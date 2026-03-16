Павлюченко о желании Дзюбы вернуться в «Спартак»: «Артем знает, что это великий клуб! Сегодня некоторые игроки этому величию не соответствуют, но они в этом не виноваты»

Павлюченко: Дзюба знает, что «Спартак» – великий клуб.

Бывший нападающий «Спартака » Роман Павлюченко прокомментировал слова форварда «Акрона » Артема Дзюбы о желании вернуться в московский клуб.

Ранее Дзюба заявил: «С удовольствием вернусь в «Спартак», если все сойдется . Я за все время ни разу про него плохо не сказал»

«Дзюба знает, что «Спартак» – это великий клуб! Он рос вместе со мной. Мы вместе с ним были.

Игроки должны соответствовать этому величию. Сегодня, к сожалению, некоторые футболисты до этого уровня не дотягивают. Однако в этом они не виноваты», – сказал Павлюченко.

Дзюба о «Спартаке»: «Я бы помог даже внутри раздевалки. Нужно с людей требовать, они хорошие ребята, но нет тех, кто в трудную минуту поведет за собой»