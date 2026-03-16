  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»
34

Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»

Пеп о матче с «Реалом»: игроки, которые не верят в успех, могут остаться дома.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что игроки обязаны верить в камбэк в матче с «Реалом».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Этихад Стэдиум» во вторник. В первой встрече «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

«Если кто-то не верит [в проход дальше], это их проблема. Они взрослые люди, им хорошо платят. Если они не верят в успех в Лиге чемпионов, пусть возвращаются домой и остаются там. Мы должны попытаться. Что нам терять?

Мне нравится моя команда. Я знаю, что современный футбол не такой, но мне все равно это нравится», – сказал Гвардиола.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoПеп Гвардиола
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Чтобы сотворить камбэк, нужно забивать. А вот с этим у Сити в последнее время какой-то затык. С вестхемом были брошены лучшие силы в атакующую линию, а в итоге борода.
Вобщем нужен быстрый гол, потом ещё гол до конца тайма и вот тогда будет огонь. Если же не такой сценарий первого тайма, или ещё до кучи привоз в контратаке - тогда можно сушить весла уже к перерыву. Слабую надежду можно увидеть в том, что было в последней игре с Ливерпулем (тогда тоже казалось, что все, приехали, но вдруг взбодрились и дожали) но там своих проблем хватает, так что не показатель.
Ответ serginn
Чтобы сотворить камбэк, нужно забивать. А вот с этим у Сити в последнее время какой-то затык. С вестхемом были брошены лучшие силы в атакующую линию, а в итоге борода. Вобщем нужен быстрый гол, потом ещё гол до конца тайма и вот тогда будет огонь. Если же не такой сценарий первого тайма, или ещё до кучи привоз в контратаке - тогда можно сушить весла уже к перерыву. Слабую надежду можно увидеть в том, что было в последней игре с Ливерпулем (тогда тоже казалось, что все, приехали, но вдруг взбодрились и дожали) но там своих проблем хватает, так что не показатель.
Не удивлюсь, если гений Пеп снова выпустит Савиньо) А если без шуток, то все может быть. Главное-собраться с духом и показать лучший футбол. Если забьют 2 в 1-м тайме и не привезут, то проход вполне возможен.
Ответ Андрей. С
Не удивлюсь, если гений Пеп снова выпустит Савиньо) А если без шуток, то все может быть. Главное-собраться с духом и показать лучший футбол. Если забьют 2 в 1-м тайме и не привезут, то проход вполне возможен.
Да, странно было, что стоило Савиньо выдать приличный матч - его тут же в старт против Реала. Неужели непонятно, что он этой игрой уже выбрал свой годовой лимит приличных матчей и теперь полгода опять будет воробьев пугать)
Ты дома вообще можешь сидеть! (С) Роман Широков.
Ответ Knife707
Ты дома вообще можешь сидеть! (С) Роман Широков.
Почти каждый тренер употребляет эту фигуру речи - так положено !
А игроку не положено отвечать : О.К ! Я остаюсь !
Положено : Умрем за тебя , тренер и за эмблему ! Но победим !
Ответ OldRedWhite
Почти каждый тренер употребляет эту фигуру речи - так положено ! А игроку не положено отвечать : О.К ! Я остаюсь ! Положено : Умрем за тебя , тренер и за эмблему ! Но победим !
как же тут бомбанет если комбечнет))
Сам команду слил своей "гениальной" тактикой в 1-й игре и теперь мотивационные вещи толкает)
Ответ Андрей. С
Сам команду слил своей "гениальной" тактикой в 1-й игре и теперь мотивационные вещи толкает)
Такие вещи как озарение Вальверде или ранее шальные голы Родриго не контрятся. Это не Стерлинг в старте на финал ЛЧ
Ответ Direct free kick
Такие вещи как озарение Вальверде или ранее шальные голы Родриго не контрятся. Это не Стерлинг в старте на финал ЛЧ
Понятно, что озарение Вальверде. Кто-то кидал стату, что у него 6 голов за 70+ матчей в лч. 3 из них-с Сити) Реально магия, которая не поддается логике. Так мало того, что магия, когда неочевидные игроки Реала входят в прайм, а игроки соперников превращаются в любителей, так и сам Пеп снова намудрил: наигрывал одну схему, но на Реал решил выйти по новой+ с Савиньо, который вообще без комментариев. Когда Савиньо в старте, то это сразу минус игрок.
Обе команды в одинаковом не в лучшем состоянии сейчас. Поэтому явного преимущества по игре ни у кого нет. Но у Реала есть козырь в виде результата первой игры 3-0. Вся игра будет строится от этого результата.
для меня выигрыш Реала , вернее проигры сити заключался в отсутствии мбапки , отсда и необычный для пепки рисунук игры , и как показала игра с Севилией с таким составом играть намного вариативнее чем придумывать игру для мабапки что бы он забил , пятое колесо и хвостик с бантиком , а тут стали забивать вдруг ВСЕ вот и шорох начался , и это те кто прередергивает на игроков типа мбап кришштиан не пишите мне мол посмотри сколько он забил -- пох... просто пох сколько он забил , ибо НЕ ЗАБИЛ он в гораздо простейших матчах , и кпд 27 запоротых моментов против даже хет трика в матче это как у моей бабули , не даром его дрючил Энрике и сказал лучшую фразу для таких как он -- мне не нужен забивающий игрок три мяча , мне нужны 5 игроков забивающих по одному , поэтому ты должен играть на команду , а не команда на тебя . Так что Пепке снова ридется ломать бошку , КАК будет играть Реал ))) сочувствую ему , потому что сам не представляю )) раньше было все понятно , нужно было просто мбапке не дать пространства и все...ты в дамках , сейчас очень сложно ))
Зная, как Реал может поплыть после быстрого пропущенного, то удивительно, как все МанСити списывают со счетов. Как будто все забыли 4-0, которые были 3 года назад
Ответ Карен Григорян
Зная, как Реал может поплыть после быстрого пропущенного, то удивительно, как все МанСити списывают со счетов. Как будто все забыли 4-0, которые были 3 года назад
Ещё стоит вспомнить форму МС в тот момент, когда они на голову по игре превосходили Реал. Сегодняшний МС стабильно теряет очки в чемпионате и играет разрозненно. Мадрид не далеко ушёл, но учитывая первую игру на СБ, у сливочных очень хорошие шансы пройти дальше.
Ответ Карен Григорян
Зная, как Реал может поплыть после быстрого пропущенного, то удивительно, как все МанСити списывают со счетов. Как будто все забыли 4-0, которые были 3 года назад
Там в первом матче счёт было 1-1. В том матче и Реалу пришлось атаковать, а тут у мадридцев есть большая преимущества. Они спокойно могут сидеть в защите. В таких матчах они даже лучше Атлетико паркуют автобус. Так что Сити будет не легко
Захотели бы-отыгрались. Но нет духа победителей. А вот у Реала есть и поэтому он проходит дальше.
Если пройдешь Реал то войдешь в историю
Ответ Равид Амирасланов
Если пройдешь Реал то войдешь в историю
Он в Истории уже очень давно
Если бы Винисиус отдал пенальти Вальверде и тот положил покер, то исход противостояния был бы предрешен. Но увы, даже праймовый Реал летел 0:3 на своем поле против Юве, и чудом прошел дальше. Так что... матч в Англии может быть очень жарким с пока еще неясным исходом.
Натан Аке выйдет в старте и сделает покер одними рабонами. Скриньте
Читайте новости футбола в любимой соцсети
