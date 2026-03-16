Президент «Рубина» после 3:0 с «Локо»: «Отличная игра. Довольны работой Артиги»

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин заявил, что в клубе довольны работой тренера Франка Артиги.

В воскресенье казанцы разгромили «Локомотив» (3:0) и после 21 тура занимают в РПЛ 8-е место. Артига возглавил «Рубин» в январе.

— Как вам игра?

— Риторический вопрос задаете. Отличная игра, победили 3:0. Конечно, мы довольны работой Артиги, — сказал Сафиуллин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
