  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м
65

Футбол остается самым популярным видом спорта в РФ по числу занимающихся, согласно отчету Минспорта. Плавание – на 2-м месте, волейбол – на 3-м

По данным отчета, который есть в распоряжении РИА Новости, по годовой форме федерального статистического наблюдения, число занимающихся футболом составило 3 546 785 человек по состоянию на 31 декабря 2025 года. Этот показатель вырос на 95 971 человека по сравнению с 2024 годом.

Следующим после футбола идет плавание – 3 160 899 занимающихся. Третье место у волейбола – 2 599 504.

Также сообщается, что сократилось число занимающихся хоккеем. Их численность в 2025-м составила 599 873 человека, что на 102 497 меньше по сравнению с 2024-м.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
Министерство спорта России
РИА Новости
массовый спорт
плавание
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
любительский футбол
любительский спорт
любительский хоккей
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В занимающихся плаванием записали всех, кто хоть раз за лето окунулся хотя бы в пруду
у кого есть дома ванная
В число занимающихся футболом записали всех, кто хоть раз пнул какой-нибудь предмет на улице: камушек, каштан или пустую банку
Одного чувака показывали, вроде футболист, но в маске плавательной и руками машет чё то там как волейболист, короче уникальный-сказочный, как раз под статистику.
На счёт волейбола и плавания не скажу, но футболист из него так себе
А всех кто зимой подскользнулся, но сделав пируэт устоял - записали в фигурное катание!
Смотри Родниной это не скажи
К Журовой.
А тех, кто по гололеду быстро бежал за троллейбусом - в конькобежцы!
Катков все больше, а занимающихся хоккеем все меньше. Видимо, не в катках и красных автомобилях дело...
Там вратаря одеть более 100К элитный вид спорта становится
100 тр - это только коньки, минимальный бюджет вратарки - 350 тр
Если пнул что-нибудь круглое хотя бы раз за год, уже футболист. А всех у кого дома есть ванна, записали в пловцы
А как же бег? Каждую неделю по 3-4 забега проводятся в разных регионах страны... И это за деньги. А сколько просто бегунков... Или федерация легкой атлетики не предоставила отчёт?
А как же ультрапопулярное фиг. катание? Адепты этой секты орут про то, что именно этот спорт популярнее всего в стране.
Плавание...о да... Забыли кёрлинг
Ну это ты сравнил) Несмотря на то, что цифры естессно подрисовали, в бассейнах полно людей. Говорю как человек, который регулярно многие бассейны посещает. Да и достаточно доступное это дело, даже в небольших городах басики есть, хотя и не всегда их хватает. А вот в керлинг поиграть - это даже в Москве еще поискать вариант нужно.
что о да? Реально в бассейн ходят все подряд, а тут всего 3 млн занимающихся. Конечно ходят, бассейнов много
Плаванье - это все, кто бассейн посещает? Если это реально занимающиеся люди - я снимаю шляпу. Огромное достижение по сравнению с тем же футболом.
лично для меня неожиданно ... занимающиеся плаваньем и посещающее бассейн все же наверное не одно и то же..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Вспомните россиян, которые играли в Бразилии? Челлендж в 3х3
10 минут назадТесты и игры
Гурцкая о поражении «Спартака» от «Зенита»: «Карседо – тренер низкой квалификации. Жедсона и Угальде оставили на лавке, выпустили Зобнина, который лет 5 назад должен был закончить»
35 минут назад
Черданцев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Он не провокатор, но это идет во вред его карьере. Ему нужно развиваться в сторону топ-клуба, но такие моменты могут помешать»
37 минут назад
Винисиус выложил фото Майкла Б. Джордана с «Оскаром» за лучшую мужскую роль: «На вершине!!! 🖤🤞🏿»
47 минут назадФото
Владислав Радимов: «В ЦСКА недовольны увеличением штаба Челестини и его людьми. Нет взаимопонимания с игроками, атмосфера изменилась не в лучшую сторону»
58 минут назад
Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
сегодня, 17:04
Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
сегодня, 17:01
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
сегодня, 16:33
Сперцян о словах Кисляка, что «Краснодар» не умеет проигрывать: «Вот этого не надо тут. Пусть играет в футбол и все»
сегодня, 16:30
Первая лига. «Торпедо» играет с «Нефтехимиком»
сегодня, 16:30Live
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о Карседо: «Ему нужно время, давайте оставим его в покое. Рано делать выводы по работе. «Спартак» в матче с «Зенитом» не наиграл на поражение»
через 1 минуту
Игорь Федотов о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Талалаева могут хлопнуть до конца сезона, это рецидив. Для него это шоу, скучно человеку»
12 минут назад
Писарев о Мелкадзе: «Сравню его с Моратой – бывает, что не забиваешь, но делаешь много для команды. Георгию всегда не хватало бомбардирских качеств, но он хороший игрок»
12 минут назад
Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»
24 минуты назад
Погребняк о стычке Талалаева и Челестини: «РПЛ – это не Mortal Kombat. Не скажу, что такие истории красят наш чемпионат, но они добавляют интриги. Это интересно, прикольно»
24 минуты назад
Форвард «Баварии» Джексон дисквалифицирован на 2 матча Бундеслиги после удаления в игре с «Байером»
55 минут назад
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
сегодня, 16:50
Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
сегодня, 16:45
Владимир Познер: «Российский футбол я не смотрю, причем давно. Он меня разочаровал. Наблюдаю за играми ЛЧ и могу посмотреть решающие матчи АПЛ и Ла Лиги»
сегодня, 16:08
Гвардиола о том, как справляться после 0:3: «В мире нет команды, которая всегда побеждает. «Реал» тоже проиграл больше ЛЧ, чем выиграл. У «Сити» были отличные матчи против них»
сегодня, 15:57
Рекомендуем