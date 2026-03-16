  • Майкл Б. Джордан – первый актер-владелец клуба АПЛ, получивший «Оскар». Ему принадлежит доля акций «Борнмута»
Майкл Б. Джордан стал первым актером-владельцем клуба АПЛ, выигравшим «Оскар».

Актер, являющийся миноритарным владельцем «Борнмута», получил премию в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Грешники», где он сыграл братьев-близнецов Мур – Элиаса и Элайджу.

Джордан стал совладельцем «Борнмута» в декабре 2022 года, когда клуб приобрела компания Black Knight Football Club, принадлежащая миллиардеру Биллу Фоули.

Актер принимает активное участие в жизни клуба, в 2024 году он поучаствовал в создании дизайна формы команды.

Фото: instagram.com/stories/michaelbjordan

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: DAZN Football
Это тот, который Человека факела играл в Фантастик 4? Бездарность квинтэссенциальная
и в наследии Рокки
То есть вопросы там только к нему, а в целом игра остальных актеров и сценарий фильм был в полном порядке?)
По мне там просто мисс каст у всех был и все вопросы к тем кто это снял
Фильм понравился, но оскар за такую роль давать чушь какая-то:)
Би Джордан конечно не плох был в синнерах) но честно говоря думал либо Лео либо Шаламет заберут… ну что поделать и этот результат тоже не удивляет, в такое время живем ))
Оскар уже давно наполовину политическая награда. В прошлом году например лучшим фильмом стал Анора, который высмеивать русских, хотя фильм оочень средний. В этом году Битве за битвой дали лучший фильм - и он тоже снят по американской повесточке и как фильм вообще не вау.
«Битва за битвой» - прямо вау. От сюжета до визуала. Шикарный подбор и игра актеров, в том числе молодых. Один из лучших фильмов последних лет.
Можно так каждый фильм обвинить в повестке и ничего не снимать вообще. Фильм либо хороший, либо нет. Конкретно этот крутой.
Майкл Б Джордан тоже в целом сильный актер, который очень сильно прибавляет от фильмы к фильму. Начинал он с какой-то шляпы на вечер типа лайт молодежных комедий и дорос до Оскара.
Даже его трансформация под Крида в свое время показывает, что человек пашет.

Ну не снимают сейчас «Титаник», «Нефть» или «Крестного отца». Что поделать.
Надо было в своё время Уэсли Снайпсу дать Оскар за Блэйда)) ЛДК со своими типовыми ролями курить в сторонке
Он же шнырем был и его застрелил Пут еще в первом сезоне The Wire
Ахаха!!! Только хотел написать как же вырос малец Уоллес. Из Прослушки и вообще НВОшных сериалов столько актёров выросло, мама родная.
А мне интересно, что он был таким вроде высоким на фоне боди, пута и остальных, а тут маленький какой-то на фото)
Единственный актер который запомнился своей ролью в этом году, это Пенн, он за нее Оскар и получил
Получил Оскар по инклюзивной квоте, вот и всё.
Оскар можно сравнить с Золотым мячом - давно уже полная лажа. Хорошие фильмы перестали выходить примерно с того времени, когда в Голливуде стали набирать актеров по квотам. Всякий шлак снимают с повесткой, где сюжет сочиняет детсадовец. Вот и сейчас чувак снялся в каком-то проходном ужастике и получил оскар.
Да там форма Милана и остальных красно-черных клубов ))
с таким-то именем ещё бы не выиграть...
Это обыграно в Космическом Джеме-2, кстати)
