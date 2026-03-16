  • КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини в матче «Балтика» – ЦСКА.

КДК РФС рассмотрит поведение тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0).

В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и Челестини были удалены.

РФС опубликовал повестку ближайшего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится в пятницу, 20 марта.

«1. «Сочи» – «Краснодар»:

– Задержка выхода «Сочи» на две минуты перед началом матча;

– Задержка выхода «Краснодара» на три минуты перед началом матча.

2. «Зенит» – «Спартак»:

– Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака»;

– Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»;

– Выход за пределы технической зоны главного тренера команды «Спартак» Карседо;

– Задержка выхода командой «Спартак» на три минуты перед началом матча.

3. «Ростов» – «Динамо»:

– Неспортивное поведение футболиста «Динамо» Рубенса;

– Удаление футболиста «Ростова» Мелехина за серьезное нарушение правил игры. Приглашен на заседание.

4. «Балтика» – ЦСКА:

– Удаление главного тренера ЦСКА Челестини за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Приглашен на заседание;

– Удаление главного тренера «Балтики» Талалаева за препятствование возобновление игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника. Приглашен на заседание;

– Неспортивное поведение тренера команды «Балтика» Нагайцева. Приглашен на заседание;

– Неподобающее поведение команды «Балтика»: предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба.

5. «Акрон» – «Ахмат»:

– Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на три минуты перед началом матча и три минуты перед началом второго тайма;

– Выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Сасси», – говорится в заявлении на сайте РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Так выглядит единство!
Обе стороны скандировали легендарное ЗПРФ?
Да. Начинали с не менее легендарных слов: «Я никогда не устану повторять…»
"Тренеры приглашены на заседание"

На заседании будут драться?
По видеосвязи)
Начистят друг другу лицо и судя по фото с матча закончат схватку по джиу-джитсу.
Талалаеву дискву до конца сезона, ибо рецидив, Челестини дискву один матч
Талалаева ещё на принудительное лечение отправить, у него уже совсем кукуху сорвало. Для его же блага будет.
Талалаеву один матч за оскорбительный жест. Челестини два за агрессивное поведение в технической зоне соперника.
Какое бы решение ни принял КДК, оно всех не устроит.
Срочно нужно ввести статью за «неподобающее управление бюджетом» и «оскорбительное бездействие в отношении развития футбола». Но это уже не их зона. Их зона — считать минуты до катастрофы. 🤣🤣🤣
Подходит Григорьянц к Челестини и, кивая в сторону Талалаева, говорит: "Это он доктора завалил"
А две левейших ЖК Рубенсу они не хотят рассмотреть?
Нет.
Надо предварительно подать жалобу в КДК т.е. рассмотреть причину что привело к неспортивному поведению....
А что оскорбительного выкрикивали болелы Зенита? Ничего не услышал)
Ну при фанайди что они могли кричать, кроме "Спартак, мы вас уважаем и любим"
Талалаева оправдать, Челестини расстрелять. А то чо он иностранец же, совсем оборзел, да!?
Так же наши псевдоэксперты будут оценивать?
Интересно, ждем решение КДК
Рекомендуем
Главные новости
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья, Тиаго – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватитей. Неймар не вызван в сборную
4 минуты назад
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
12 минут назад
Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
19 минут назад
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Тест о деньгах в ЛЧ
26 минут назадТесты и игры
Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»
34 минуты назад
Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»
45 минут назад
Первая лига. «Торпедо» разгромило «Нефтехимик»
сегодня, 18:23
Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
сегодня, 18:22
«МЮ» не оставит Каземиро в команде по окончании сезона, несмотря на хорошую игру. Решение приняли заранее, чтобы продолжить перестройку состава
сегодня, 18:13
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
сегодня, 18:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-защитник ЦСКА Ковач: «Под Челестини шатается стул. Добавило минусов, что он пошел в эту свору с «Балтикой». Ладно Талалаев, у него с психикой не все нормально»
33 минуты назад
Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»
47 минут назад
Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»
58 минут назад
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
сегодня, 18:12
Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
сегодня, 17:58
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
сегодня, 17:58
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
сегодня, 17:46
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
сегодня, 17:46
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
сегодня, 17:15
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
сегодня, 16:50
Рекомендуем