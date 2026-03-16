Представитель Дзюбы: на данный момент Артем – лучший российский форвард в РПЛ.

Леонид Гольдман , представитель Артема Дзюбы , назвал форварда «Акрона » лучшим российским нападающим в Мир РПЛ .

В воскресенье Дзюба забил в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), еще один гол форварда отменили из-за офсайда. Сейчас на счету футболиста 6 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше чемпионата.

– Дзюба вновь добрался до отметки в 10 очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Как вам такое достижение?

– Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ.

Уверен, Дзюба еще не один год сможет играть на высоком уровне. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим Артема в одной из команд Премьер‑лиги.

– Что за команда?

– Где и увидим ли – покажет время. Ближайшие несколько месяцев, думаю, дадут ответ на эти вопросы.

Но, очевидно, и такие матчи показывают, что Артем – настоящий лидер, человек, который не только словами, но и делом доказывает свою полезность команде на поле, – сказал Гольдман.