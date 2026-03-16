Месси разочарован отменой Финалиссимы. Он хотел выиграть 48-й трофей (ESPN)

Месси разочарован отменой Финалиссимы между Аргентиной и Испанией.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси разочарован отменой Финалиссимы – матча против Испании, который проводится между победителями Кубка Америки и чемпионата Европы.

Игра должна была пройти в Катаре 27 марта, но в итоге была отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщает ESPN, вопреки слухам Месси не принимал участия и не влиял на переговоры между УЕФА и КОНМЕБОЛ [Конфедерация футбола Южной Америки] о возможном переносе или отмены Финалиссимы.

По данным источника, форвард рассматривал этот матч как отличную возможность выиграть свой 48-й трофей в преддверии ЧМ-2026.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
В целом какой-то бессмысленный матч, который ничего не доказывает. Через несколько месяцев будет кубок мира, где можно доказать, что твоя сборная лучшая в мире
Ещё не факт что будет
Такой же бессмысленный, как и любые суперкубки?
Трусливые испанцы показали свое лицо:

1) 2 из 3 предыдущих Финалиссим прошли в Европе (в 1985 году в Париже и 2022 году в Лондоне), и на этот раз матч логично должен был состояться в Южной Америке

2) Но УЕФА решила иначе: сначала договорились с Испанией о проведении игры в Катаре, и только потом поставили перед фактом Аргентину

3) Когда на Ближнем Востоке начался хаос, Испания и УЕФА вообще без участия Аргентины втихую договорились с Реалом о проведении матча на Бернабеу, чтобы угодить Чеферину и Пересу и заодно сгладить их конфликт после истории с Суперлигой

4) Узнав об этом, Аргентина предложила нормальные варианты: нейтральное поле (Рим, Лиссабон или Лондон), либо честное двухматчевое противостояние (в Мадриде и Буэнос-Айресе)

Итог: как обычно, во всем виноваты Месси и его Ко:)
В 93 году в Аргентине был.
Итак, 1 прошел в Южной Америке, 2 в Европе. На этот раз матч должен был проводиться в Южной Америке (КОНМЕБОЛ предложил вариант со стадионом Маракана в Бразилии)

1985 (Европа)
1993 (Южная Америка)
2022 (Европа)
2026 (логично, что в Южной Америке)
Учитывая влияние Месси на свою федерацию и сборную в целом , то если бы он хотел играть , то сборная сыграла бы на любом стадионе .
Можно так же сказать, что он хочет сыграть и если повезёт выиграть трофей у себя на родине, например на Бомбонере перед своими фанатами) учитывая что у него скорее всего домашних официальных матчей у Лео больше не будет, тоже имеет смысл)
А как же новости о том, что он не собирается принимать в этом матче участие?
Это лишь "новости на Спортс". Сам понимаешь, какова им цена.
Да и любителям футбола , думаю интересно было бы посмотреть игру...
Это конечно очень печальный исход
Печально то, из-за чего и отменили этот матч...
конечно
Я соглашусь, что такой матч ожидаемый.
Но лучше было бы на чемпионате мира это смотреть.
Время этого противостояния ещё не наступило, в том смысле, что сроки почти перед мундиалем.
Не хотелось бы ранних всплесков эмоций.
К тому же, игра почти ничего не решит, команды на кубке Мира будут другими, с другими мотивациями.

Помню, в начале 80 - х провели супер турнир, с участием Бразилии, Аргентины, Англии, Уругвая, Италии, ФРГ, обладателей титулов разных лет.
Тогда ещё Франция и Испания не достигли своих побед.

Например, сильнейщая того времени, великая сборная Германии с Брайтнером, Руммениге, Маттеусом, Ферстером, Кальтцым, Шумахером, Бригелем, Ханси Мюллером, Аллофсом, Хрубешем, Магатом, Фишером, Литтбарски играла в этом турнире с Бразилией, с великой "Бразилией умов", где блистали Сократес, Эдер, Зико, Тониньо Серезо, Жуниор, Зико, Исидоро, Сержиньо, Фалькао, Дирсеу, и проиграла 1-4.
Но на чемпионате мира именно ФРГ играла в финале.
Правда, не смогла придти в себя после триллера с Францией, и пух и прах проиграла Италии, которая до этого обыграла и Аргентину и Бразилию и очень прыткую сборную Польши, а Уругвая вообще не было.
Англия заснула после матча с Францией, где победила в отличном стиле и, как писали тогда, проснулась только в Ливерпуле по приезду домой.
Непонятный сон настиг и сборную СССР в матче с Польшей, очень странная игра.

Лучше подождать.
Жду матча Аргентина- Испания на чемпионате мира.
А как он ее выиграл бы если не собирался играть? какой новости верить ,ох эти журналюги
алло - Джанни Инфантино
Я думаю можно было бы попросить Иран на сутки остановить ответку на 27ое число то, да ради Месси.))
Ассоциация футбола Аргентины и КОНМЕБОЛ об отмене Финалиссимы: «Мадрид – не нейтральное место. Аргентина согласилась сыграть в Италии, но не приняла предложенную дату»
вчера, 16:33
Месси и все футболисты Аргентины и Испании были готовы сыграть в Финалиссиме (Фабрицио Романо)
вчера, 14:42
Финалиссима отменена из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аргентина отказалась играть на «Бернабеу» и от финала с Испанией из двух матчей. УЕФА поблагодарил Катар, «Реал» и RFEF
вчера, 13:16
