Юрист об обвинении Секача в убийстве: «Вплоть до пожизненного, если не признают душевнобольным. Сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины сильно не поможет»

Юрист: Секачу грозит пожизненное заключение за убийство.

Юрист Андрей Князев заявил, что футболисту «Урала-2» Даниилу Секачу грозит пожизненное заключение по обвинению в убийстве.

Ранее стало известно, что футболисту предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Даниил Секач убил человека – это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы.

За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевнобольным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда.

А так, сломан сейф, убит человек – лет 20-30 точно. Признание вины является смягчающим обстоятельством, но в данном случае сильно это не поможет», – сказал Князев.

