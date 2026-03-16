Дмитриев о 0:2 от «Зенита»: «Спартак» должен был выигрывать. Перед вторым пенальти Ву блокировал передачу, нога шла по инерции – куда ее убрать?»

Игорь Дмитриев: «Спартак» должен был обыгрывать «Зенит».

В субботу «Спартак » уступил «Зениту» на выезде в 21-м туре Мир РПЛ (0:2). Оба гола петербуржцы забили с пенальти.

– На настроение влияет тот факт, что не реализовали свои моменты?

– Конечно, обидно. Должны были выигрывать.

– Вопросы по первому пенальти есть?

– Надо посмотреть. Второй я видел, и там как будто… У нас [Кристофер ] Ву блокирует передачу, и дальше нога идет по инерции, и он ее ставит. Куда ему ее убрать? Он просто делает шаг и блокирует мяч.

– У вас было необычное стартовое сочетание. В чем главная задумка?

– Больше атаковать, больше прессинговать. Мне кажется, это получалось, – сказал Дмитриев.