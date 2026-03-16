Деку о переизбрании Лапорты на пост главы «Барсы»: «Спортивный успех принадлежит Флику и игрокам»

Деку о переизбрании Лапорты: спортивный успех принадлежит Флику и игрокам.

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался после переизбрания Жоана Лапорты на пост президента клуба.

«Комментарии во время кампании меня не задевали. Я воспринимал это как стратегию, где каждый волен делать то, что хочет. Я не принимаю это на свой счет. Меня лично это не беспокоило, но беспокоило из-за моего друга Алехандро (Эчеваррия, шурин Лапорты – Спортс”), который очень хорошо ладит с игроками. Лапорта — мой друг, и я пришел сюда из-за этого проекта. Спортивный успех принадлежит Флику и игрокам.

Хави? Я очень уважаю его, он большой фанат «Барселоны» и вправе высказывать свое мнение.

Символично ли то, что Рафинья, Ольмо и Канселу сегодня забили? Я не собираюсь говорить об этом. Главное, что Лапорта победил. Впереди у нас важная неделя перед перерывом, и нужно начинать работать», – сказал Деку.