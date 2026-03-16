Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси разочарован отменой Финалиссимы – матча против Испании, который проводится между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.
Игра должна была пройти в Катаре 27 марта, но в итоге была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Как сообщает ESPN, вопреки слухам Месси не принимал участия и не влиял на переговоры между УЕФА и КОНМЕБОЛ [Конфедерация футбола Южной Америки] о возможном переносе или отмены Финалиссимы.
По данным источника, форвард рассматривал этот матч как отличную возможность выиграть свой 48-й трофей в преддверии ЧМ-2026.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
1) 2 из 3 предыдущих Финалиссим прошли в Европе (в 1985 году в Париже и 2022 году в Лондоне), и на этот раз матч логично должен был состояться в Южной Америке
2) Но УЕФА решила иначе: сначала договорились с Испанией о проведении игры в Катаре, и только потом поставили перед фактом Аргентину
3) Когда на Ближнем Востоке начался хаос, Испания и УЕФА вообще без участия Аргентины втихую договорились с Реалом о проведении матча на Бернабеу, чтобы угодить Чеферину и Пересу и заодно сгладить их конфликт после истории с Суперлигой
4) Узнав об этом, Аргентина предложила нормальные варианты: нейтральное поле (Рим, Лиссабон или Лондон), либо честное двухматчевое противостояние (в Мадриде и Буэнос-Айресе)
Итог: как обычно, во всем виноваты Месси и его Ко:)
1985 (Европа)
1993 (Южная Америка)
2022 (Европа)
2026 (логично, что в Южной Америке)
Но лучше было бы на чемпионате мира это смотреть.
Время этого противостояния ещё не наступило, в том смысле, что сроки почти перед мундиалем.
Не хотелось бы ранних всплесков эмоций.
К тому же, игра почти ничего не решит, команды на кубке Мира будут другими, с другими мотивациями.
Помню, в начале 80 - х провели супер турнир, с участием Бразилии, Аргентины, Англии, Уругвая, Италии, ФРГ, обладателей титулов разных лет.
Тогда ещё Франция и Испания не достигли своих побед.
Например, сильнейщая того времени, великая сборная Германии с Брайтнером, Руммениге, Маттеусом, Ферстером, Кальтцым, Шумахером, Бригелем, Ханси Мюллером, Аллофсом, Хрубешем, Магатом, Фишером, Литтбарски играла в этом турнире с Бразилией, с великой "Бразилией умов", где блистали Сократес, Эдер, Зико, Тониньо Серезо, Жуниор, Зико, Исидоро, Сержиньо, Фалькао, Дирсеу, и проиграла 1-4.
Но на чемпионате мира именно ФРГ играла в финале.
Правда, не смогла придти в себя после триллера с Францией, и пух и прах проиграла Италии, которая до этого обыграла и Аргентину и Бразилию и очень прыткую сборную Польши, а Уругвая вообще не было.
Англия заснула после матча с Францией, где победила в отличном стиле и, как писали тогда, проснулась только в Ливерпуле по приезду домой.
Непонятный сон настиг и сборную СССР в матче с Польшей, очень странная игра.
Лучше подождать.
Жду матча Аргентина- Испания на чемпионате мира.