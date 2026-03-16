Майкл Б. Джордан – первый актер-владелец клуба АПЛ, получивший «Оскар». Ему принадлежит доля акций «Борнмута»

Актер Майкл Б. Джордан – первый совладелец клуба АПЛ с «Оскаром».

Майкл Б. Джордан стал первым актером-владельцем клуба АПЛ , выигравшим «Оскар».

Актер, являющийся миноритарным владельцем «Борнмута », получил премию в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Грешники», где он сыграл братьев-близнецов Мур – Элиаса и Элайджу.

Джордан стал совладельцем «Борнмута» в декабре 2022 года, когда клуб приобрела компания Black Knight Football Club, принадлежащая миллиардеру Биллу Фоули.

Актер принимает активное участие в жизни клуба, в 2024 году он поучаствовал в создании дизайна формы команды.

