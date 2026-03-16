Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»

Батраков после 0:3 с «Рубином»: понимаем, что результат неприемлем.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился к болельщикам красно-зеленых после поражения от «Рубина» (0:3) – первого в РПЛ за 7 матчей.

«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результат неприемлем, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше подняться в чемпионате и продвинуться в Кубке.

Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — сказал Батраков.