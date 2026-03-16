Соболев о 2:0 со «Спартаком»: «С такими соперниками доминировать все 90 минут почти невозможно. «Зенит» победил заслуженно, у нас были моменты помимо пенальти»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что достичь абсолютного преимущества на поле против «Спартака» невозможно.
В субботу «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ, забив оба гола с пенальти. Соболев реализовал первый 11-метровый на 45-й минуте.
– Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно.
«Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовиться к следующему матчу.
– Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?
– В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.
– Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счет во второй сотне?
– Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо еще один забить, чтобы точно было сто. Классика, – сказал Соболев.
накажи Карасёв Вендела за неадекватную грубость по отношению к Зобнину при счёте 0-0 - тоже всё могло пойти иначе
судьи помогли Зениту - без них была бы нулевая ничья или 1-1 (Спартак бы дожал Зенит без Соболева) 100%
Однако то, что Карась просто прибил Спартак в этой игре, решив все четыре ключевых эпизода в пользу хозяев (про более мелкие даже не говорю) - факт.