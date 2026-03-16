Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
Опубликованы судейские назначения на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ.
17 марта (вторник)
«Спортинг» – «Буде-Глимт»: главный судья – Сандро Шерер;
«Челси» – «ПСЖ»: главный судья – Славко Винчич;
«Арсенал» – «Байер»: главный судья – Данни Маккели;
«Манчестер Сити» – «Реал»: главный судья – Клеман Тюрпен;
18 марта (среда)
«Барселона» – «Ньюкасл»: главный судья – Франсуа Летексье;
«Ливерпуль» – «Галатасарай»: главный судья – Шимон Марчиняк;
«Бавария» – «Аталанта»: главный судья – Бенуа Бастьен;
«Тоттенхэм» – «Атлетико»: главный судья – Даниэль Зиберт.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал!!!
Перес решил не рисковать и поставил своего человека
Летексье выручит мою барсу двумя левыми пенками 💪
желаю Челси пройти ПСЖ, чистые читеры ПСЖ, перенесли игру с Нантом, по идее не соблюдается спортивный принцип!!!
И Байеру тоже удачи
У Сарая есть шанс?
У Сарая есть шанс?
Сарай невероятно плохо играет под чужим давлением, Ювентус не даст соврать
Первые два раза вышло так хорошо, они повторят это в третий
где "великие" свистуны из АПЛ - тейлор, кавана... ))))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем