Ловчев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Ударом мяча на трибуну закончил игру и сделал выигрыш. Все тренеры правдами и неправдами стараются обеспечить победу»
Евгений Ловчев оценил поведение Андрея Талалаева в концовке матча РПЛ с ЦСКА (1:0).
Тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника.
К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому коллеге на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.
«Я удивлен многим, кто сейчас говорит: «Талалаев такой, сякой». Удивлен чему? Я хотел бы им всем задать один вопрос: вы идете работать тренерами, что в концовке стоит? Победа. По победе тебя потом будут считать хорошим или плохим тренером, будут приглашать, что бы ты там ни творил.
Когда игроки в центре поля хватают за майки, остальные ложатся, лежат по пять минут, концерты устраивают — это все считается нормальным. А здесь тренер взял и закончил матч практически, зная, что перед этим в одной игре они на последней минуте получили гол.
Да, выглядит это, может быть, не очень по‑футбольному. Сейчас меня будут чихвостить, все такие порядочные, но этим ударом мяча на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш. Все работают и приглашают только тех тренеров, которые выигрывают.
То, что там потасовка и прочее — я в данном случае говорю об одном — после этого практически игра не начиналась. Он просто закончил эту игру, только и всего. Все до единого тренеры любыми правдами и неправдами стараются обеспечить победу. Он победу обеспечил», — сказал экс-игрок «Спартака».
Челестини сделал гораздо хуже. Ворвался в чужую техническую зону соперников во главе своих игроков. И вроде ни один отечественный тренер про него особо плохо ничего не сказал. А вот про Талалаева сказали.
Все игроки ЦСКА, ворвавшиеся в чужую техническую зону должны быть наказаны, согласно правилам, строго - но справедливо. А то совсем распустились после серии проигрышей.
А на счёт "сделаем практикой". А ни чё, что каждый год появляется в каком-нибудь матче игрок, который делает тоже самое? Это и так практика. За это дают карточку, но это давным давно стало нормой в футболе. Просто раньше это делал игрок, а щас тренер ближе оказался.
Более того, мячей там много.
Как там говорилось: «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки».
И то и другое ненормально! А Ловчев по себе судит.
Аналогично могу:
А чего Кармо? Он же не по роже ему двинул, просто толкнул того, кто перед этим пнул мяч. Ну получил бы жк, как он её и так получил. И чего вся скамейка кинулась бить Кармо? Они никогда не видели толчка на поле после того, как игрок по мячу успел ударить, или после каждого толчка выбегали метелить нарушителя? Нет! Так что удалять надо было всю скамью Балтики за организацию драки, а не одного тренера.