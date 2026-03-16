Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: «Назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора. Его уважают болельщики. Он действительно легенда клуба»
Андрей Чернышов считает, что экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой был бы достоин должности гендиректора красно-белых.
«Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени. Но стать главным без опыта и работать очень сложно.
Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора. Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака».
Ведь сейчас есть Деку, который работает спортивным директором «Барселоны». Есть Бутрагеньо в «Реале». Бегиристайн был в «Манчестер Сити». Мы можем говорить, что кто-то возглавлял без опыта, но тот же Зидан сначала был помощником у Анчелотти, а потом работал с молодежной командой. Я бы назначил Мостового на одну из руководящих должностей «Спартака», — сказал бывший защитник «Спартака».
Чтобы заслужить шанс, нужно поработать. Получить лицензию, начать работать в других клубах поменьше и попроще, получая тренерский опыт. Или менеджерский опыт.
Ну да, ведь позиция гендиректора - это мелочь. Туда можно просто с улицы человека же взять, так? Какое странное представление у человека про современный футбол.
Для Мостового любая должность хорошая, но болельщики и клуб страдать не должны.
Мостовой - легенда Сельты. Там он провел свою карьеру. Хватит его Спартаку навязывать.
Насчет уважения не уверен, Мостовой своими заявления давно встал в разряд тех, кто просто смешит людей. Человек-мем, не более.