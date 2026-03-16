Пеп об ответном матче с «Реалом» после 0:3: «Игроки – взрослые люди, им хорошо платят. Те, кто не верит в успех, могут остаться дома. Попытаться стоит – что нам терять?»

Пеп о матче с «Реалом»: игроки, которые не верят в успех, могут остаться дома.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола заявил, что игроки обязаны верить в камбэк в матче с «Реалом ».

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Этихад Стэдиум» во вторник. В первой встрече «Реал» одержал победу со счетом 3:0.

«Если кто-то не верит [в проход дальше], это их проблема. Они взрослые люди, им хорошо платят. Если они не верят в успех в Лиге чемпионов , пусть возвращаются домой и остаются там. Мы должны попытаться. Что нам терять?

Мне нравится моя команда. Я знаю, что современный футбол не такой, но мне все равно это нравится», – сказал Гвардиола.