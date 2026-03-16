КДК рассмотрит удаления Талалаева и Челестини, оскорбительные скандирования фанатов «Зенита» и «Спартака» и неспортивное поведение игрока «Динамо» Рубенса
КДК РФС рассмотрит поведение тренеров «Балтики» и ЦСКА Андрея Талалаева и Фабио Челестини в матче 21-го тура Мир РПЛ (1:0).
В концовке матча Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и Челестини были удалены.
РФС опубликовал повестку ближайшего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета, которое состоится в пятницу, 20 марта.
«1. «Сочи» – «Краснодар»:
– Задержка выхода «Сочи» на две минуты перед началом матча;
– Задержка выхода «Краснодара» на три минуты перед началом матча.
2. «Зенит» – «Спартак»:
– Массовое скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений в адрес «Спартака»;
– Массовое скандирование болельщиками «Спартака» оскорбительных выражений в адрес «Зенита»;
– Выход за пределы технической зоны главного тренера команды «Спартак» Карседо;
– Задержка выхода командой «Спартак» на три минуты перед началом матча.
– Неспортивное поведение футболиста «Динамо» Рубенса;
– Удаление футболиста «Ростова» Мелехина за серьезное нарушение правил игры. Приглашен на заседание.
4. «Балтика» – ЦСКА:
– Удаление главного тренера ЦСКА Челестини за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Приглашен на заседание;
– Удаление главного тренера «Балтики» Талалаева за препятствование возобновление игры командой соперника и оскорбительное поведение в отношении соперника. Приглашен на заседание;
– Неспортивное поведение тренера команды «Балтика» Нагайцева. Приглашен на заседание;
– Неподобающее поведение команды «Балтика»: предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба, одно удаление официального лица клуба.
5. «Акрон» – «Ахмат»:
– Задержка выхода команды «Акрон» из раздевалки на три минуты перед началом матча и три минуты перед началом второго тайма;
– Выход за пределы технической зоны тренера «Ахмата» Сасси», – говорится в заявлении на сайте РФС.
Так выглядит единство!
На заседании будут драться?
Так же наши псевдоэксперты будут оценивать?