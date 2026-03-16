Кефрен Тюрам о Винисиусе: «В 2026-м вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи – я мог быть на его месте. Почему я должен уходить с поля? Пусть уходят те, кто так себя ведет»

Кефрен Тюрам: трудно быть темнокожим, когда в 2026-м вас все еще могут атаковать.

Полузащитник «Ювентуса » Кефрен Тюрам поддержал вингера «Реала » Винисиуса Жуниора в борьбе с расизмом.

«Трудно быть молодым темнокожим парнем, ведь в 2026 году вас все еще могут атаковать из-за цвета кожи.

Винисиус подвергся нападкам, это как если бы атаковали меня, потому что на его месте мог оказаться я, лишь потому что я темнокожий.

У меня нет ответа, как остановить это на стадионах. Уход с поля мог бы стать одним из решений, но, в конце концов, я хочу играть. Я люблю свою работу, мне нравится то, что я делаю.

Для тех, кто ведет себя подобным образом, должны быть предусмотрены санкции. Почему с поля должен уходить именно я? Это они должны покинуть стадион. Нам нужно прекратить эту ерунду и заняться делом», – сказал Тюрам с интервью Canal+.