Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»
Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал слова форварда «Акрона» Артема Дзюбы о желании вернуться в московский клуб.
Ранее Дзюба заявил: «С удовольствием вернусь в «Спартак», если все сойдется. Я за все время ни разу про него плохо не сказал»
«Дзюба знает, что «Спартак» – это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были.
Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты», – сказал Павлюченко.
Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Интересно, если Дзюба в Спартак перейдет, его простят и начнут восховхвалять те же болельщики, которые его столько лет мешали с д..мом?!)
