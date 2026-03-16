Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)

Месси разочарован отменой Финалиссимы между Аргентиной и Испанией.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси разочарован отменой Финалиссимы – матча против Испании , который проводится между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.

Игра должна была пройти в Катаре 27 марта, но в итоге была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает ESPN, вопреки слухам Месси не принимал участия и не влиял на переговоры между УЕФА и КОНМЕБОЛ [Конфедерация футбола Южной Америки] о возможном переносе или отмены Финалиссимы.

По данным источника, форвард рассматривал этот матч как отличную возможность выиграть свой 48-й трофей в преддверии ЧМ-2026.