать: пляж в Майами, иногда бар с Бекхэмом — тяжёлая жизнь пенсионера.
Почему-то не просто "мы любим и ждем в любом качестве, как он захочет", а "двери открыты, если (обязательно) будет приумножать величие нашей институции". Звучит как-то стремновато, лицемерно и явно с попыткой оттолкнуть самого Месси. Типа сам-то Месси, один из самых величайших игроков в истории футбола, институция хбз какая. Он, сука, как будто меня на работу приглашает.
Мне кажется, кем бы не был Лапорта, это не ему решать. Если Лео захочет вернуться в Барсу в качестве функционера, он это сделает через парадный вход. Если Лапорта будет мешать, Лео может и с козырей зайти. Баллотироваться в президенты, например в след раз. Просто Лео это все не особо нужно. Он хотел вернуть как игрок и завершить свои дела в Барсе на камп ноу, но как раз тут собака и зарыта. По имени Лапорта, финансы, ограничения лиги...
При Лапорте Лео сам туда не пойдет ни в каком качестве. Скорее всего.
Хотя он говорил что собирается жить в Барселоне после окончания карьеры. Надеюсь, к тому времени Лапорта уже свалит, или в тюрягу сядет.
Какой идиот, даже если он каталонец, выберет Месси президентом?
Показателен момент, что Лео, в отличии от Хави промолчал.
Хотя скажи он что-то в преддверии выборов нелицеприятное о Лапорте и той ситуации, и выборы могли закончиться по другому. Лапорта должен благодарить Месси за его молчание.
Ну сейчас Лео в разы полезнее Левы был бы
Сыгрались бы и лева еще показал бы себя.
Месси 2031 или когда там следующие выборы)
