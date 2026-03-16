  • Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»
Батраков – болельщикам «Локо» после 0:3 с «Рубином»: «Понимаем, что результат неприемлем. Отдадим все силы в ближайших матчах»

Батраков после 0:3 с «Рубином»: понимаем, что результат неприемлем.

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков обратился к болельщикам красно-зеленых после поражения от «Рубина» (0:3) – первого в РПЛ за 7 матчей.

«Дорогие болельщики, мы понимаем, что результат неприемлем, но мы еще находимся в тройке и постараемся как можно выше подняться в чемпионате и продвинуться в Кубке. 

Мы отдадим все силы в ближайших матчах», — сказал Батраков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Вот слова настоящего капитана. Зачем Митрюшкина выбрали, которому даже разговаривать с судьями чисто технически неудобно, и который ни разу не прикрикнул на защитников?
Вот слова настоящего капитана. Зачем Митрюшкина выбрали, которому даже разговаривать с судьями чисто технически неудобно, и который ни разу не прикрикнул на защитников?
Рано ему еще повязку, молодой совсем. Как ему напихать условному Пруцеву, или Бакаеву? Но потихоньку и к этому идёт.
Рано ему еще повязку, молодой совсем. Как ему напихать условному Пруцеву, или Бакаеву? Но потихоньку и к этому идёт.
Ну ладно, рано Батракову пихать другим. Но и Митрюшкин не оставляет о себе впечатления, что он лидер и может напихать. Это далеко не Овчинников. Плохо, что в команде будто бы и нет подходящего на эту роль человека как по возрасту, так и по характеру.
При всем уважении но это глупость несусветная. Что же вы с Ахматом вышли как сонные? Краснодар и Зенит синхронно проиграли, пожалуйста, пользуйтесь и выходите на 1 место. Но нет, один отворачивается от мяче во время штрафного, другой пасует в своей штрафной на Самородова. А "капитан" как воды в рот набрал. Акинфеев за такое наорал бы на Комличенко и Монтеса, а Овчинников прям на поле избил бы. Вчера вообще весь матч не знали что с мячом делать. Отдельно хочется сказать про тренера. Что на поле делает недофутболист Ненахов? Когда он на поле, я всегда боюсь, что мы не доиграем в равных составах. Он абсолютно не умеет отбирать мяч без нарушений. Бегает, как всадник без головы. Да и в общем, с учетом матчей против Химок, Артига уже третий раз натянул на нефритовый жезл Галактикоса. Ему бы вместо словесной перепалки с токсичным армянином из Белграда над игрой команды поработать. Опять пустые обещания. Третья весна коту под хвост. Этот тренер не умеет проходить ровно весь чемпионат. Обязательно обделается в весенней части... и не надо тут говорить о составе. После того, что творит психопат Талалаев со своей Балтикой, у тренеров команд, которые богаче Балтики просто нет оправданий. Балтика в каком темпе играла в первой части чемпионата, в таком и играет. А Локомотив как всегда, весной бледная тень самой себя образца осени.
При всем уважении но это глупость несусветная. Что же вы с Ахматом вышли как сонные? Краснодар и Зенит синхронно проиграли, пожалуйста, пользуйтесь и выходите на 1 место. Но нет, один отворачивается от мяче во время штрафного, другой пасует в своей штрафной на Самородова. А "капитан" как воды в рот набрал. Акинфеев за такое наорал бы на Комличенко и Монтеса, а Овчинников прям на поле избил бы. Вчера вообще весь матч не знали что с мячом делать. Отдельно хочется сказать про тренера. Что на поле делает недофутболист Ненахов? Когда он на поле, я всегда боюсь, что мы не доиграем в равных составах. Он абсолютно не умеет отбирать мяч без нарушений. Бегает, как всадник без головы. Да и в общем, с учетом матчей против Химок, Артига уже третий раз натянул на нефритовый жезл Галактикоса. Ему бы вместо словесной перепалки с токсичным армянином из Белграда над игрой команды поработать. Опять пустые обещания. Третья весна коту под хвост. Этот тренер не умеет проходить ровно весь чемпионат. Обязательно обделается в весенней части... и не надо тут говорить о составе. После того, что творит психопат Талалаев со своей Балтикой, у тренеров команд, которые богаче Балтики просто нет оправданий. Балтика в каком темпе играла в первой части чемпионата, в таком и играет. А Локомотив как всегда, весной бледная тень самой себя образца осени.
Чувачиньо, это ж футбол, ты че так нервничаешь, вон Атланта проигрывает в МЛМ или Интер Маями, народ на чиле, ты че такой чипиндейл напряжённый, расслабься, возьмёт ещё свое Локо
При всем уважении но это глупость несусветная. Что же вы с Ахматом вышли как сонные? Краснодар и Зенит синхронно проиграли, пожалуйста, пользуйтесь и выходите на 1 место. Но нет, один отворачивается от мяче во время штрафного, другой пасует в своей штрафной на Самородова. А "капитан" как воды в рот набрал. Акинфеев за такое наорал бы на Комличенко и Монтеса, а Овчинников прям на поле избил бы. Вчера вообще весь матч не знали что с мячом делать. Отдельно хочется сказать про тренера. Что на поле делает недофутболист Ненахов? Когда он на поле, я всегда боюсь, что мы не доиграем в равных составах. Он абсолютно не умеет отбирать мяч без нарушений. Бегает, как всадник без головы. Да и в общем, с учетом матчей против Химок, Артига уже третий раз натянул на нефритовый жезл Галактикоса. Ему бы вместо словесной перепалки с токсичным армянином из Белграда над игрой команды поработать. Опять пустые обещания. Третья весна коту под хвост. Этот тренер не умеет проходить ровно весь чемпионат. Обязательно обделается в весенней части... и не надо тут говорить о составе. После того, что творит психопат Талалаев со своей Балтикой, у тренеров команд, которые богаче Балтики просто нет оправданий. Балтика в каком темпе играла в первой части чемпионата, в таком и играет. А Локомотив как всегда, весной бледная тень самой себя образца осени.
В настоящий момент думаю Балтика нас просто переедет и не заметет)
А насчет капитанства , в Локомотиве да и вообще сейчас поколение инфантилов. Лантратов может голос показать но он на банке.
Батраков это единственная отдушина в этом матче. Даже при 3:0 в самом конце бегал от ворот до ворот, глаза горели, видно было, что ему не пофиг, что он готов убиться, лишь бы хоть, что-то выжать из этого матча. К Лехе никаких претензий, ведет себя как настоящий лидер. Жаль, что его капитаном не выбрали:(
Я такого позорища от Локо давно не видел. Да, были слабые игры. Да, проваливали концовки. Но тут что не пас, то противнику. Столько обрезов. В простых ситуациях ошибки. Как будто вчера только увидели друг друга. Самоотдача была. Но игра была бестолковая. Единственное светлое пятно, Батраков. И по ходу единственный, кто извинился перед болельщиками.
А что сейчас не отдали?
Это пока в тройке.. впереди все матчи почти что с конкурентами спартак, зенит, динамо набравшее ход, Балтика просто так тоже очки не отдаст и ЦСКА в последнем туре.. дай бог в пятерке остаться..
зато тренер россиянин
зато тренер россиянин
Ну этот то тут причем? Что, с российским тренером проигрывать нельзя?
следующая игра с Аароном такая-же будет
Да отлично сыграли. Но судейка всё порешал на корню. Характер есть. По самоотдаче нет вопросов. Седьмому номеру бы еще мозгов прикрутить.
Предыдущий матч вообще красавцы. Пережили гол-недоразумение и второй тут же из-за травмы - отыгрались. Потом правда бензин кончился, чуток не дожали, был шансик.
Надо четко понимать, что боретесь за чемпионство со столетними, у которых ресурс. Потому, если чемпионство случится, его за два можно считать. Как у быков в пред. сезоне.
