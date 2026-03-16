Круговой о трех поражениях ЦСКА после рестарта РПЛ: «Нужно прийти в себя, мы не имеем права столько проигрывать. Не хочу отмалчиваться, но мыслей, как это объяснить, нет»
Данил Круговой: ЦСКА не имеет права столько проигрывать.
Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал результаты команды в Мир РПЛ после рестарта сезона.
Армейцы проиграли во всех трех турах РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).
«Не хочу отмалчиваться. Но и мыслей, что писать и как это все объяснить, тоже нет. Будем искать выход из ситуации вместе.
ЦСКА не имеет права столько проигрывать. Нам нужно прийти в себя. «Краснодар» уже через пару дней», – написал Круговой в своем телеграм-канале.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
? Рейс конечно косячит, но поменяй его на Данилова лучше не станет ж. У Рейса кстати класс виден, но пока он явно не освоился, как и вся команда. По Баринов у согласен, он все портит, он не может в одно каскние вперёд, все поперёк да назад, и самое страшное он не разрушает. Ты во. Смотришь за ним, мяч в одно месте, он в другом, через центр поле передачу делают, а там его нет... Он уже к воротам бежит своим.. Причём тупо пятится
, пока игрок не дойдёт до нужного ему места для удара.