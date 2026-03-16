  • Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил работу арбитра Сергея Карасева на матче «Зенита» со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча –  удар Вендела в живот Роману Зобнину ногой, столкновение Александра Соболева с Наилем Умяровым и пенальти на 78-й минуте.

– Справился ли Карасев с работой на этом матче?

– В целом, к бригаде арбитров точно есть вопросы у «Спартака». У нас странная ситуация с точки зрения влияния ВАР на эпизоды. Карасев – один из самых опытных судей, номер один с точки зрения статуса, у монитора тоже сидят очень опытные люди.

Мое предположение, что они работали по старинке, то есть доверяли главному судье. Учитывая, что Карасев после подсказки ВАР в Грозном оставил в силе свою точку зрения, не исключаю, что видеоарбитры решили в этой игре вмешиваться только в случае действительно явной и очевидной ошибки главного судьи, для чего вообще‑то изначально и был придуман ВАР. Таких эпизодов в матче не было. На вторую желтую ВАР будет реагировать уже на ближайшем чемпионате мира, но пока не может вмешиваться по этому поводу [эпизод с локтем Соболева].

По пенальти вопросов нет и быть не может в принципе. Спорить можно по поводу локтя Соболева и эпизода с Зобниным и Венделом. Но здесь столько объяснений, что однозначного мнения, что это грубейший промах судейской бригады, ни от одного специалиста я такого не услышал.

Не в судействе дело. Понимаю, что «Спартаку» обидно проигрывать, они провели качественный матч. Но не судья мешает наносить удары в створ. Даже в начале игры, когда «Спартак» доминировал, без ударов в створ – о чем разговаривать?

Всегда исхожу из того, что судье нужно задавать вопросы, когда у тебя на глазах крадут результат. Такого в матчах между топ‑клубами в нашем чемпионате не было очень давно. Все остальное – это нюансы.

Мне кажется, последнее дело – сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот соперника. Поэтому сначала нужно задать вопрос, почему это произошло? И почему футболисты команды допускают в своей штрафной необязательные нарушения, без которых можно было обойтись и в случае Солари, и в случае Ву. Это более существенно, чем оценка работы судейской бригады. Ее пусть дает ЭСК, – сказал Черданцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Каким образом 0 ударов в створ ворот является аргументом, что судейство было правильным?
Стандартный манипулятивный прием
Никаким! Но работает же! Если сказать "вот у нас с этим плохо", то сразу ответят, "а что, в Европе лучше? а в Америке за это вообще пристрелить могут"
Ответ Рубин2003
Где они, "все зенитовские"? Где эти комменты?
Тут всё на изи. Оба пеналя по делу, два удаления пропущены. И Карасёву и ВАРу неуд.
Тут всё на изи. Оба пеналя по делу, два удаления пропущены. И Карасёву и ВАРу неуд.
Ладно первая (пусть от таких зацепов здоровый мужик не упадет), но вторая пенка как там могла быть? Тип уже сам расстается с мячом (бьет/пас отдает), успевает ногу вернуть на землю, на которую ему наступают. Какая это пенка?
А если в центре поля такой наступ это фол??? Глор!
Рецепт побед от Зенита : бей безнаказанно соперника ногами в живот, локтем в лицо, при попустительстве судей ... вот у соперника и будет ноль ударов по воротам. Хотя каких еще объяснений ждать от работника Газпром Медиа, обеляющего клуб, которым владеет Газпром
https://img.championat.com/i/28/28/15359128282034810239.png
Ты хоть похожие моменты тогда показывай/вспоминай
Если отойти чуть от этих эпизодов, то комментирование Черданцева во время субботнего матча - это худшее, что я слышал за последние годы. Даже Орлов так не был однобок. Казалось, что комментатор уже сам выбежит на поле, удалит Ву, забьет пенальти в ворота Спартака и будет орать по всему полю, что "если не видел соперника, то фола не было"...
Тоже мечтал вернуть Орлова, слушая это чудо на Че
игра при ничейном результате и игра после того как одна команда повела в счёте - это две большие разницы
и тем более если одна команда осталась в меньшинстве
называть чёрное- белым, тоже последнее дело!
Хорошо лизнул ты.
Для болельщиков Спартака ты всегда будешь ничтожеством, чтобы не рассказывал
Ну т.е. можно как хочешь судить?
И сколько бы ударов в створ было у Спартака, если у Зенита удалили Соболева и Вендела? 2 очевиднейших красных карточки...
В таких играх решают малейшие эпизоды, что и подтвердили 2 пенальти (абсолютно чистых).
блин самим не надоело скулить что все виноваты? бейте, забивайте...
Ну вот Дугласа удалили на закрытии и помогло это? Тоже кстати говоря по беспределу, там наступ смешной
