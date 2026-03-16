  • Соболев о 2:0 со «Спартаком»: «С такими соперниками доминировать все 90 минут почти невозможно. «Зенит» победил заслуженно, у нас были моменты помимо пенальти»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев считает, что достичь абсолютного преимущества на поле против «Спартака» невозможно.

В субботу «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 21-го тура Мир РПЛ, забив оба гола с пенальти. Соболев реализовал первый 11-метровый на 45-й минуте.

– Конечно, эмоции только положительные. Тем более, это была хорошая, боевая игра. Обе команды бились, а «Зенит» победил, считаю, заслуженно.

«Спартак» тоже хорошо играл, мог забивать, но и у нас были голевые моменты помимо пенальти. Но долго праздновать и отдыхать некогда, уже в воскресенье начнем готовиться к следующему матчу.

– Почему таймы получились разными с точки зрения инициативы «Зенита» и «Спартака»?

– В таких матчах, когда встречаются такие соперники, доминировать все 90 минут и только атаковать практически невозможно. Тем более «Спартак» тоже хорошая команда, которая любит играть впереди. Поэтому где‑то они владели инициативой, где‑то мы. Думаю, это закономерно для такого матча.

– Приятно, что с точки зрения ваших голов открыли счет во второй сотне?

– Там вроде бы в первой нашли какие‑то голы, которые не считаются. Так что теперь вроде надо еще один забить, чтобы точно было сто. Классика, – сказал Соболев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Соболева просто пожалели, а так удалять надо было на пару с Венделом
Комментарий скрыт
Не тупи малыш.!Вас первый тайм возили как детей.Один удар Соболь сделал .Один .Венделя до пенки обязаны были удалять .Испугался Карась .Ваш шеф в ложе сидел .И во втором тайме ,обязаны были удалять Соболя .У нас был бы шанс хотя бы сравнять счет .Судейки на вас работали .,как обычно .Честно вы не умеете выигрывать
Как стало много дельфина...
Я как понял будет ещё больше, самопиар включает)
Там половина Зенита превратилась в дельфинов, дельфинарий одним словом
бред) удали Касарёв Соболева за удар в лицо Умярова (и вторую ЖК) - всё могло пойти иначе (а это было при счёте 1:0)

накажи Карасёв Вендела за неадекватную грубость по отношению к Зобнину при счёте 0-0 - тоже всё могло пойти иначе

судьи помогли Зениту - без них была бы нулевая ничья или 1-1 (Спартак бы дожал Зенит без Соболева) 100%
В действительности никто не знает, как сложился бы матч, не обосри все Карасёв. Спартаку иной раз удаление игрока соперника только мешало. Взять хотя бы матч этих команд в первом круге. Быть может, Зенит после ранней потери Вендела мобилизовался бы и выиграл ещё увереннее и заслуженно. Такое тоже нельзя исключать.
Однако то, что Карась просто прибил Спартак в этой игре, решив все четыре ключевых эпизода в пользу хозяев (про более мелкие даже не говорю) - факт.
О каких 4 ключевых эпизодах идет речь ? 2 спорных да , с Венделом и Соболем , можно было теоретически удалить . По пенальти вопросов нет точно . А Ву сколько раз фолил ?) Вот и эпизоды в пользу Спартака . Карась просто игру не хотел портить , давал играть жестко , не старался никого удалить
А наказать Соболева за маску и ЖК Семак не хочет? Кончится матч и демонстрируя её сколько хочешь, хоть перед ТВ камерами, хоть болельщикам.
Тот самый Семак, который после его гола «Балтике» и фразы, сопровождаемой жестами, в свой адрес: «Уважайте меня, #####!» — только похвалил Соболя?
Вот времена настали. Теперь забить пенальти это уже великое достижение
Ну на счет заслуженно можно было бы и промолчать. Да и вообще ему лучше молчать.
Он же вроде плохой мальчик и с журналистами не общается
Ну так он же пенальти забил, тем более обещал отпраздновать и отпраздновал. Теперь неделю слушать про его величие)
Судья у вас был,карманный.Впрочем,как обычно.
Газпром Солари заплатил за такой фол в штрафной Зенита?
Конечно, только Карась от звонка до звонка стабильно пахал.... трудился в поте лица, премию хоть ему дали?
Ну сколько можно говорить одно и тоже, даже не разбирающемуся человеку видно, что Зенит тянут в лидеры. Ну сколько можно переносить юбилей?????
