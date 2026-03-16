Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
Батраков после 0:3 с «Рубином»: понимаем, что результат неприемлем.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился к болельщикам красно-зеленых после поражения от «Рубина» (0:3) – первого в РПЛ за 7 матчей.
«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результат неприемлем, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше подняться в чемпионате и продвинуться в Кубке.
Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — сказал Батраков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
А насчет капитанства , в Локомотиве да и вообще сейчас поколение инфантилов. Лантратов может голос показать но он на банке.
Предыдущий матч вообще красавцы. Пережили гол-недоразумение и второй тут же из-за травмы - отыгрались. Потом правда бензин кончился, чуток не дожали, был шансик.
Надо четко понимать, что боретесь за чемпионство со столетними, у которых ресурс. Потому, если чемпионство случится, его за два можно считать. Как у быков в пред. сезоне.