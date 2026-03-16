  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юран о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев дал повод, но потасовку спровоцировал Кармо, толкнув его в спину. Иностранцам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами»
188

Юран о стычке ЦСКА и «Балтики»: «Талалаев дал повод, но потасовку спровоцировал Кармо, толкнув его в спину. Иностранцам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами»

Юран: Кармо толкнул Талалаева в спину – это спровоцировало драку.

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал массовую стычку в матче «Балтика» – ЦСКА (1:0).

В концовке матча 21-го тура Мир РПЛ тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Началась потасовка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены. 

«Да, Андрей Талалаев дал повод, среагировав на добавленные главным арбитром матча семь минут к основному времени. У каждого тренера, когда он играет с топ-командой и выигрывает, нервы на пределе. Это очень сложно объяснить тем, кто не побывал в этой шкуре.

Ну, хорошо, Талалаев был неправ, что выбил мяч на трибуну. Но после он спокойно пошел к своей тренерской скамейке. А что после делает игрок ЦСКА Энрике Кармо? Он не просто рядом стоит и отталкивает тренера, а делает несколько шагов и толкает его в спину.

И лично для меня именно толчок Кармо в спину Талалаева спровоцировал потасовку между игроками ЦСКА и «Балтики». На мой взгляд, это заслуживает более строго наказания, чем просто желтая карточка.

И мне понятна реакция запасных и тренерского штаба калининградцев на то, что главного толкают в спину. Зачем это сделал бразилец? Ну возьми мяч у подающего мальчика, если хочешь быстрее продолжить игру, а уже судья примет решение, давать желтую или красную карточку тренеру.

Будучи игроком, я выступал и в английском Чемпионшипе, и в немецкой Бундеслиге, и в португальской Примейре, но не встречал такого, чтобы игрок другой команды мог рукоприкладствовать в отношении тренера соперника. Тренер – авторитет. Да, словесные могут быть перепалки, но не более.

И второй вопрос для меня: почему скамейка ЦСКА начала двигаться в сторону технической зоны «Балтики»? Да, руководство армейцев говорит, что Фабио пошел успокаивать игроков, но что они еще могут сказать? Понятно, что защищают своего тренера – это нормальное явление.

Однако швейцарец тоже был неправ, проявил агрессию, ждал в подтрибунном помещении. А так как и Талалаев знает итальянский, и Челестини знает итальянский, я уверен, что со стороны тренера армейцев прозвучали нелестные слова в адрес наставника калининградцев, и вся эта ситуация закрутилась.

Да, еще раз скажу, что Талалаев дал повод, но определяющий фактор – это игрок. Наверное, иностранным футболистам нужно объяснять, что в России нельзя так себя вести с тренерами вне зависимости от того, правы они или нет», – сказал Юран.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoБалтика
logoЭнрике Кармо
logoФабио Челестини
logoСергей Юран
logoАндрей Талалаев
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
188 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А тренеру так вести себя можно?)
Ответ StevieG88
А тренеру так вести себя можно?)
Конечно, он же свой.
Ответ StevieG88
А тренеру так вести себя можно?)
Российскому - да. Если бы это сделал Станкович условный, Юран, Талалаев и иже с ними полоскали бы его месяц, не меньше.
Мне кажется Юран слишком мягок в формулировках. Потасовку спровоцировали игроки ЦСКА, вышедшие на стадион, прекрасно зная, что на нём находится Талалаев. Также виноваты Кармо, родившись в Бразилии и Челестини, знающий итальянский язык!
Ответ Aleksey Yashin
Мне кажется Юран слишком мягок в формулировках. Потасовку спровоцировали игроки ЦСКА, вышедшие на стадион, прекрасно зная, что на нём находится Талалаев. Также виноваты Кармо, родившись в Бразилии и Челестини, знающий итальянский язык!
Вот умеют же люди, грамотно и чётко формулирывать суть проблемы!☝️👏👏👏🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍
Представляю чтобы было, если бы себе такое поведение позволили бы Тедеско или Станкович

Их бы уже арестовать предлагали, наверное
А этого ничего, отмазывают всей звездобратией
Ответ Neromog
Представляю чтобы было, если бы себе такое поведение позволили бы Тедеско или Станкович Их бы уже арестовать предлагали, наверное А этого ничего, отмазывают всей звездобратией
Комментарий скрыт
Ответ SGS55
Комментарий скрыт
Толкнул тренера... И???
Давай теперь кинемся на него всей командой?
Даже не уронил на землю...
Талалаеву, конечно, лечиться надо.
В России так нельзя, а где можно?)
Диссонанс у Юрана , Талалаев дал повод , но виноват Кармо ..
Его же логикой , ну толкнул и толкнул , дали карточку и дальше поехали .. А что там вся скамейка ломанулась разбираться то , в особенности сынуля тренера 🤷🏾‍♂️ Типа ему можно толкнуть игрока соперника чтоли … А главное проглотил про неприличные жесты этого утырка , а у тв и на стадионе дети , а еще тренер же наставник , чему он учит игроков ?
Ответ Mihamoscow
Диссонанс у Юрана , Талалаев дал повод , но виноват Кармо .. Его же логикой , ну толкнул и толкнул , дали карточку и дальше поехали .. А что там вся скамейка ломанулась разбираться то , в особенности сынуля тренера 🤷🏾‍♂️ Типа ему можно толкнуть игрока соперника чтоли … А главное проглотил про неприличные жесты этого утырка , а у тв и на стадионе дети , а еще тренер же наставник , чему он учит игроков ?
Про детей вспомнили, наконец-то, теперь они будут знать, что тренера можно толкать, а раз он наставник, то есть учитель, значит и учителя можно. Молодец.
Ответ Mihamoscow
Диссонанс у Юрана , Талалаев дал повод , но виноват Кармо .. Его же логикой , ну толкнул и толкнул , дали карточку и дальше поехали .. А что там вся скамейка ломанулась разбираться то , в особенности сынуля тренера 🤷🏾‍♂️ Типа ему можно толкнуть игрока соперника чтоли … А главное проглотил про неприличные жесты этого утырка , а у тв и на стадионе дети , а еще тренер же наставник , чему он учит игроков ?
Очуметь... С каких пор армейские болелы моралистами стали???
Готовы притянуть за уши любую лабуду, лишь бы своих выгородить...
Лицемеры с двойными стандартами повылезали.
У них россиянам можно всё, а иностранцам нужно что-то объяснять и учить оказывается.
И это говорит Юран, который регулярно срывается на всех - когда был игроком на поле, когда стал тренером, то на всех орет и бросается.

"Андрей Талалаев дал повод"

Он и есть главный провокатор в этой ситуации. А так как у него постоянные дисциплинарные нарушения, то ему нужно давать максимальное наказание. Рецидивист и провокатор.

"У каждого тренера, когда он играет с топ-командой и выигрывает, нервы на пределе"
"А что после делает игрок ЦСКА Энрике Кармо?"

Кармо играет в топ-клубе и у него нервы на пределе? Нет? Типичные двойные стандарты Юрана.

"И лично для меня именно толчок Кармо в спину Талалаева"

Был бы на месте Талалаева иностранный тренер, а на месте Кармо российский игрок, то Юран бы пел другие песни.
Серожа, ну ведь каждый может открыть видео и выяснить, что Кармо (66 кг страшной боевой массы) толкает Талалаева в плечо и никуда тот спокойно не идет, а только что отправил мяч на трибуны (секундомер показывает 96-30, семь минут добавлено всего). Вопросов нет, Кармо красная, Талалаеву желтая, вроде все начинает успокаиваться. Челестини при этом спокойно стоит в своей технической зоне. И тут наш полностью невиновный рафик принимается показывать некие жесты влево в сторону скамейки ЦСКА и в кадре появляется Челестини и тут-то и начинается самый замес. Прикреплю ссылку на видео на всякий случай https://youtu.be/BKa_mKykewU?si=knXFEgn7Wmx0w-Nv. Получается у Талалаева нервы и его можно понять и простить, он же тренер а все остальные неадекваты и их понять и простить нельзя потому что нерусские (так-то Челестини тоже тренер и его вроде как тоже можно понять и простить)
Ответ БилльХансен
Серожа, ну ведь каждый может открыть видео и выяснить, что Кармо (66 кг страшной боевой массы) толкает Талалаева в плечо и никуда тот спокойно не идет, а только что отправил мяч на трибуны (секундомер показывает 96-30, семь минут добавлено всего). Вопросов нет, Кармо красная, Талалаеву желтая, вроде все начинает успокаиваться. Челестини при этом спокойно стоит в своей технической зоне. И тут наш полностью невиновный рафик принимается показывать некие жесты влево в сторону скамейки ЦСКА и в кадре появляется Челестини и тут-то и начинается самый замес. Прикреплю ссылку на видео на всякий случай https://youtu.be/BKa_mKykewU?si=knXFEgn7Wmx0w-Nv. Получается у Талалаева нервы и его можно понять и простить, он же тренер а все остальные неадекваты и их понять и простить нельзя потому что нерусские (так-то Челестини тоже тренер и его вроде как тоже можно понять и простить)
Вот ты правильно написал, что оставалось 30 сек. игры.
Вроде бы - возьми другой мяч, он рядом там, тебе на это 3 сек. надо,- вводи в игру... Но нет. Надо разборки учинить с тренером...
Жесты Талалаева я видел.
Я не видел, и не слышал , кто и что кричал там Талалаеву перед этими жестами.
То, что Талалаеву требуется коррекция поведения (мягко выражаясь) это несомненно.
Но вина за конфликт в данном конкретном случае - полностью на игроке ЦСКА.
Спокойно пошел он.. он увидел бегущего за мячом игрока, схватил мяч, повернулся к игроку задом и выбил его. Это очевидный элемент издевательства над человеком и неуважения к нему. Считай метафорический плевок в лицо.
Ответ seversever
Спокойно пошел он.. он увидел бегущего за мячом игрока, схватил мяч, повернулся к игроку задом и выбил его. Это очевидный элемент издевательства над человеком и неуважения к нему. Считай метафорический плевок в лицо.
Не Кармо выносить решение что и как. Для этого есть судья.
Ответ seversever
Спокойно пошел он.. он увидел бегущего за мячом игрока, схватил мяч, повернулся к игроку задом и выбил его. Это очевидный элемент издевательства над человеком и неуважения к нему. Считай метафорический плевок в лицо.
Метафорический, говоришь? ))) И именно поэтому необходимо рукоприкладство,? К тренеру?
Талалаев запустил, Кармо взорвал
По факту, мяч у Талалаева и толчок Кармо - 2 разные ситуации.
Не отриагируй Кармо, было бы удаление Талалаева.
А так, Талалаев ждал и надеялся на эту реакцию, так как сил у игроков Балтики очевидно практически не осталось, а впереди был последний штурм армейцев.
И у амейцев сбил настрой, и своим дал отдохнуть, ну а смотреть матчи с трибун ему не привыкать, тем более, он такое целенаправленно практикует на сборах.

P.S. да, согласен, что Талалаев быдло трамвайное))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
