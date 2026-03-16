Кефрен Тюрам о Винисиусе: «В 2026-м вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи – я мог быть на его месте. Почему я должен уходить с поля? Пусть уходят те, кто так себя ведет»
Кефрен Тюрам: трудно быть темнокожим, когда в 2026-м вас все еще могут атаковать.
Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам поддержал вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.
«Трудно быть молодым темнокожим парнем, ведь в 2026 году вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи.
Винисиус подвергся нападкам, это как если бы атаковали меня, потому что на его месте мог оказаться я, лишь потому что я темнокожий.
У меня нет ответа, как остановить это на стадионах. Уход с поля мог бы стать одним из решений, но, в конце концов, я хочу играть. Я люблю свою работу, мне нравится то, что я делаю.
Для тех, кто ведет себя подобным образом, должны быть предусмотрены санкции. Почему с поля должен уходить именно я? Это они должны покинуть стадион. Нам нужно прекратить эту ерунду и заняться делом», – сказал Тюрам с интервью Canal+.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
А вот те, кто ведется на это - глупцы.
Тяжело быть молодым парнем в Палестине, когда у тебя минимальные шансы выжить под бомбёжками
Тяжело быть молодым парнем в ДР Конго, когда из еды только сосед, который хочет тебя убить в очередной войне
А когда проблема в том, что в пылу борьбы чернокожего обозвали обезьяной и он после этого начал вести себя, как чудак, так это не проблема. Прокатитесь в бразильские фавелы, там быстро научат ценить жизнь