  • Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: «Назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора. Его уважают болельщики. Он действительно легенда клуба»
Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: «Назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора. Его уважают болельщики. Он действительно легенда клуба»

Чернышов о Мостовом и «Спартаке»: назначил бы его руководителем вплоть до гендиректора.

Андрей Чернышов считает, что экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой был бы достоин должности гендиректора красно-белых.

«Любой хороший бывший футболист заслужил шанс. Я очень хорошо отношусь к Александру — это один из величайших футболистов своего времени. Но стать главным без опыта и работать очень сложно.

Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора. Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум. Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака».

Ведь сейчас есть Деку, который работает спортивным директором «Барселоны». Есть Бутрагеньо в «Реале». Бегиристайн был в «Манчестер Сити». Мы можем говорить, что кто-то возглавлял без опыта, но тот же Зидан сначала был помощником у Анчелотти, а потом работал с молодежной командой. Я бы назначил Мостового на одну из руководящих должностей «Спартака», — сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Да какой из него гендир, он никогда им не был и по его же логике он не может им быть(не играл в футбол, не можешь быть тренером), хорошо пинать мяч, это не значит хорошо управлять клубом
Да болельщики его боготворят)
Даешь Мостового, Титова, Ловчева, Романцева, Оленя и будет нам ФНЛ
Ответ T622222
Даешь Мостового, Титова, Ловчева, Романцева, Оленя и будет нам ФНЛ
А с чего ты взял, вон Семак из ихнего поколения и норм тренит, кто бы что не говорил, но результат есть, дай Аленичеву карт Бланш и думаю результат будет, а то после него уже сколько тренеров было и кроме Карреры с Тедеско , никто не впечатлил, какое то предвзятое отношение к своим тренерам, а так то в первой пятерке только один иностранный тренер и то на пятом месте
Ответ tankist231
А с чего ты взял, вон Семак из ихнего поколения и норм тренит, кто бы что не говорил, но результат есть, дай Аленичеву карт Бланш и думаю результат будет, а то после него уже сколько тренеров было и кроме Карреры с Тедеско , никто не впечатлил, какое то предвзятое отношение к своим тренерам, а так то в первой пятерке только один иностранный тренер и то на пятом месте
Семак норм тренер ))). Серёга это ты?
А можно просто ввести новую должность в клубе для Мостового "Легенда Спартака"
Ответ Рубин2003
А можно просто ввести новую должность в клубе для Мостового "Легенда Спартака"
Зачем новое название придумывать? Просто "царь"
"Любой хороший бывший футболист заслужил шанс"

Чтобы заслужить шанс, нужно поработать. Получить лицензию, начать работать в других клубах поменьше и попроще, получая тренерский опыт. Или менеджерский опыт.

"Принимай я решения в «Спартаке», назначил бы его не тренером, а руководителем вплоть до гендиректора"

Ну да, ведь позиция гендиректора - это мелочь. Туда можно просто с улицы человека же взять, так? Какое странное представление у человека про современный футбол.

"Для такой величины это очень хорошая должность — быть спортивным директором как минимум"

Для Мостового любая должность хорошая, но болельщики и клуб страдать не должны.

"Его уважают болельщики. Он действительно легенда «Спартака»"

Мостовой - легенда Сельты. Там он провел свою карьеру. Хватит его Спартаку навязывать.
Насчет уважения не уверен, Мостовой своими заявления давно встал в разряд тех, кто просто смешит людей. Человек-мем, не более.
В чем проблема: купи Спартак и назначь.
Сразу же комплектом Абаскаля, будет Сашке двери открывать
Легенду Сельты нужно отправить в тренером в Испанию, где он царь царей и тренер-царь!
В руководстве Спартака клоUнов и без Мостового достаточно.
