  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Ман Сити» – «Реал» в ЛЧ будет судить Тюрпен, игру «Челси» и «ПСЖ» – Винчич, «Барселоны» и «Ньюкасла» – Летексье
Опубликованы судейские назначения на ответные матчи 1/8 финала ЛЧ.

УЕФА назначил арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

17 марта (вторник)

«Спортинг» – «Буде-Глимт»: главный судья – Сандро Шерер;

«Челси» – «ПСЖ»: главный судья – Славко Винчич;

«Арсенал» – «Байер»: главный судья – Данни Маккели;

«Манчестер Сити» – «Реал»: главный судья – Клеман Тюрпен;

18 марта (среда)

«Барселона» – «Ньюкасл»: главный судья – Франсуа Летексье;

«Ливерпуль» – «Галатасарай»: главный судья – Шимон Марчиняк;

«Бавария» – «Аталанта»: главный судья – Бенуа Бастьен;

«Тоттенхэм» – «Атлетико»: главный судья – Даниэль Зиберт.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЧелси
logoАтлетико
logoсудьи
logoАрсенал
logoГалатасарай
logoБайер
logoМанчестер Сити
logoАталанта
logoБарселона
logoСпортинг
logoПСЖ
logoЛиверпуль
logoБуде-Глимт
logoБавария
logoРеал Мадрид
logoТоттенхэм
logoНьюкасл
Данни Маккели
Бенуа Бастьен
Клеман Тюрпен
Славко Винчич
logoШимон Марчиняк
Сандро Шерер
Франсуа Летексье
Даниэль Зиберт
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Норвегия
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoвысшая лига Турция
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Перес решил не рисковать и поставил своего человека
Летексье выручит мою барсу двумя левыми пенками 💪
Ответ войд
желаю Челси пройти ПСЖ, чистые читеры ПСЖ, перенесли игру с Нантом, по идее не соблюдается спортивный принцип!!!
Ответ ars # 1
И Байеру тоже удачи
У Сарая есть шанс?
Ответ denis05
Сарай невероятно плохо играет под чужим давлением, Ювентус не даст соврать
Ответ denis05
Первые два раза вышло так хорошо, они повторят это в третий
где "великие" свистуны из АПЛ - тейлор, кавана... ))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
