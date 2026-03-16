Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: «Назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора. Его уважают болельщики. Он действительно легенда клуба»

Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора.

Андрей Чернышов считает, что экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой был бы достоин должности гендиректора красно-белых.

«Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени. Но стать главным без опыта и работать очень сложно.

Принимай я решения в «Спартаке », назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора. Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака».

Ведь сейчас есть Деку, который работает спортивным директором «Барселоны». Есть Бутрагеньо в «Реале». Бегиристайн был в «Манчестер Сити». Мы можем говорить, что кто-то возглавлял без опыта, но тот же Зидан сначала был помощником у Анчелотти, а потом работал с молодежной командой. Я бы назначил Мостового на одну из руководящих должностей «Спартака», — сказал бывший защитник «Спартака».