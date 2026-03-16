Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»
Юрист Андрей Князев заявил, что футболисту «Урала-2» Даниилу Секачу грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве.
Ранее стало известно, что футболисту предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.
«Даниил Секач убил человека – это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы.
За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевнобольным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда.
А так, сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет», – сказал Князев.
Ни в коем случае не хочу защищать человека (тем более этого), однако виновность определяет суд.
Не имеет права какой-то юрист просто так такими словами кидаться. Это как минимум некорректно, а как максимум незаконно.
До тех пор, пока суд не вынесет приговор, нужно обходиться такими оборотами как в заголовке: "...по обвинению в убийстве"
Дурак, конечно, но это не Америка, здесь за такое 25 до пожизненного не дают
Во-первых, с каких пор убийство стало корыстным преступлением? Судя по опубликованным данным, у убийцы, безусловно, имелись корыстные мотив и цель, но это очень грубая неточность со стороны Князева.
Во-вторых, пожизненное лишение свободы - максимально строгое наказание за убийство, которое может быть назначено судом при наличии множества факторов - как субъективных (мотив, цель и другие), так и объективных (наличие у виновного судимости, характеристики личности, окончательной квалификации содеянного и других).
Лишение свободы на срок свыше 25 лет (это максимальная планка, установленная УК), может быть назначена лишь по совокупности приговоров и за совершение отдельных категорий преступлений.
В общем глядя на комментарий юриста вопросов к его компетенции возникает масса. Складывается ощущение, что он просто хотел на вентилятор накидать жути, а не объективно оценить произошедшее хотя бы по имеющимся в свободном доступе данным.
И виновным Секач будет лишь после приговора суда, вступившего в законную силу.