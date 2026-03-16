Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»

Данил Круговой: ЦСКА не имеет права столько проигрывать.

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты команды в Мир РПЛ после рестарта сезона.

Армейцы проиграли во всех трех турах РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.

ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар » уже через пару дней», – написал Круговой в своем телеграм-канале.