Юран о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев дал повод, но потасовку спровоцировал Кармо, толкнув его в спину. Иностранцам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами»

Юран: Кармо толкнул Талалаева в спину – это спровоцировало драку.

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал массовую стычку в матче «Балтика » – ЦСКА (1:0).

В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка , к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

«Да, Андрей Талалаев дал повод, среагировав на добавленные главным арбитром матча семь минут к основному времени. У каждого тренера, когда он играет с топ-командой и выигрывает, нервы на пределе. Это очень сложно объяснить тем, кто не побывал в этой шкуре.

Ну, хорошо, Талалаев был неправ, что выбил мяч на трибуну. Но после он спокойно пошел к своей тренерской скамейке. А что после делает игрок ЦСКА Энрике Кармо? Он не просто рядом стоит и отталкивает тренера, а делает несколько шагов и толкает его в спину.

И лично для меня именно толчок Кармо в спину Талалаева спровоцировал потасовку между игроками ЦСКА и «Балтики». На мой взгляд, это заслуживает более строго наказания, чем просто желтая карточка.

И мне понятна реакция запасных и тренерского штаба калининградцев на то, что главного толкают в спину. Зачем это сделал бразилец? Ну возьми мяч у подающего мальчика, если хочешь быстрее продолжить игру, а уже судья примет решение, давать желтую или красную карточку тренеру.

Будучи игроком, я выступал и в английском Чемпионшипе, и в немецкой Бундеслиге, и в португальской Примейре, но не встречал такого, чтобы игрок другой команды мог рукоприкладствовать в отношении тренера соперника. Тренер – авторитет. Да, словесные могут быть перепалки, но не более.

И второй вопрос для меня: почему скамейка ЦСКА начала двигаться в сторону технической зоны «Балтики»? Да, руководство армейцев говорит, что Фабио пошел успокаивать игроков, но что они еще могут сказать? Понятно, что защищают своего тренера – это нормальное явление.

Однако швейцарец тоже был неправ, проявил агрессию, ждал в подтрибунном помещении. А так как и Талалаев знает итальянский, и Челестини знает итальянский, я уверен, что со стороны тренера армейцев прозвучали нелестные слова в адрес наставника калининградцев, и вся эта ситуация закрутилась.

Да, еще раз скажу, что Талалаев дал повод, но определяющий фактор – это игрок. Наверное, иностранным футболистам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами вне зависимости от того, правы они или нет», – сказал Юран.