Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м

Отчет Минспорта: футбол остается самым популярным видом спорта в России.

Футбол остается самым популярным видом спорта в России по количеству занимающихся, говорится в отчете Министерства спорта РФ .

По данным отчета, который есть в распоряжении РИА Новости , по годовой форме федерального статистического наблюдения, число занимающихся футболом составило 3 546 785 человек по состоянию на 31 декабря 2025 года. Этот показатель вырос на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом.

Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 занимающихся. Третье место у волейбола – 2 599 504.

Также сообщается, что сократилось число занимающихся хоккеем. Их численность в 2025-м составила 599 873 человека, что на 102 497 меньше по сравнению с 2024-м.