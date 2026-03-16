  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
78

Ловчев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Ударом мяча на трибуну закончил игру и сделал выигрыш. Все тренеры правдами и неправдами стараются обеспечить победу»

Евгений Ловчев оценил поведение Андрея Талалаева в концовке матча РПЛ с ЦСКА (1:0).

Тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. 

К стычке подключилась и скамейка армейцев. Тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому коллеге на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Я удивлен многим, кто сейчас говорит: «Талалаев такой, сякой». Удивлен чему? Я хотел бы им всем задать один вопрос: вы идете работать тренерами, что в концовке стоит? Победа. По победе тебя потом будут считать хорошим или плохим тренером, будут приглашать, что бы ты там ни творил. 

Когда игроки в центре поля хватают за майки, остальные ложатся, лежат по пять минут, концерты устраивают — это все считается нормальным. А здесь тренер взял и закончил матч практически, зная, что перед этим в одной игре они на последней минуте получили гол.

Да, выглядит это, может быть, не очень по‑футбольному. Сейчас меня будут чихвостить, все такие порядочные, но этим ударом мяча на трибуну он практически закончил игру и сделал выигрыш. Все работают и приглашают только тех тренеров, которые выигрывают. 

То, что там потасовка и прочее — я в данном случае говорю об одном — после этого практически игра не начиналась. Он просто закончил эту игру, только и всего. Все до единого тренеры любыми правдами и неправдами стараются обеспечить победу. Он победу обеспечил», — сказал экс-игрок «Спартака».

Талалаева могут дисквалифицировать на три месяца за поведение в матче с ЦСКА

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Ловчев
logoЦСКА
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Отмазывают Талалаева. Посмел бы так выбить мяч Челестини, его бы вся отечественная братия тренеров поносила бы из всех утюгов
Ответ Aleksey Yashin
Они даже не понимают, какой ящик Пандоры могут таким образом открыть.
Ответ Aleksey Yashin
//Посмел бы так выбить мяч Челестини//
Челестини сделал гораздо хуже. Ворвался в чужую техническую зону соперников во главе своих игроков. И вроде ни один отечественный тренер про него особо плохо ничего не сказал. А вот про Талалаева сказали.
Все игроки ЦСКА, ворвавшиеся в чужую техническую зону должны быть наказаны, согласно правилам, строго - но справедливо. А то совсем распустились после серии проигрышей.
Я оппоненту в споре уже высказал эту мысль : а давайте это практикой сделаем. Скамейка будет ловить и отфутболивать мячи, игроки там в разминочной зоне. Причём специально можно отправлять туда не особо важных. Карточку получат за отпин и фиг с ними завтра отправим другого. Ещё больше зарядим болбоев🤷🏻во что превратится игра? Она уже и так погрязла в нырках, симмуляциях. От футбола прошлого века, которые заставлял нас развешивать постеры, балдеть от тетрадок с игроками-не осталось ничего. Мало там вообще мужского. Ну давайте игру ещё уродливее сделаем. А потом будем говорить, что молодёжь не интересуется, надо отменить офсайды, сократить игровое время и прочую чушь.
Ответ Красная стрела
Игровое время и правда надо сократить.

А на счёт "сделаем практикой". А ни чё, что каждый год появляется в каком-нибудь матче игрок, который делает тоже самое? Это и так практика. За это дают карточку, но это давным давно стало нормой в футболе. Просто раньше это делал игрок, а щас тренер ближе оказался.

Более того, мячей там много.
Ответ Alon Raven
Игроки делали и за это жк. Давно привыкли. Для тех, кто за пределами поля - это событие. Болбои тож заряжены и не спешат подавать. Лети на встречу игроку Цска мяч-ничего не было. Я поддерживаю правило, где мячи будут лежать вдоль боковых линий. А сокращать время то зачем? Что за кощунство 😁
Если Талалаев не выбил бы мяч на трибуну,то что ЦСКА забил бы два мяча? Что за бред. А выходки после этого? Жесты, что он поимеет, мы не дети, знаем что это означает. Полный стадион, телезрителей. Все видят этого умолишеного. Я бы детей не водил там где находится этот псих. Почему другие тренера не бегают с пеной у рта? Пусть идёт в медиа бои.
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
Бред не пиши! Ловчев не говорил про 2 мяча! Он имел в виду, что могли пропустить и не выиграть, ёлки-палки. ))
Ответ Мурат Ведзижев_1116663935
На сколько я знаю,фан айди оформляют и игроки и тренеры, поэтому должен по идеешь быть аннулирован у Талалаева этот паспорт,вообще это мелкое хулиганство в его действиях.
Раньше я кое где был согласен с Ловчевым,но здесь,что он высказал,похоже,на бред умалишённого,по нему,выходит,победу надо добывать любыми,даже,такими мерзкими выходками Талалаева,тогда не стоит удивляться почему Бесков попросил этого Ловчева из команды и неужели ,в своё время тренерами,Бесков,Лобановский,Долматов
А будучи игроком, Ловчев как повел бы себя? Начал бы предъявлять претензии тренеру соперников? Полез бы пихаться??
Ответ Рубин2003
Серафимыч мог
ну да, конечно. Так и вижу, как сэр Алекс Фергюсон или Карло Анчеллоти херачат мяч на трибуны и потом показывают однозначные жесты в сторону команды противника.
Как там говорилось: «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки».
...
И то и другое ненормально! А Ловчев по себе судит.
Пусть теперь Талалаев закончит сезон. На трибуне
Самое разумное решение - выбил мяч, принеси его обратно. Сто раз бы подумали, прежде чем так делать. Куда выбил - там и искать нужно.
Таллаев конечно тот еще "фрукт". Но в конкретном моменте, что он сделал? Просто вынес мяч, так называемая откидка мяча. ну получил бы жк за это. Он же не в голову Кармо его пульнул, а на трибуну. А вот кто дал право Кармо кидаться на тренера? Что, при всех откидках мяча соперники кидаются на выбившего мяч? Нет.! Так что зачинщиком потасовки является именно Кармо.
Ответ Japonskiy Magnitofon
За это он по правилам должен получить красную карточку, так как он не на поле, а чел в технической зоне. Правило 4.2.3 - за задержку или откидку мяча для него удаление.

Аналогично могу:
А чего Кармо? Он же не по роже ему двинул, просто толкнул того, кто перед этим пнул мяч. Ну получил бы жк, как он её и так получил. И чего вся скамейка кинулась бить Кармо? Они никогда не видели толчка на поле после того, как игрок по мячу успел ударить, или после каждого толчка выбегали метелить нарушителя? Нет! Так что удалять надо было всю скамью Балтики за организацию драки, а не одного тренера.
Ответ Japonskiy Magnitofon
На трибунах могут быть пьяные и неадекватные - он спровоцировал толпу и игроков на поле. Это статья хулиганство чистая - он должен ответить. Еще со случая с посылом игроков и руку в локте, когда показал. Безнаказанность порождает беспредел
Читайте новости футбола в любимой соцсети
