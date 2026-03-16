33

Агент Дзюбы: «Артем – лучший российский форвард РПЛ на данный момент, несмотря на возраст. Уверен, он еще не один год сможет играть на высоком уровне»

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, назвал форварда «Акрона» лучшим российским нападающим в Мир РПЛ.

В воскресенье Дзюба забил в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), еще один гол форварда отменили из-за офсайда. Сейчас на счету футболиста 6 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше чемпионата.

– Дзюба вновь добрался до отметки в 10 очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Как вам такое достижение?

– Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ.

Уверен, Дзюба еще не один год сможет играть на высоком уровне. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим Артема в одной из команд Премьер‑лиги.

– Что за команда?

– Где и увидим ли – покажет время. Ближайшие несколько месяцев, думаю, дадут ответ на эти вопросы.

Но, очевидно, и такие матчи показывают, что Артем – настоящий лидер, человек, который не только словами, но и делом доказывает свою полезность команде на поле, – сказал Гольдман.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Одно можно сказать наверняка: ближайшие лет 20 Дзюба как футболист точно все еще будет сильнее Соболева.
Это как ничто другое показывает реальное падение уровня лиги..
Ну то что он раньше колотил это ничего не значит?

При том как он открылся на отменный гол, учитывая что у него абсолютно нет скорости и все равно забил за счет интуиции,
Твои слова только подтверждают правильность комментария чувака выше
Леонид Гольдман не имеет агентской лицензии, да и с другими футболистами в таком ключе не работает. Это по сути пресс-секретарь. Зачем называть его агентом? Вводите в заблуждение.

"на данный момент Дзюба является лучшим российским нападающим в РПЛ"

Воробьев - 9+2 при одном пенальти
Сергеев - 8+2 без голов с пенальти
Даже Мелкадзе 6 голов уже забил
Глушенков - 8+5
Батраков - 11+6

И это без легионеров.
Каждый кулик свое болото хвалит
Сергеев с лавки не встаёт, Глушенков и Батраков не нападающие.
Разговор не о бомбардирах, соберитесь с логикой.
Предпродажка опять началась....
Может быть это театральный агент? Тогда все сходится.
Тюкавин и Воробьёв лучшие
У Артема до сих пор агент есть ? 😊
Ну как агент. Замдиректора дирекции русского вещания Раша Тудей. Как они там нашли друга друга- вот вопрос)
"Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ." Бгггг)))
Дзюба отработанный материал.
Агент агента Дзюбы: «Гольдман – лучший российский агент на данный момент»
