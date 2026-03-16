  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
58

Кефрен Тюрам о Винисиусе: «В 2026-м вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи – я мог быть на его месте. Почему я должен уходить с поля? Пусть уходят те, кто так себя ведет»

Кефрен Тюрам: трудно быть темнокожим, когда в 2026-м вас все еще могут атаковать.

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.

«Трудно быть молодым темнокожим парнем, ведь в 2026 году вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи.

Винисиус подвергся нападкам, это как если бы атаковали меня, потому что на его месте мог оказаться я, лишь потому что я темнокожий.

У меня нет ответа, как остановить это на стадионах. Уход с поля мог бы стать одним из решений, но, в конце концов, я хочу играть. Я люблю свою работу, мне нравится то, что я делаю.

Для тех, кто ведет себя подобным образом, должны быть предусмотрены санкции. Почему с поля должен уходить именно я? Это они должны покинуть стадион. Нам нужно прекратить эту ерунду и заняться делом», – сказал Тюрам с интервью Canal+.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoВинисиус Жуниор
дискриминация
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoКефрен Тюрам
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
По дате
Лучшие
Актуальные
Никто его не атакует из-за цвета кожи. ну сколько можно разгонять этот бред? Его атакуют за другое, но используют цвет кожи чтобы побольнее зацепить. Судя по всему, получается.
Ответ NoThanks
Ну если он у углового флажка как обезьяна кривляется то на что собственно обижаться?
Ответ Гекдениз Кардениз
Комментарий скрыт
Неадекватный батя видать вдал тык, что сынишка не высказался о главной проблеме современного мира
Ответ Василий Малышкин
"ви ар зе ворлд, ви ар зе чилдрен!" кхм, только, когда это экономически целесообразно для "серьезных" людей. в остальное время акция не действует.
Ответ Василий Малышкин
Так он адекватно высказался
Как же любят черные седлать тему расизма. И их можно понять - она для них очень выгодная и совершенно беспроигрышная.
А вот те, кто ведется на это - глупцы.
Ответ Филин73
для того и играют, а дураков всегда в избытке. и что самое страшное - инициативных дураков, бо когнитивных способностей мало, рефлексии - как у таракана, а энергии - пруд пруди=(
Тяжело быть молодым парнем в Украине, когда тебя могут словить на улице отправить умирать под бомбы
Тяжело быть молодым парнем в Палестине, когда у тебя минимальные шансы выжить под бомбёжками
Тяжело быть молодым парнем в ДР Конго, когда из еды только сосед, который хочет тебя убить в очередной войне
А когда проблема в том, что в пылу борьбы чернокожего обозвали обезьяной и он после этого начал вести себя, как чудак, так это не проблема. Прокатитесь в бразильские фавелы, там быстро научат ценить жизнь
Ответ ModanaJazz
Вот и попробуй прокатиться в бразильские фавелы. Там тебя быстро соплеменники Винисиуса натянут на угловой флажок, если ты не чёрный. Защитник Винисиуса нашёлся. Он до этого вёл себя как ближайший родственник человека.
Может просто вести себя нормально и никаких оскорблений не будет? Есть много темнокожих игроков, которые ведут себя достойно и их никто не оскорбляет!
Ответ Ovi174
Тут на спортсе Промеса сгноили же
Трудно быть белокожим молодым парнем в 2026 году. Все почему-то думают, что ты какой-то привилегированный, да еще и на любой чих с твоей стороны обижаются
Намного тише было в европе насчёт расизма, до прихода винисиуса
Как они задолбали со своим расизмом!Винисиуса унижают за его поведение,как у нас Кордобу!
До того достал этот винисиус, что многим уже все равно что его обзывают обезьяной
И ведь ни один чернокожий не заикается о том, что в Реале с десяток чернокожих и темнокожих, но цепляются именно к Винисиусу. Фанаты видимо просто не замечают цвет кожи Камавинги, Тчуамени и прочих ребят.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
