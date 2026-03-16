Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что игроки обязаны верить в камбэк в матче с «Реалом».
Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Этихад Стэдиум» во вторник. В первой встрече «Реал» одержал победу со счетом 3:0.
«Если кто-то не верит [в проход дальше], это их проблема. Они взрослые люди, им хорошо платят. Если они не верят в успех в Лиге чемпионов, пусть возвращаются домой и остаются там. Мы должны попытаться. Что нам терять?
Мне нравится моя команда. Я знаю, что современный футбол не такой, но мне все равно это нравится», – сказал Гвардиола.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Вобщем нужен быстрый гол, потом ещё гол до конца тайма и вот тогда будет огонь. Если же не такой сценарий первого тайма, или ещё до кучи привоз в контратаке - тогда можно сушить весла уже к перерыву. Слабую надежду можно увидеть в том, что было в последней игре с Ливерпулем (тогда тоже казалось, что все, приехали, но вдруг взбодрились и дожали) но там своих проблем хватает, так что не показатель.
А игроку не положено отвечать : О.К ! Я остаюсь !
Положено : Умрем за тебя , тренер и за эмблему ! Но победим !