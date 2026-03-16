  Деку о переизбрании Лапорты на пост главы «Барсы»: «Спортивный успех принадлежит Флику и игрокам»
Деку о переизбрании Лапорты на пост главы «Барсы»: «Спортивный успех принадлежит Флику и игрокам»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался после переизбрания Жоана Лапорты на пост президента клуба.

«Комментарии во время кампании меня не задевали. Я воспринимал это как стратегию, где каждый волен делать то, что хочет. Я не принимаю это на свой счет. Меня лично это не беспокоило, но беспокоило из-за моего друга Алехандро (Эчеваррия, шурин Лапорты – Спортс”), который очень хорошо ладит с игроками. Лапорта — мой друг, и я пришел сюда из-за этого проекта. Спортивный успех принадлежит Флику и игрокам.

Хави? Я очень уважаю его, он большой фанат «Барселоны» и вправе высказывать свое мнение. 

Символично ли то, что Рафинья, Ольмо и Канселу сегодня забили? Я не собираюсь говорить об этом. Главное, что Лапорта победил. Впереди у нас важная неделя перед перерывом, и нужно начинать работать», – сказал Деку.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Эчеваррия входил в совет директоров Барсы ещё в первый срок Лапорты, потом из-за одной шумихи ему пришлось уйти, но даже тогда он помогал клубу. Поэтому зря Хави на него начал наезжать и пальцы гнуть
ну начни уж работать Деку
Каким образом, при всех проблемах Барселоны? Особенно при проблемах с зарплатной ведомостью, которая на 100% выбрана...

Вот уйдет Лева, еще кто-то... освободятся средства в зарплатной ведомости - вот тогда уже можно требовать работы от Деку.
Надо сливать Френки
Материалы по теме
«Барса» Флика выиграла дома в Ла Лиге 14-й матч подряд. До рекорда Пепа – 1 победа
сегодня, 06:20
Лапорта о переизбрании на пост главы «Барсы»: «Это придаст столько сил, что нас ничто не остановит»
сегодня, 01:23
Лапорта победил на выборах президента «Барселоны»: у него 68% голосов, у Фонта – 30%. Это четвертый срок Жоана во главе клуба
вчера, 23:05
Рекомендуем
Главные новости
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
46 минут назад
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
сегодня, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
сегодня, 20:01
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
сегодня, 19:48
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
сегодня, 19:47
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
сегодня, 19:33
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
сегодня, 19:22
Роберт Морено: «В Сочи прошлым летом беспилотники упали рядом с отелем, где мы ночевали с семьей. В ста метрах от нас был столб огня, мы укрылись в бункере»
сегодня, 19:14
Арбелоа об ответной игре с «Ман Сити»: «Реал» должен играть так же, как и в первом матче, или даже лучше. Скромность и амбиции – вот что нам нужно увидеть»
сегодня, 19:07
Кто дороже – Палмер или Хвича? «Тоттенхэм» или «Атлетико»? Тест о деньгах в ЛЧ
сегодня, 19:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
10 минут назад
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
20 минут назад
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
25 минут назад
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
37 минут назад
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
40 минут назад
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
53 минуты назад
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
58 минут назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» принимает «Леванте»
сегодня, 20:01Live
Чемпионат Англии. «Брентфорд» принимает «Вулверхэмптон»
сегодня, 20:00Live
Тарпищев о «Спартаке»: «С таким составом может обыгрывать любого в РПЛ. Но есть вопросы к латиноамериканцам по дисциплине – определенные чудачества присутствуют»
сегодня, 19:57
Рекомендуем