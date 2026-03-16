Петржела считает. что «Зенит» выиграет РПЛ: «Не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году»

Петржела уверен. что «Зенит» станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

Экс-тренер «Зенита » Властимил Петржела уверен, что петербургский клуб станет чемпионом РПЛ в текущем сезоне.

После 21 тура «Зенит» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«В этом сезоне чемпионом России станет «Зенит». Даже не сомневаюсь, что Семак доведет команду до трофея в этом году.

Понятно, что клубу нужно многое исправлять, нужно чаще привлекать своих воспитанников к основному составу. Но главная задача — вернуть чемпионство. И Семак справится с ней», — сказал Петржела.