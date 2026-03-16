Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м
Отчет Минспорта: футбол остается самым популярным видом спорта в России.
Футбол остается самым популярным видом спорта в России по количеству занимающихся, говорится в отчете Министерства спорта РФ.
По данным отчета, который есть в распоряжении РИА Новости, по годовой форме федерального статистического наблюдения, число занимающихся футболом составило 3 546 785 человек по состоянию на 31 декабря 2025 года. Этот показатель вырос на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом.
Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 занимающихся. Третье место у волейбола – 2 599 504.
Также сообщается, что сократилось число занимающихся хоккеем. Их численность в 2025-м составила 599 873 человека, что на 102 497 меньше по сравнению с 2024-м.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
А тех, кто по гололеду быстро бежал за троллейбусом - в конькобежцы!