Глава «Балтики» об 1:0 с ЦСКА: «Хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а клуб был наверху всерьез и надолго»

Глава «Балтики» об 1:0 с ЦСКА: хочется, чтобы клуб был наверху всерьез и надолго.

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников оценил победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ .

После 21 тура калининградцы занимают в таблице 4-е место.

— Вы сказали, что танцев в раздевалке уже нет. То есть победа над ЦСКА и положение в таблице воспринимаются как должное?

— Не подумайте, что мы задрали нос. Я просто подчеркиваю, что это не безумная радость от шальной победы, а важная и тяжелая победа, но в числе прочих. Не рядовое празднование, но и не пир на весь мир. Это я отметил.

С точки зрения управления всей системой клуба для меня «Балтика » — это опыт, каждый день узнаю что-то новое, максимально погружен. Наша корпорация «Ростех», в том числе в лице генерального директора Сергея Викторовича Чемезова, следит за успехами команды. Он позвонил после игры, мы обсудили происходящее.

Калининград — прекрасный город с отличными болельщиками. Обожаю приезжать сюда, стадион не смолкает ни на секунду. Поэтому нам хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а чтобы клуб был наверху всерьез и надолго, – сказал Мясников.