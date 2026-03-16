9

Глава «Балтики» об 1:0 с ЦСКА: «Хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а клуб был наверху всерьез и надолго»

Глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников оценил победу над ЦСКА (1:0) в РПЛ.

После 21 тура калининградцы занимают в таблице 4-е место.

— Вы сказали, что танцев в раздевалке уже нет. То есть победа над ЦСКА и положение в таблице воспринимаются как должное?

— Не подумайте, что мы задрали нос. Я просто подчеркиваю, что это не безумная радость от шальной победы, а важная и тяжелая победа, но в числе прочих. Не рядовое празднование, но и не пир на весь мир. Это я отметил.

С точки зрения управления всей системой клуба для меня «Балтика» — это опыт, каждый день узнаю что-то новое, максимально погружен. Наша корпорация «Ростех», в том числе в лице генерального директора Сергея Викторовича Чемезова, следит за успехами команды. Он позвонил после игры, мы обсудили происходящее.

Калининград — прекрасный город с отличными болельщиками. Обожаю приезжать сюда, стадион не смолкает ни на секунду. Поэтому нам хочется, чтобы такое выступление было не разовой акцией, а чтобы клуб был наверху всерьез и надолго, – сказал Мясников.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Судя по поведению Талалаева, он стремится остаться в Балтике на всю жизнь
Пс. А вообще, не стоит хейтить Балтику из-за Талалаева. Классный город, классная, самобытная атмосфера. Хорошо, что они появились на карте РПЛ.
Чтобы болтались на дне.
С чего журналисты взяли, что это глава Балтики? Это председатель попечительского совета, то есть представитель спонсора. К управлкнию он имеет косвенное отношение, тем более в спортивной части.
Мослига Родину тянет для массовки.
Балтика приятно удивляет. Держитесь двумя руками за Талалаева. Клубу успехов!
Ну так и команда должна стоить не как один Энрике. Тогда и будет высоко.
