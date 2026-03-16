5

Петржела считает. что «Зенит» выиграет РПЛ: «Не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году»

Петржела уверен. что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что петербургский клуб станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

После 21 тура «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«В этом сезоне чемпионом России станет «Зенит». Даже не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году. 

Понятно, что клубу нужно многое исправлять, нужно чаще привлекать своих воспитанников к основному составу. Но главная задача — вернуть чемпионство. И Семак справится с ней», — сказал Петржела.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Если не прибавят в следующих матчах-вряд ли доберутся до чемпионства.Матч с Динамо даст ответы на многие вопросы.
Если арбитры за "уши" вытягивать будут продолжать, как в предыдущих матчах, то возможно. Но большинство в России надеются и верят - НЕТ!!!
Если Зенит включится на полную катушку - станет чемпионом. А пока остается немало вопросов. И потерянные на ровном месте очки с Оренбургом еще могут аукнуться.
Дуглас, Вендел, Барриос пересидели в команде. Луис Энрике не оправдывает надежд. Глушенков играет спустя рукава, и так далее.
И главное - слаженные и эффективные командные действия, которые называют словом «игра» мы видим у Зенита только редкими эпизодами.
