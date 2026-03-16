Агент Дзюбы: «Артем – лучший российский форвард РПЛ на данный момент, несмотря на возраст. Уверен, он еще не один год сможет играть на высоком уровне»
Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, назвал форварда «Акрона» лучшим российским нападающим в Мир РПЛ.
В воскресенье Дзюба забил в матче 21-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1), еще один гол форварда отменили из-за офсайда. Сейчас на счету футболиста 6 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше чемпионата.
– Дзюба вновь добрался до отметки в 10 очков по системе «гол+пас» в РПЛ. Как вам такое достижение?
– Гроссмейстерское достижение! Стабильные результаты Артема еще раз говорят о том, что он, несмотря на свой возраст, на данный момент является лучшим российским нападающим в РПЛ.
Уверен, Дзюба еще не один год сможет играть на высоком уровне. Надеюсь, в следующем сезоне мы увидим Артема в одной из команд Премьер‑лиги.
– Что за команда?
– Где и увидим ли – покажет время. Ближайшие несколько месяцев, думаю, дадут ответ на эти вопросы.
Но, очевидно, и такие матчи показывают, что Артем – настоящий лидер, человек, который не только словами, но и делом доказывает свою полезность команде на поле, – сказал Гольдман.
При том как он открылся на отменный гол, учитывая что у него абсолютно нет скорости и все равно забил за счет интуиции,
"на данный момент Дзюба является лучшим российским нападающим в РПЛ"
Воробьев - 9+2 при одном пенальти
Сергеев - 8+2 без голов с пенальти
Даже Мелкадзе 6 голов уже забил
Глушенков - 8+5
Батраков - 11+6
И это без легионеров.
Разговор не о бомбардирах, соберитесь с логикой.