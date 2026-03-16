Дмитриев о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» должен был выигрывать. Перед вторым пенальти Ву блокировал передачу, нога шла по инерции – куда ее убрать?»

В субботу «Спартак» уступил «Зениту» на выезде в 21-м туре Мир РПЛ (0:2). Оба гола петербуржцы забили с пенальти.

– На настроение влияет тот факт, что не реализовали свои моменты?

– Конечно, обидно. Должны были выигрывать.

– Вопросы по первому пенальти есть?

– Надо посмотреть. Второй я видел, и там как будто… У нас [Кристофер] Ву блокирует передачу, и дальше нога идет по инерции, и он ее ставит. Куда ему ее убрать? Он просто делает шаг и блокирует мяч.

– У вас было необычное стартовое сочетание. В чем главная задумка?

– Больше атаковать, больше прессинговать. Мне кажется, это получалось, – сказал Дмитриев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
131 комментарий
Как у них это в голове работает?Проиграли 0-2 , но должны были выиграть. Даже если убрать два гола Зенита, то все равно ничья получается. О каком выигрыше идет речь?
Возил Оренбург, а Спартак носился по полю без моментов. Левое удаление Сантоса в первом круге вообще никак Спартаку не помогло.
Для того чтобы выигрывать, нужно хотя бы попадать в створ
Странные люди, один пишет, должны были выиграть, другой, мяч никак не шёл в ворота, это как можно победить, при 0 ударов в створ ворот и 0 опасных моментов, за весь матч?)
Значит Ву не виноват? Заговор, обидели.
Обе точки смешные, но в первом случае виноват Солари, а во втором случае - это современный варобол, он такой. Главное, что не так сделал Спартак - не смог забить. Если бы забили до помутнения Солари - Зениту было бы очень сложно.
-Привет! Куда?
-На футбол.Спартак играет.
-О! Какие шансы?
- Должны выиграть.

Через день.

- Привет!
- Здорово.
- Ну, как сыграли!
- Должны были выигрывать.
- Ну поздравляю, мечты сбываются!
Это все было бы очень интересно, если бы это нарушение Ву не было бы примерно пятым его грубым фолом в этом матче, причем как минимум одно из них привело к тому, что пострадавшего пришлось заменить (Мантуана).
Максимум пару раз он сыграл грубо, остальное нырки дельфина.
нога идет по инерции, и акцентированно опускается с продавливанием на голеностоп Педро ... вообще-то это красная
Любое движение игрока "управляется" сознанием. Если сознание заблокировано, тогда да - ногу ставить некуда. Тогда и на игру нет смысла выходить.
По судейству. Оба пенальти, хоть и крайне обидные, но назначены верно. Нарушение Вендела это скорее ЖК с оранжевым отливом, нежели КК. Хотя если бы судья показал красную, никто бы не удивился. Ну и у Соболева железобетонная 2-я ЖК.
Отработанная практика: раздуть хайп на "неоцененных" нарушениях игроков Зенита. Спартак априори оценивается, как неудачник и никому не интересно, что судья пожалел Ву, да еще пару игроков по совокупности наиграли на две ЖК. По законам хейта нужен наброс на вентилятор по эпизодам с Соболевым и Венделом. Вот таким макаром и объясняется бестрофейный период.
То, что Ву в итоге пять раз нарушил правила и ему не показали шесть карточек, а соответственно не удалили три раза это так не работает. Точно также, если команда проиграла 1-2, но в начале матча в её пользу не назначили очевидный пенальти, это вовсе не означает, что была бы ничья 2-2. Просто игра пошла бы по другому сценарию. Не буду даже рассуждать о его нарушениях, какие-то из них возможно были на карточку, какие-то нет, но если бы судья эту первую ЖК показал и он нарушил на ЖК снова, вот тогда можно было бы это обсуждать. Поскольку если бы ему показали первую ЖК, возможно не было бы других нарушений. А Соболев, имея ЖК за свою неумную выходку нарушил правила на ЖК. Его должны были удалить и игра могла пойти по другому сценарию. А могла и не пойти.
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
4 минуты назад
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
сегодня, 20:53
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
сегодня, 20:32
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
сегодня, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
сегодня, 20:01
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
сегодня, 19:48
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
сегодня, 19:47
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
сегодня, 19:33
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
сегодня, 19:22
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
сегодня, 19:14
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
15 минут назад
«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
32 минуты назадФото
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
45 минут назад
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
55 минут назад
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
сегодня, 20:41
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
сегодня, 20:38
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
сегодня, 20:25
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
сегодня, 20:20
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» принимает «Леванте»
сегодня, 20:01Live
Чемпионат Англии. «Брентфорд» принимает «Вулверхэмптон»
сегодня, 20:00Live
