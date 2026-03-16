  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
56

Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»

Юрист: Секачу грозит пожизненное заключение за убийство.

Юрист Андрей Князев заявил, что футболисту «Урала-2» Даниилу Секачу грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве.

Ранее стало известно, что футболисту предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Даниил Секач убил человека – это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы.

За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевнобольным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда.

А так, сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет», – сказал Князев.

Игрока «Урала-2» задержали за убийство: обвиняют, что зарезал женщину. Все известное

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Даниил Секач
происшествия
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
logoУрал
logoУрал-2
logoПервая лига
56 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надо сажать таких, а они отмазываются мошенниками, надо это приравнивать к пьянству, то есть отягчающее. Человек тупой еще к тому же.
Ответ Бегемотик
Надо сажать таких, а они отмазываются мошенниками, надо это приравнивать к пьянству, то есть отягчающее. Человек тупой еще к тому же.
Если он совершил преступление по указке мошенников, значит он сообщник мошенников. Именно так это должно квалифицироваться. Жертва мошенничества должна понести материальный ущерб, а этот не то что ущерб не понес, этот другим хотел ущерб нанести, еще и человека убил при этом. Поэтому ему следует впаять еще одну статью за соучастие в мошеннических действиях. Он стал прямым исполнителем.
"Даниил Секач убил человека"
Ни в коем случае не хочу защищать человека (тем более этого), однако виновность определяет суд.
Не имеет права какой-то юрист просто так такими словами кидаться. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно.
До тех пор, пока суд не вынесет приговор, нужно обходиться такими оборотами как в заголовке: "...по обвинению в убийстве"
Ответ Полуэктов Пётр
"Даниил Секач убил человека" Ни в коем случае не хочу защищать человека (тем более этого), однако виновность определяет суд. Не имеет права какой-то юрист просто так такими словами кидаться. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно. До тех пор, пока суд не вынесет приговор, нужно обходиться такими оборотами как в заголовке: "...по обвинению в убийстве"
Такой юрист. У нас и больше 25 лет срок наказания не назначают - там уже просто вышка выписывается и всё. Но этот шарлатан об этом явно не слышал.
Ответ Полуэктов Пётр
"Даниил Секач убил человека" Ни в коем случае не хочу защищать человека (тем более этого), однако виновность определяет суд. Не имеет права какой-то юрист просто так такими словами кидаться. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно. До тех пор, пока суд не вынесет приговор, нужно обходиться такими оборотами как в заголовке: "...по обвинению в убийстве"
Юрист не в себе. Максимум 10 лет дадут
Да какие 20 лет, какое пожизненное, лол. ДО суда на СВО. А потом, если выживет - свободный человек. Если командир положительную характеристику напишет. Тут история была про одного убийцу - так его вообще 2 раза на СВО забирали, каждый раз возвращался на гражданку и убивал снова. Последний раз он с СВО вообще сбежал и опять кого-то убил.
Ответ Basta777
Да какие 20 лет, какое пожизненное, лол. ДО суда на СВО. А потом, если выживет - свободный человек. Если командир положительную характеристику напишет. Тут история была про одного убийцу - так его вообще 2 раза на СВО забирали, каждый раз возвращался на гражданку и убивал снова. Последний раз он с СВО вообще сбежал и опять кого-то убил.
Это один случай. Большинство не "доживают", но зато искупаю долг перед Обществом и Родиной. Это уже неплохо.
Ответ gifighter76
Это один случай. Большинство не "доживают", но зато искупаю долг перед Обществом и Родиной. Это уже неплохо.
Что неплохо, что убийца может оказаться буквально через полгода на свободе (например в отпуске по ранению или просто за хорошее поведение, не говоря уже о дезертирстве) и опять убить? Даже в ВОВ таких в штрафбатах держали, которые охранялись с тыла войсками НКВД. Кремль совсем с катушек слетел, либо у них там ситуация с кадрами совсем отчаянная.
сейчас по практике за убийство 9-10 дают.
Ответ Рокко Сиффредди
сейчас по практике за убийство 9-10 дают.
сейчас по практике после суда на СВО уезжают
Ответ Октавиус
сейчас по практике после суда на СВО уезжают
Им уже ДО суда контракт предлагают.
Адвокат передергивает. Если у чувака самого нормальный юрист, на которого деньги должны найтись, то по совокупности "убийство-мошенничество-кража" с признанием вины и снисхождением получит все равно 15-18, через 12 выйдет по УДО.
Дурак, конечно, но это не Америка, здесь за такое 25 до пожизненного не дают
Ответ диванные войска России
Адвокат передергивает. Если у чувака самого нормальный юрист, на которого деньги должны найтись, то по совокупности "убийство-мошенничество-кража" с признанием вины и снисхождением получит все равно 15-18, через 12 выйдет по УДО. Дурак, конечно, но это не Америка, здесь за такое 25 до пожизненного не дают
можно выйти через 3 месяца, тем более как раз лето скоро на свежем воздухе будет
Ответ trav
можно выйти через 3 месяца, тем более как раз лето скоро на свежем воздухе будет
ну через три месяца приговора еще не будет, а когда будет, уже не факт, что можно будет вторым путем
так взять лишить человека жизни, пусть всю жизнь мучается на зоне
Какой-то сказочный юрист.
Убил женщину типа по заданию спец служб. Каким же дебилом надо быть, чтобы думать, что ему поверят
Ответ tolobas
Убил женщину типа по заданию спец служб. Каким же дебилом надо быть, чтобы думать, что ему поверят
так его мошенники вели
Так себе "юрист".
Масса вопросов к юристу, конечно.

Во-первых, с каких пор убийство стало корыстным преступлением? Судя по опубликованным данным, у убийцы, безусловно, имелись корыстные мотив и цель, но это очень грубая неточность со стороны Князева.

Во-вторых, пожизненное лишение свободы - максимально строгое наказание за убийство, которое может быть назначено судом при наличии множества факторов - как субъективных (мотив, цель и другие), так и объективных (наличие у виновного судимости, характеристики личности, окончательной квалификации содеянного и других).

Лишение свободы на срок свыше 25 лет (это максимальная планка, установленная УК), может быть назначена лишь по совокупности приговоров и за совершение отдельных категорий преступлений.

В общем глядя на комментарий юриста вопросов к его компетенции возникает масса. Складывается ощущение, что он просто хотел на вентилятор накидать жути, а не объективно оценить произошедшее хотя бы по имеющимся в свободном доступе данным.

И виновным Секач будет лишь после приговора суда, вступившего в законную силу.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
