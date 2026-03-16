  Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»

Данил Круговой: ЦСКА не имеет права столько проигрывать.

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты команды в Мир РПЛ после рестарта сезона.

Армейцы проиграли во всех трех турах РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).

«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.

ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар» уже через пару дней», – написал Круговой в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Об этом в первую очередь тренерский штаб думать, а не о выяснениях отношений с хамами из Балтики.
Ну сейчас хороший календарь в чемпионате будет у ЦСКА, поправят положение
Ответ Хейтер всех Доннарум
Если паузу на сборные не брать, до этого все три матча после сборных проиграли, сейчас 3 после сборов. Что-то в "сборе" коням не нравится
Начало сказываться давление, это психологический аспект. Кроме того мне кажется нужно слегка перетрясти состав: в старт Данилова с Лукиным, вместо бразильцев, Алвеса или Козлова, вместо Баринова. Забыть о неудачах и играть в свое удовольствие.
Ответ Владимир_1116552235
Вообще не понимаю, чем защитники не угодили. Ясно же, что Лукин на место Виктора, но тот очень уверенно весну проводит. На вторую позицию Данилова ставить без игр в высшке
? Рейс конечно косячит, но поменяй его на Данилова лучше не станет ж. У Рейса кстати класс виден, но пока он явно не освоился, как и вся команда. По Баринов у согласен, он все портит, он не может в одно каскние вперёд, все поперёк да назад, и самое страшное он не разрушает. Ты во. Смотришь за ним, мяч в одно месте, он в другом, через центр поле передачу делают, а там его нет... Он уже к воротам бежит своим.. Причём тупо пятится
, пока игрок не дойдёт до нужного ему места для удара.
Ответ Владимир_1116552235
я бы мойзеса в центр попробовал, а рейса на фланг обороны
Может потому что вы перед началом чемпионата очень много говорили ?
