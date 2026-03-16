Юран о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев дал повод, но потасовку спровоцировал Кармо, толкнув его в спину. Иностранцам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами»
Российский тренер Сергей Юран прокомментировал массовую стычку в матче «Балтика» – ЦСКА (1:0).
В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
«Да, Андрей Талалаев дал повод, среагировав на добавленные главным арбитром матча семь минут к основному времени. У каждого тренера, когда он играет с топ-командой и выигрывает, нервы на пределе. Это очень сложно объяснить тем, кто не побывал в этой шкуре.
Ну, хорошо, Талалаев был неправ, что выбил мяч на трибуну. Но после он спокойно пошел к своей тренерской скамейке. А что после делает игрок ЦСКА Энрике Кармо? Он не просто рядом стоит и отталкивает тренера, а делает несколько шагов и толкает его в спину.
И лично для меня именно толчок Кармо в спину Талалаева спровоцировал потасовку между игроками ЦСКА и «Балтики». На мой взгляд, это заслуживает более строго наказания, чем просто желтая карточка.
И мне понятна реакция запасных и тренерского штаба калининградцев на то, что главного толкают в спину. Зачем это сделал бразилец? Ну возьми мяч у подающего мальчика, если хочешь быстрее продолжить игру, а уже судья примет решение, давать желтую или красную карточку тренеру.
Будучи игроком, я выступал и в английском Чемпионшипе, и в немецкой Бундеслиге, и в португальской Примейре, но не встречал такого, чтобы игрок другой команды мог рукоприкладствовать в отношении тренера соперника. Тренер – авторитет. Да, словесные могут быть перепалки, но не более.
И второй вопрос для меня: почему скамейка ЦСКА начала двигаться в сторону технической зоны «Балтики»? Да, руководство армейцев говорит, что Фабио пошел успокаивать игроков, но что они еще могут сказать? Понятно, что защищают своего тренера – это нормальное явление.
Однако швейцарец тоже был неправ, проявил агрессию, ждал в подтрибунном помещении. А так как и Талалаев знает итальянский, и Челестини знает итальянский, я уверен, что со стороны тренера армейцев прозвучали нелестные слова в адрес наставника калининградцев, и вся эта ситуация закрутилась.
Да, еще раз скажу, что Талалаев дал повод, но определяющий фактор – это игрок. Наверное, иностранным футболистам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами вне зависимости от того, правы они или нет», – сказал Юран.
Талалаеву, конечно, лечиться надо.
Его же логикой , ну толкнул и толкнул , дали карточку и дальше поехали .. А что там вся скамейка ломанулась разбираться то , в особенности сынуля тренера 🤷🏾♂️ Типа ему можно толкнуть игрока соперника чтоли … А главное проглотил про неприличные жесты этого утырка , а у тв и на стадионе дети , а еще тренер же наставник , чему он учит игроков ?
Готовы притянуть за уши любую лабуду, лишь бы своих выгородить...
У них россиянам можно всё, а иностранцам нужно что-то объяснять и учить оказывается.
И это говорит Юран, который регулярно срывается на всех - когда был игроком на поле, когда стал тренером, то на всех орет и бросается.
Он и есть главный провокатор в этой ситуации. А так как у него постоянные дисциплинарные нарушения, то ему нужно давать максимальное наказание. Рецидивист и провокатор.
Кармо играет в топ-клубе и у него нервы на пределе? Нет? Типичные двойные стандарты Юрана.
Был бы на месте Талалаева иностранный тренер, а на месте Кармо российский игрок, то Юран бы пел другие песни.
Вроде бы - возьми другой мяч, он рядом там, тебе на это 3 сек. надо,- вводи в игру... Но нет. Надо разборки учинить с тренером...
Жесты Талалаева я видел.
Я не видел, и не слышал , кто и что кричал там Талалаеву перед этими жестами.
То, что Талалаеву требуется коррекция поведения (мягко выражаясь) это несомненно.
Но вина за конфликт в данном конкретном случае - полностью на игроке ЦСКА.
Не отриагируй Кармо, было бы удаление Талалаева.
А так, Талалаев ждал и надеялся на эту реакцию, так как сил у игроков Балтики очевидно практически не осталось, а впереди был последний штурм армейцев.
И у амейцев сбил настрой, и своим дал отдохнуть, ну а смотреть матчи с трибун ему не привыкать, тем более, он такое целенаправленно практикует на сборах.
P.S. да, согласен, что Талалаев быдло трамвайное))