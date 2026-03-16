Черданцев о «Спартаке» против «Зенита»: «Сетовать на судейство при нуле ударов в створ – последнее дело, не арбитр мешает бить по воротам. Пусть ЭСК оценит работу Карасева»

Черданцев о «Спартаке»: не судья мешает наносить удары в створ.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев оценил работу арбитра Сергея Карасева на матче «Зенита » со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (2:0).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по трем эпизодам матча – удар Вендела в живот Роману Зобнину ногой, столкновение Александра Соболева с Наилем Умяровым и пенальти на 78-й минуте.

– Справился ли Карасев с работой на этом матче?

– В целом, к бригаде арбитров точно есть вопросы у «Спартака». У нас странная ситуация с точки зрения влияния ВАР на эпизоды. Карасев – один из самых опытных судей, номер один с точки зрения статуса, у монитора тоже сидят очень опытные люди.

Мое предположение, что они работали по старинке, то есть доверяли главному судье. Учитывая, что Карасев после подсказки ВАР в Грозном оставил в силе свою точку зрения, не исключаю, что видеоарбитры решили в этой игре вмешиваться только в случае действительно явной и очевидной ошибки главного судьи, для чего вообще‑то изначально и был придуман ВАР. Таких эпизодов в матче не было. На вторую желтую ВАР будет реагировать уже на ближайшем чемпионате мира, но пока не может вмешиваться по этому поводу [эпизод с локтем Соболева].

По пенальти вопросов нет и быть не может в принципе. Спорить можно по поводу локтя Соболева и эпизода с Зобниным и Венделом. Но здесь столько объяснений, что однозначного мнения, что это грубейший промах судейской бригады, ни от одного специалиста я такого не услышал.

Не в судействе дело. Понимаю, что «Спартаку» обидно проигрывать, они провели качественный матч. Но не судья мешает наносить удары в створ. Даже в начале игры, когда «Спартак» доминировал, без ударов в створ – о чем разговаривать?

Всегда исхожу из того, что судье нужно задавать вопросы, когда у тебя на глазах крадут результат. Такого в матчах между топ‑клубами в нашем чемпионате не было очень давно. Все остальное – это нюансы.

Мне кажется, последнее дело – сетовать на судейство при нуле ударов в створ ворот соперника. Поэтому сначала нужно задать вопрос, почему это произошло? И почему футболисты команды допускают в своей штрафной необязательные нарушения, без которых можно было обойтись и в случае Солари, и в случае Ву. Это более существенно, чем оценка работы судейской бригады. Ее пусть дает ЭСК, – сказал Черданцев.