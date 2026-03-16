Быстров о том, забьет ли Соболев 20 голов за сезон: «Если в каждом матче «Зениту» будут давать по два пенальти – точно сможет»

Владимир Быстров высказался о том, сможет ли Александр Соболев забить 20 голов за сезон.

В субботу форвард «Зенита» реализовал пенальти в игре РПЛ со «Спартаком» (2:0), продлив голевую серию до 3 матчей. Всего в 24 играх сезона на его счету 8 голов.

– Можно сказать, что Соболев переживает лучший период с момента перехода из «Спартака» в «Зенит»?

– У Соболева надо спросить. Если это лучший отрезок, то жалко.

– Получается, что доверие Семака к Соболеву начало давать плоды?

– Он с начала контракта ему доверяет, только почему-то Александр все еще не может выйти на свой уровень. Просто дело в том, что все футболисты, которые сейчас были взяты «Зенитом» на усиление, еще хуже Соболева смотрятся.

– Вы упомянули, что Александр не может выйти на свой уровень. А какой истинный уровень Соболева, если ориентироваться на количество голов?

– Вот посмотрим, сколько он сможет забить и каков его пик.

– 20 голов сможет забить, чтобы выиграть спор у Радимова?

– Если в каждом туре будут «Зениту» давать пробивать пенальти и Соболев будет играть, то почему нет. Желательно вообще каждый матч по два пенальти – тогда точно сможет, – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
Следующий матч с Динамо, они разогнались с 4 победами подряд, так что для верности Зениту дадут пробить 3 пенальти, отличный шанс для Соболева
Ответ Ебздрогыч
Когда тебе против Сочи дали пробить три пенальти не видно было твоего комментария)
Ответ Ебздрогыч
Что ныть то уже начали )))Если заднее место заиграло так не смотрите вообще футбол если уже все понятно
Молодец Володька, с юмором всё нормально. Соболев двадцать гвоздей в доску и то не забьёт, какие там двадцать голов.
Нуу для этого нужно все пенали забить и ни разу не попасть мячом по своей второй ноге при этом. А это проблематично.
Уровень Соболева, 8-10 голов за сезон, больше это уже будет достижение
Даже легенда клуба троллит прф
зпрф в юбилейном 26 году, единственный клуб в мире, кто пробил пенальти больше, чем сыграл матчей. 🎉
Ну уж не вовику вякать, с его 47-ю за всю карьеру.
Газпром: сделаем и по три за матч, мечты сбываются
Ответ Вэлс
Газпром Солари заплатил за такой фол?
Ответ Ось 72
С Оренбургом смех были, а не фолы
