Майкл Б. Джордан – первый актер-владелец клуба АПЛ, получивший «Оскар». Ему принадлежит доля акций «Борнмута»
Майкл Б. Джордан стал первым актером-владельцем клуба АПЛ, выигравшим «Оскар».
Актер, являющийся миноритарным владельцем «Борнмута», получил премию в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Грешники», где он сыграл братьев-близнецов Мур – Элиаса и Элайджу.
Джордан стал совладельцем «Борнмута» в декабре 2022 года, когда клуб приобрела компания Black Knight Football Club, принадлежащая миллиардеру Биллу Фоули.
Актер принимает активное участие в жизни клуба, в 2024 году он поучаствовал в создании дизайна формы команды.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: DAZN Football
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По мне там просто мисс каст у всех был и все вопросы к тем кто это снял
Можно так каждый фильм обвинить в повестке и ничего не снимать вообще. Фильм либо хороший, либо нет. Конкретно этот крутой.
Майкл Б Джордан тоже в целом сильный актер, который очень сильно прибавляет от фильмы к фильму. Начинал он с какой-то шляпы на вечер типа лайт молодежных комедий и дорос до Оскара.
Даже его трансформация под Крида в свое время показывает, что человек пашет.
Ну не снимают сейчас «Титаник», «Нефть» или «Крестного отца». Что поделать.