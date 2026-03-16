Дмитриев о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» должен был выигрывать. Перед вторым пенальти Ву блокировал передачу, нога шла по инерции – куда ее убрать?»
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев считает, что красно-белые должны были обыгрывать «Зенит».
В субботу «Спартак» уступил «Зениту» на выезде в 21-м туре Мир РПЛ (0:2). Оба гола петербуржцы забили с пенальти.
– На настроение влияет тот факт, что не реализовали свои моменты?
– Конечно, обидно. Должны были выигрывать.
– Вопросы по первому пенальти есть?
– Надо посмотреть. Второй я видел, и там как будто… У нас [Кристофер] Ву блокирует передачу, и дальше нога идет по инерции, и он ее ставит. Куда ему ее убрать? Он просто делает шаг и блокирует мяч.
– У вас было необычное стартовое сочетание. В чем главная задумка?
– Больше атаковать, больше прессинговать. Мне кажется, это получалось, – сказал Дмитриев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
-На футбол.Спартак играет.
-О! Какие шансы?
- Должны выиграть.
Через день.
- Привет!
- Здорово.
- Ну, как сыграли!
- Должны были выигрывать.
- Ну поздравляю, мечты сбываются!